Ölümlü Dünya 2 Konusu, Oyuncu Kadrosu ve Fragmanı

2018 yılında çıkış yapan Ölümlü Dünya oldukça büyük bir başarıya imza attı. Oyuncu kadrosu, konusu ve oyunculukları ile sürekli gündemde kalmayı başaran Ölümlü Dünya izleyiciler tarafından epey beğenildi. Şimdi ise devam filmi Ölümlü Dünya 2 vizyonda.

Ölümlü Dünya 2, yılın son ayında, 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona girdi. Yaklaşık 2 saat uzunluğundaki bu film en az ilk film kadar komik ve eğlenceli. Aşağıdaki Ölümlü Dünya 2 fragmanına göz atın ve yeni filmin ne kadar ilgi çekici olduğunu bizzat kendiniz keşfedin.

Ölümlü Dünya 2 Fragmanı

Ölümlü Dünya 2 fragmanında bol bol aksiyon ve komedi bulunuyor. Belli ki Ölümlü Dünya 2’de de yıllarca ağzımızdan düşüremeyeceğimiz replikler bulunuyor. Ölümlü Dünya’nın ilk filminde de pek çok replik zihnimize kazınmıştı. Ölümlü Dünya 2’nin fragmanı oldukça ümit vadediyor. Eminiz ki ilk filmi izlememiş pek çok kişi bile bu fragmanı ilgiyle takip etmiştir.

Ölümlü Dünya 2 Konusu

Ölümlü Dünya’nın konusu epey ilginçti. Ölümlü Dünya 2’nin konusu da bir o kadar ilginç. Bir devam filmi olan bu yapım ilk filmde olan olayların sonrasında geçiyor.

Artık hayatlarına kaçak olarak devam eden Mermer ailesinin her birinin kendine has sorunları ortaya çıkıyor. Herkes kendi sorunlarıyla mücadele ederken Zafer örgütün eline düşer ve işler karışır. Zafer’i örgütün elinden kurtarmak için son bir kez mücadeleye girişen mermer ailesinin başından türlü türlü olaylar geçer. Mermer ailesi yer yer komik yer yer aksiyon dolu olan bir dizi maceraya atılır.

Ölümlü Dünya 2 Oyuncu Kadrosu

Ahmet Mümtaz Taylan - Gazanfer

Feyyaz Yiğit - Serbest

Doğu Demirkol - Zafer

Sarp Apak - Serhan

İrem Sak - Begüm

Alper Kul - Oktay

Mehmet Özgür - İlhami

Özgür Emre Yıldırım - Atakan

Giray Altınok - Şenol

Reha Özcan - Maestro

Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu bu filmin oyuncu kadrosu ise adeta yıldızlar geçici gibi. Komedinin yükselen isimlerinin pek çoğunu bu filmde görebileceksiniz. Yazar kadrosunda ise Ali Atay, Ali Demirel, Aziz Kedi, Volkan Sümbül ve Feyyaz Yiğit bulunuyor.

Ölümlü Dünya 2 ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Ölümlü Dünya 2’yi izlemeyi düşünüyor musunuz? Önceki filmi seyretmiş miydiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.