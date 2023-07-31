Online bir film platformu olarak bilinen MUBI’de dönüşümlü yayınlanan birbirinden keyifli filmleri izlemek için ücretli bir şekilde sisteme üye olmanız gerekiyor.

Her gün yeni bir filmin eklendiği bu platformda bir ayda toplam 30 film önerisi seyirciye sunuluyor. Sinemaseverler sürpriz bir seçki şeklinde kendilerine sunulan bu filmleri MUBI’nin kendi uygulaması üzerinden kolayca izleyebiliyor.

Dünya çapında klasikleşmiş ünlü filmlerin yanı sıra kült yapımlar ve ödüllü eserler de MUBI’de yerini alıyor. Arşiv özelliği bulunmayan MUBI’nin konsepti gereğince ‘seçki’ kavramına vurgu yapılıyor.

Aslında heyecan verici bir konsepti olan MUBI’de üyeliğinizi sonlandırmak istediğinizde ise iptal işlemleri oldukça kısa sürüyor.

MUBI Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

MUBI üyeliğinizi sonlandırmak için öncelikle MUBI’ye giriş yapmalısınız.

Giriş işlemini gerçekleştirdikten sonra sağ üstte yer alan 3 çizgiye tıklayın.

Ayarlar’a girin ve ‘üyelik’ sekmesine geçin.

Bu sayfada ‘Mubi üyelik iptal et’ seçeneği karşınıza çıkmış olmalı.

Bu seçeneğe tıkladığınızda iptal işlemleriniz başlamış oluyor.

Bazen uygulama bu aşamada sizi üyelik iptalinden vazgeçirmek için çeşitli paketler ve teklifler sunabiliyor. Böyle durumlarda ‘hayır, teşekkürler’ diyerek iptal işlemine devam etme şansınız var.

Üyelik iptaline ilişkin sizden bir neden belirtmeniz istenebilir. Bu durumda geri bildirim sağlamak amacıyla neden aboneliğinizi sonlandırmak istediğinizi açıklayabilirsiniz.

İptal nedenini belirten bir metin yazdıktan sonra ‘üyeliğimi iptal et’ seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

Bu işlemleri tamamlayarak MUBI üyelik iptalini gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri memnuniyetine öncelik veren MUBI, üyelik iptali sırasında sorun yaşayan kullanıcılarına teknik destek sağlıyor. Üyeliğinizi iptal ederken bir problem yaşarsanız MUBI ile iletişime geçebilirsiniz.

MUBI Üyeliğini İptal Etmediğinizde Ne Olur?

MUBI’de üyeliğiniz başladığı andan itibaren uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Benzer şekilde üyeliğinizi iptal etmek istediğinizde de ödemesi gerçekleşmiş olan dönemdeki hakkınızı kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Üyelikler aylık / yıllık olarak yapılıyor. Bu süreçte üyeliğinizle ilgili herhangi bir iptal veya değişim gibi bir işlem yapmadıysanız faturalama döneminin sonunda üyeliğiniz otomatik olarak yenileniyor.

Dolayısıyla belli bir süre sonra MUBI üyeliğinizi sonlandırmak istiyorsanız, bu işlemi manuel olarak ve yukarıdaki adımları izleyerek kendiniz yapmanız gerekiyor.

MUBI Üyelik İptali Ücretli Mi?

MUBI’de üye olmak ve aylık düzenlenen film seçkilerini izlemek için belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. İptal işlemlerinde ise ücret ödemeniz gerekmiyor. Yeni üyelere özel oılarak MUBI 30 günlük bir ücretsiz deneme hakkı sunuyor.

Sisteme ilk defa üye oluyorsanız bu avantajdan yararlanarak 30 gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden MUBI’yi kullanabilirsiniz. Ancak mevcut üyeliğinizi iptal edip daha sonra yeni bir üyelik açmak istediğinizde bu imkândan yararlanamayacağınızı hatırlatmakta fayda var.

Bunun yanında MUBI’de aynı anda 2 farklı ekranda ve 5 farklı cihazda tek üyelikten oturum açıp uygulamayı kullanma imkânınız bulunuyor.