Windows 10 Oyunlarda Kasma, Düşük FPS Sorunu ve Çözümü

Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda oyunlarda kasma ve düşük FPS sorunu yaşanabiliyor. Bu problemin düzelmesini sağlayabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Hazırladığımız rehberde video oyunlarındaki can sıkıcı problemi çözebilecek yöntemleri sıraladık.

Bazı oyuncular, Windows 10 işletim sistemine sahip PC üzerinden oyun oynarken kasma ve donma gibi çeşitli problemler ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum ile karşı karşıya kalan kişiler, bilgisayarım oyunlarda kasıyor, çözümü nedir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, söz konusu sorunun düzelmesine yardım edebilecek yöntemler neler?

Oyunlarda Kasma ve Düşük FPS Sorunu İçin Çözüm Yolları

Oyunun sistem gereksinimlerini kontrol edin.

Oyunun grafik ayarlarını düşürün.

Virüs taraması yapın.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

PC'nin güç modunu kontrol edin.

PC'nin donanımını yenileyin.

Yukarıda video oyunlarında yaşanabilen düşük FPS, donma gibi problemlerin düzelmesini sağlayabilecek yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunun Sistem Gereksinimlerini Kontrol Edin

Bilgisayarım oyunlarda kasıyor sorununun temel nedeni bilgisayarınızın, oyunun sistem gereksinimlerini karşılamamasıdır. Bu sebepten ötürü oynamak istediğiniz oyunun gereksinimlerine göz atın. Eğer PC'niz, gereksimleri karşıladığı hâlde problem yaşıyorsanız bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

Oyunun Grafik Ayarlarını Düşürün

Can sıkıcı sorunu düzeltmek için video oyununun grafiklerini düşürebilirsiniz. Bunun için oyunu çalıştırın ve ayarlar menüsü üzerinden grafik ayarlarına göz atın. Örneğin "High" seçili olan ayarları "Low" ya da "Very Low" şeklinde değiştirebilirsiniz. Antialliasing gibi ayarları düşürmek de FPS artışını sağlayacaktır.

Virüs Taraması Yapın

Sisteme bulaşan bir kötü amaçlı yazılım, bilgisayarınızın performansını düşürmüş olabilir. Bu da video oyunlarında donma ve kasma gibi sorunların yaşanmasına yol açar. Zararlı yazılım olup olmadığını tespit etmek için virüs taraması yapın. Eğer PC'nizde bir güvenlik yazılımı yüklü değilse en iyi antivirüs programları listesini inceleyebilirsiniz.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Güncel olmayan ekran kartı sürücüsü de söz konusu probleme yol açabilir. Bu nedenden dolayı ekran kartının sürücüsünü güncellemeyi deneyebilirsiniz. Yöntemi uygulamak için kullandığınız ekran kartına bağlı olarak AMD'nin veya Nvidia'nın resmi sitesini ziyaret edip uygun sürücüyü indirebilirsiniz.

Eğer bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız süreci oldukça kolay hâle getiren driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Üçüncü taraf yazılımlar, güncel olmayan driver'ları bulur ve uygun sürücüleri bulup günceller.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Arka planda çalışan gereksiz programlar, bilgisayarınızda oyun oynarken düşük FPS ve donma gibi sorunlarla karşılaşmasına neden olabilir. Bu sebepten ötürü Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın ve gereksiz programları tespit edip sonlandırın.

PC'nin Güç Modunu Kontrol Edin

Dizüstü bilgisayar üzerinden video oyunu oynuyorsanız düşük güç modu seçili olabilir. Bu mod, şarjınızın daha uzun süre gitmesini sağlarken aynı zamanda oyunlarda performans düşüşüne yol açabilir. Söz konusu nedenden dolayı görev çubuğunun sağ alt köşesinde bulunan pil simgesine tıklayın.

Pil simgesine tıkladıktan sonra yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "En iyi performans" seçeneğini seçin. Bu modun adı, bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir.

PC'nin Donanımını Yenileyin

Yukarıda yer alan yöntemler, istediğiniz seviyede performans artışı sağlamadıysa bilgisayarınızın donanımını yenileyebilirsiniz. Daha güçlü donanım bileşenleri sayesinde donma ve düşük FPS gibi problemleri çözebilirsiniz. PC toplarken bazı önemli kısımlara dikkat etmenizde fayda var.

Bu yazıda oyunlarda kasma ve düşük FPS sorunu gibi can sıkıcı problemleri düzeltebilecek yöntemleri açıkladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.