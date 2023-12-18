Ölümlü Dünya 2 Konusu, Oyuncu Kadrosu ve Fragmanı
Efsane geri dönüyor. Ölümlü Dünya 2 vizyonda. Bu yazımıza göz atın ve Ölümlü Dünya 2 ile alakalı bilmeniz gereken her şeyi öğrenin.
2018 yılında çıkış yapan Ölümlü Dünya oldukça büyük bir başarıya imza attı. Oyuncu kadrosu, konusu ve oyunculukları ile sürekli gündemde kalmayı başaran Ölümlü Dünya izleyiciler tarafından epey beğenildi. Şimdi ise devam filmi Ölümlü Dünya 2 vizyonda.
Ölümlü Dünya 2, yılın son ayında, 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona girdi. Yaklaşık 2 saat uzunluğundaki bu film en az ilk film kadar komik ve eğlenceli. Aşağıdaki Ölümlü Dünya 2 fragmanına göz atın ve yeni filmin ne kadar ilgi çekici olduğunu bizzat kendiniz keşfedin.
Ölümlü Dünya 2 Fragmanı
Ölümlü Dünya 2 fragmanında bol bol aksiyon ve komedi bulunuyor. Belli ki Ölümlü Dünya 2’de de yıllarca ağzımızdan düşüremeyeceğimiz replikler bulunuyor. Ölümlü Dünya’nın ilk filminde de pek çok replik zihnimize kazınmıştı. Ölümlü Dünya 2’nin fragmanı oldukça ümit vadediyor. Eminiz ki ilk filmi izlememiş pek çok kişi bile bu fragmanı ilgiyle takip etmiştir.
Ölümlü Dünya 2 Konusu
Ölümlü Dünya’nın konusu epey ilginçti. Ölümlü Dünya 2’nin konusu da bir o kadar ilginç. Bir devam filmi olan bu yapım ilk filmde olan olayların sonrasında geçiyor.
Gülmek Size İyi Gelecek: En İyi Türk Komedi Filmleri
Çoğu kişinin kafasında en iyi Türk komedi filmleri hangileri sorusu oluşabilir çünkü günümüzde komedi türünde çok fazla sayıda yerli film bulunuyor.
Artık hayatlarına kaçak olarak devam eden Mermer ailesinin her birinin kendine has sorunları ortaya çıkıyor. Herkes kendi sorunlarıyla mücadele ederken Zafer örgütün eline düşer ve işler karışır. Zafer’i örgütün elinden kurtarmak için son bir kez mücadeleye girişen mermer ailesinin başından türlü türlü olaylar geçer. Mermer ailesi yer yer komik yer yer aksiyon dolu olan bir dizi maceraya atılır.
Ölümlü Dünya 2 Oyuncu Kadrosu
- Ahmet Mümtaz Taylan - Gazanfer
- Feyyaz Yiğit - Serbest
- Doğu Demirkol - Zafer
- Sarp Apak - Serhan
- İrem Sak - Begüm
- Alper Kul - Oktay
- Mehmet Özgür - İlhami
- Özgür Emre Yıldırım - Atakan
- Giray Altınok - Şenol
- Reha Özcan - Maestro
Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu bu filmin oyuncu kadrosu ise adeta yıldızlar geçici gibi. Komedinin yükselen isimlerinin pek çoğunu bu filmde görebileceksiniz. Yazar kadrosunda ise Ali Atay, Ali Demirel, Aziz Kedi, Volkan Sümbül ve Feyyaz Yiğit bulunuyor.
IMDb Puanı Yüksek En İyi Türk Filmleri
En iyi Türk filmleri neler sorusu, film izlemek isteyen çoğu kişi tarafından soruluyor. Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı yapımın yer aldığı bir liste hazırladık.
Ölümlü Dünya 2 ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Ölümlü Dünya 2’yi izlemeyi düşünüyor musunuz? Önceki filmi seyretmiş miydiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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