Motorola Razr 40 ve Razr 40 Ultra Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Katlanabilir akıllı telefon modelleri Motorola Razr 40 ve Razr 40 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte Motorola'nın yeni telefonlarına dair detaylar!
Motorola Razr 40 ve Razr 40 Ultra isimli katlanabilir akıllı telefon modellerini tanıttı. Yapılan tanıtımla beraber Motorola Razr 40 ve Razr 40 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, şık tasarımlarıyla ön plana çıkan katlanabilir akıllı telefon modelleri neler sunuyor?
Motorola Razr 40 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İkinci Ekran: 1,5 inç / 194 x 368 piksel / 282 PPI
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 13 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya Kapasitesi: 4200 mAh
- Hızlı Şarj: 30W
- Ağırlık: 188,6 gram
- Yazılım: Android 13
Motorola Razr 40 Fiyatı
- 8 GB + 128 GB: 526 dolar
- 12 GB + 256 GB: 660 dolar
Motorola Razr 40 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- İkinci Ekran: 3,6 inç / 1056 x 1066 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 13 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya Kapasitesi: 3800 mAh
- Hızlı Şarj: 30W
- Yazılım: Android 13
Motorola Razr 40 Ultra Fiyatı
- 8 GB + 256 GB: 801 dolar
- 12 GB + 512 GB: 900 dolar
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