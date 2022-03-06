BluTV Üyelik İptali Nasıl Yapılır? Hızlı ve Kolay Çözüm!

BluTV üyelik iptali nasıl yapılır? Çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın hizmetinin abonelik iptal işlemi çok kolay ve pratik bir şekilde yapılabiliyor. Bu işlemin tamamlanabilmesi için yalnızca birkaç adımın uygulanması yeterli oluyor.

Popüler dijital yayın hizmeti BluTV’de 10 bin saatten fazla film, dizi, belgesel ve program bulunuyor. Çok geniş bir içerik kütüphanesine sahip olan hizmette özel yapım diziler ve programlar da mevcut. Bu yapımlar arasında BÖRÜ 2039, Saygı, Doğu, Renkli Rüyalar Oteli ve Karsu’nun Odası gibi içerikler yer alıyor.

2015 yılında internet kullanıcılarının kullanımına sunulan dijital yayın hizmeti birçok platformda izlenebiliyor. Örneğin BluTV üzerinden bir içeriği ister bilgisayar ister akıllı telefon ister tablet isterseniz akıllı televizyon üzerinden izleyebilirsiniz.

Yerli dijital yayın platformunda yerli ve yabancı çok sayıda başarılı içeriğin yanı sıra canlı yayın izleme özelliği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde Habertürk, CNN Türk, NTV ve FOX gibi televizyon kanallarını platform üzerinden çok kolay bir şekilde izleme imkanına sahip olunuyor.

Alt yazı ve dublaj seçeneklerine sahip olan platformda içerikler HD kalitesinde sunuluyor. 7 günlük ücretsiz deneme sürümünün yer aldığı hizmette ücretli abonelik planı da mevcut. Platforma üye olan kullanıcılar bir süre sonra üyeliğini iptal etmek isteyebilir.

Hizmete abone olan kullanıcıların iptal işlemi için yapması gereken sadece birkaç adım bulunuyor. Bu adımlar uygulandığı takdirde işlem tamamlanıyor ve abonelik iptal oluyor. Peki, bu işlem için hangı adımların takip edilmesi gerekiyor?

BluTV Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Web tarayıcısını açın.

BluTV’nin resmi web sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşede bulunan "Üye Girişi" yazısına tıklayın.

Hesabınıza giriş yapın.

"Hesabım" sayfasını açın.

"İptal Et" butonuna tıklayın.

Popüler dijital yayın hizmetinde üyelik iptali işlemi için ilk olarak bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda yüklü olan internet tarayıcısını açmanız gerekiyor çünkü iptal etme özelliği mobil uygulamalarda bulunmuyor.

Web tarayıcısını açtıktan sonra BluTV adlı dijital yayın platformunun resmi internet sitesini ziyaret edin. Web sayfasının sağ üst köşesinde yer alan "Üyelik Girişi" yazısına tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra e-posta ve şifre bilgilerini kutucuklara yazın ve hemen ardından "Giriş Yap" seçeneğini seçin.

"Giriş Yap" seçeneğine tıkladıktan sonra hesabınıza giriş yapılacak. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra "Hesabım" sayfasını görüntülemeniz gerekiyor. Açtığınız sayfa üzerinden "İptal Et" butonuna tıklayarak abonelik iptali sürecini tamamlayabilirsiniz.

Aboneliğinizi iptal etmediğiniz sürece otomatik yenileme işlemi gerçekleşir. Üyeliğinizi iptal ettiğinizde bir sonraki ay ya da yıl, sizden abonelik ücreti alınmaz ve bir ödeme yaparak hesabınızı yeniden aktif hale getirmediğiniz sürece abonelik ücreti tahsil edilmez. İptal ettirdiğiniz aboneliğin faturalama döneminin sonuna kadar içerikleri izlemeye devam edebilirsiniz.

Yukarıda yerli dijital yayın hizmetinde yer alan aboneliğinizi nasıl iptal edebileceğinizi anlattık. Konuya ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.