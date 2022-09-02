Amazon Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Amazon hesap silme ile kullanıcılar platform üzerindeki ilişkilerini sonlandırabilir. Amazon platformunda kullanıcılar zaman zaman hesap silme işlemine başvurabiliyor. Washington merkezli şirket; teknoloji, kişisel bakım, giyim gibi pek çok ihtiyaçları müşterilerine sunuyor. Amazon, tek platform üzerine tüm ürünleri toplayarak müşterileriyle buluşuyor. E-ticaretin öncüsü olarak kabul edilen Amazon, kullanıcılarına hesaplarını silme hakkı tanıyor. Aşağıda anlatacağımız yöntemlerle kolayca Amazon’da hesap silme işlemi yapılabilir. İşte detaylar…

Amazon Prime Hesabı Nasıl Silinir?

Amazon, kullanıcılarına ayrıcalıklı üyelik sistemi sunuyor. Bu sistem Amazon Prime olarak adlandırılır. Kullanıcılar çeşitli nedenlerden Amazon Prime hesaplarını silmek isteyebilir. Amazon Prime hesap silme işlemleri için aşağıda sıralayacağımız hususları yerine getirmeniz gerekiyor;

İlk olarak Amazon.com sitesinin hesabına kullanıcı adı ve şifreyle giriş sağlanır.

Web sitesi üzerindeki hesap ayarlarından hesabın silinmesine dair seçeneğe tıklanır.

Ekrana hesabın neden kapatılacağına dair seçenekler vardır. Burada hesabın neden kapatılacağını ifade eden şık seçilir.

Yukarıdaki adımların ardından “Amazon hesabımı kapatmak ve verilerimi silmek istiyorum” seçeneğine tıklanır. Seçeneğe tıklandıktan sonra “Hesabımı Kapatın” butonuna tıklandığında işlem tamamlanmış oluyor.

Amazon Prime hesabı, silme işlemleri platformun web sitesinden takip edilebilir. Sistem, site üzerinde kullanıcı tarafından belirlenen son ödeme tarihine dek işlem yapmaya izin veriyor. Fakat süre dolunca hesabın tekrar aktifleştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Amazon Prime üyeliği iptal edilince Prime Video hesapları otomatik kapanır. Amazon hesap silme işleminin ardından son ödeme yapılacak tarih belirlenir. Belirlenen tarihte Amazon hesabı kalıcı olarak silinmiş oluyor.

Amazon Satıcı Hesabı Nasıl Silinir?

Amazon satıcı hesabı silmek için birkaç adım takip edilmesi gerekiyor. Amazon satıcı hesabının kapatılması için;

Platformun satıcı hesap kapatma sayfası üzerine giriş yapılır.

Amazon’a ait hesap bilgileri girilip oturum açılır.

“Diğer hesap sorunları” seçeneği üzerine tıklanır.

Yukarıdaki seçenek doldurulduktan sonra “Gönder” butonuna basılır.

Amazon hesabı kapatıldıktan sonra tarafınıza onay e-postası gelir. Eğer hesap kapatılmadıysa neden kapatılmadığını belirten e-posta alırsınız. Satıcı hesabının kalıcı olarak silinmesi yerine liste kayıtları geçici askıya da alınabilir. Amazon satıcı hesabı kapanmasının arkasından yeniden erişim durumu söz konusu olmaz. Amazon satıcı hesabı silindikten sonra sipariş geçmişleri görüntülenemez. Para iadesi yapılamaz. Ayrıca iadeler işleyemez. Garanti taleplerine cevap gönderilemez. Ayrıca alıcılarla iletişim kurulamaz. Hesabın tam kapatılması için son satış üzerinden 90 gün geçmelidir. Böylelikle platform tarafından A’dan Z’ye garanti talebi süresi karşılanmış oluyor. Kullanıcının A’dan Z’ye garanti talepleri açıksa onları karşılayana dek hesap açık kalır. Amazon satıcı hesabının kapatılması için hesap bakiyesinin sıfır olması gerekiyor.

Amazon Hesap Silme Linki

Amazon’da hesap silme işlemi için linke tıklanabilir. Amazon hesap silme linki üzerinden kolayca işlem tamamlanabilir. Telefon üzerinden Amazon hesap silme işlemi;

İlk olarak Amazon hesap silme linki üzerine tıklanır.

üzerine tıklanır. Platforma giriş yapıp gerekli bilgileri okuyup, sebeplerinin girilmesinin ardından hesap kapatma işlemi onaylanır.

Kişinin e-posta adresine onay işlemi gönderilir.

E-posta açılıp daha sonra linke tıklanır.

Yukarıdaki adımlardan sonra hesap silme işlemi gerçekleşmiş oluyor.

Bilgisayardan Amazon hesap silme işlemi;

Bilgisayardan Amazon hesap silme linki üzerine basılır.

üzerine basılır. Giriş bilgileri girilmesinin ardından sayfa aşağıya doğru kaydırılır.

Hesap kapatma nedeni seçilerek ardından verilerin kalıcı silinmek istenip istenilmediğine karar verilir.

“Hesabımı kapatın” butonu üzerine basılır.

Mail kutusuna bir e-posta gelir. Kullanıcı maili onayladığı takdirde hesap kalıcı kapanır.

“Amazon hesap silme işlemi nasıl yapılır” konusunu detaylı açıklamaya çalıştık. Ayrıca “Amazon Prime Nedir? Amazon Prime Ne Kadar” yazımızı da okumanızı öneririz.