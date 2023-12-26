İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun Filmi: 'Mutluyuz' Konusu ve Kadrosu
Yasemin Sakallıoğlu ve İbrahim Büyükak'ın başrolü paylaştığı Mutluyuz filmi vizyona giriyor. İşte filmin konusu, kadrosu ve çıkış tarihi!
BKM’nin en ünlü isimlerinden olan İbrahim Büyükak son zamanlarda sinema ve TV’de yaptığı çalışmalarla gündemde kalmayı başarıyor. Bu sefer de yılın son komedi filmi diyebileceğimiz ‘Mutluyuz’ filmi ile adından söz ettiriyor.
Romantik komedi tadında başlayan film bir yerden sonra tamamen komediye dönüşüyor. İbrahim Büyükak’ın yazıp yönettiği ve başrol oynadığı bu filmin konusu, oyuncuları ve çıkış tarihine ilişkin tüm detayları sizin için bir araya getirdik.
Gülmek Size İyi Gelecek: En İyi Türk Komedi Filmleri
Çoğu kişinin kafasında en iyi Türk komedi filmleri hangileri sorusu oluşabilir çünkü günümüzde komedi türünde çok fazla sayıda yerli film bulunuyor.
Mutluyuz Filmi Konusu
İki yakın arkadaş olarak birbirlerini seven Ferhat ve Aslı, filmin başında başkaları ile birliktedir. İkisinin de sevgilileri tarafından terk edilmesi hayatlarında bir dönüm noktası olur.
Bunca zamandır arkadaşça takılan ve başkaları ile ilişki yaşamayı sürdüren bu iki arkadaş aslında birlikte olmaları gerektiğinin farkına varır. Bu farkındalığın ardından aralarındaki ilişki başka bir boyuta evrilir.
Kısa bir süre içinde sevgili olup dünya evine giren iki yakın arkadaş için başlarda her şey yolunda olsa da evliliğin 3. yılında işler tersine dönmeye başlar.
Zamanla aralarında çıkan sorunlar yüzünden Ferhat, eşi aslıyı gizlice çift terapisine götürmek ister. Bir otelde düzenlenen çift terapisi kendisinin ilgisini çeker ve bu etkinliği ilişkileri için bir umut ışığı olarak görür. Aslı’yı tatile gideceklerini söyleyerek kandırır ve bu otele giderler.
Terapi için gittikleri otelde başka çiftlerle de karşılaşırlar. Terapi süreci ise ikili için komik ve eğlenceli bir serüven haline gelir.
Ferhat isimli başrolü üstlenen İbrahim Büyükak aynı zamanda senaryoyu kaleme alan sanatçı ve filmin yönetmeni. Stand-up gösterileri ve sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımları ile tanıdığımız Yasemin Sakallıoğlu ise yine başrol olan Aslı rolünde.
Peki bu eğlenceli yapımda rol alan diğer ünlü isimler kimler? Gelin, birlikte bakalım.
Mutluyuz Filmi Kadrosu
- İbrahim Büyükak – Ferhat
- Yasemin Sakallıoğlu – Aslı
- Başak Parlak
- Anıl İlter
- Tolga Evren
- Rahmi Dilligil
- Efe Deprem
- Banu Fotocan
Mutluyuz Filmi Çıkış Tarihi
Filmin vizyona giriş tarihi belli oldu. 29 Aralık 2023 Cuma günü beyazperdede görücüye çıkacak.
Ölümlü Dünya 2 Konusu, Oyuncu Kadrosu ve Fragmanı
2018 yılında çıkış yapan Ölümlü Dünya oldukça büyük bir başarıya imza attı. Oyuncu kadrosu, konusu ve oyunculukları ile sürekli gündemde kalmayı başaran Ölümlü Dünya izleyiciler tarafından epey beğenildi.
2023’ü gülerek uğurlamak isteyenler için keyifli bir komedi filmi seçeneği olacağını düşünüyoruz. Sizin bu film hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR