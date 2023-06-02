Motorola Razr 40 ve Razr 40 Ultra Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Motorola Razr 40 ve Razr 40 Ultra isimli katlanabilir akıllı telefon modellerini tanıttı. Yapılan tanıtımla beraber Motorola Razr 40 ve Razr 40 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, şık tasarımlarıyla ön plana çıkan katlanabilir akıllı telefon modelleri neler sunuyor?

Motorola Razr 40 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İkinci Ekran: 1,5 inç / 194 x 368 piksel / 282 PPI

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 13 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 4200 mAh

Hızlı Şarj: 30W

Ağırlık: 188,6 gram

Yazılım: Android 13

Motorola Razr 40 Fiyatı

8 GB + 128 GB: 526 dolar

12 GB + 256 GB: 660 dolar

Motorola Razr 40 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İkinci Ekran: 3,6 inç / 1056 x 1066 piksel

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 12 MP + 13 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 3800 mAh

Hızlı Şarj: 30W

Yazılım: Android 13

Motorola Razr 40 Ultra Fiyatı