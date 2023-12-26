İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun Filmi: 'Mutluyuz' Konusu ve Kadrosu

BKM’nin en ünlü isimlerinden olan İbrahim Büyükak son zamanlarda sinema ve TV’de yaptığı çalışmalarla gündemde kalmayı başarıyor. Bu sefer de yılın son komedi filmi diyebileceğimiz ‘Mutluyuz’ filmi ile adından söz ettiriyor.

Romantik komedi tadında başlayan film bir yerden sonra tamamen komediye dönüşüyor. İbrahim Büyükak’ın yazıp yönettiği ve başrol oynadığı bu filmin konusu, oyuncuları ve çıkış tarihine ilişkin tüm detayları sizin için bir araya getirdik.

Mutluyuz Filmi Konusu

İki yakın arkadaş olarak birbirlerini seven Ferhat ve Aslı, filmin başında başkaları ile birliktedir. İkisinin de sevgilileri tarafından terk edilmesi hayatlarında bir dönüm noktası olur.

Bunca zamandır arkadaşça takılan ve başkaları ile ilişki yaşamayı sürdüren bu iki arkadaş aslında birlikte olmaları gerektiğinin farkına varır. Bu farkındalığın ardından aralarındaki ilişki başka bir boyuta evrilir.

Kısa bir süre içinde sevgili olup dünya evine giren iki yakın arkadaş için başlarda her şey yolunda olsa da evliliğin 3. yılında işler tersine dönmeye başlar.

Zamanla aralarında çıkan sorunlar yüzünden Ferhat, eşi aslıyı gizlice çift terapisine götürmek ister. Bir otelde düzenlenen çift terapisi kendisinin ilgisini çeker ve bu etkinliği ilişkileri için bir umut ışığı olarak görür. Aslı’yı tatile gideceklerini söyleyerek kandırır ve bu otele giderler.

Terapi için gittikleri otelde başka çiftlerle de karşılaşırlar. Terapi süreci ise ikili için komik ve eğlenceli bir serüven haline gelir.

Ferhat isimli başrolü üstlenen İbrahim Büyükak aynı zamanda senaryoyu kaleme alan sanatçı ve filmin yönetmeni. Stand-up gösterileri ve sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımları ile tanıdığımız Yasemin Sakallıoğlu ise yine başrol olan Aslı rolünde.

Peki bu eğlenceli yapımda rol alan diğer ünlü isimler kimler? Gelin, birlikte bakalım.

Mutluyuz Filmi Kadrosu

İbrahim Büyükak – Ferhat

Yasemin Sakallıoğlu – Aslı

Başak Parlak

Anıl İlter

Tolga Evren

Rahmi Dilligil

Efe Deprem

Banu Fotocan

Mutluyuz Filmi Çıkış Tarihi

Filmin vizyona giriş tarihi belli oldu. 29 Aralık 2023 Cuma günü beyazperdede görücüye çıkacak.

2023’ü gülerek uğurlamak isteyenler için keyifli bir komedi filmi seçeneği olacağını düşünüyoruz. Sizin bu film hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.