USB Type-C'li iPad/iPhone Ne Kadar Gerekli? (Apple'a Para Dökmeyin!)

2018 iPad Pro’da Lightning yerine USB Type-C bağlantısı kullanıldı. Muhtemelen 2019 iPhone’lar da USB-C portuna kavuşacak. Peki, USB Type-C portu iOS cihazlara hangi yetenekleri kazandırıyor? iPhone ve iPad'de USB-C portu ne kadar gerekli? iPhone/iPad satın almadan önce okumanızı tavsiye ederiz.

Lightning Portu Gitti USB Type-C Geldi!

11 inç ve 12.9 inç köşeden köşeye ekranıyla büyüleyen, oyun konsolları ve bilgisayarlar kadar güçlü bir tablet olan 2018 iPad Pro, USB Type-C portuna sahip ilk iOS cihaz olma özelliğini taşıyor. Senelerdir iPhone’larda görmek istediğimiz Lightning yerine USB-C portu, ilk olarak iPad Pro 2018 modelinde kullanıldı. 2019 iPhone’larda da yüksek ihtimal Lightning portu yerine USB-C portunu göreceğiz. Hızlı şarj, bağlı cihazı şarj etme, harici ekran bağlama, kameradan usb belleğe birçok cihazı kolayca bağlama, ses cihazlarını kullanma ve daha pek çok avantaj sunuyor bu port. Peki, USB-C’li mobil ve masaüstü cihazların sayısının günden güne arttığı dönemde USB-C portu iOS cihaz kullanıcıları için ne kadar önemli mi? USB-C bağlantısı günlük kullanımda işimize yarıyor mu?

iPhone/iPad'de USB Type-C Portu Gerekli mi?

(Birazcık) Daha Hızlı Şarj:

2018 iPad Pro, bildiğiniz üzere kutusundan USB-C kablosu ve 18-watt USB-C adaptörüyle çıkıyor. Artık tabletinizi şarj etmek, bilgisayarınızla eşleştirip veri transferi yapmak için USB-C kablosunu kullanacaksınız. Eğer hali hazırda USB Type-C portlu bir bilgisayara sahipseniz sorun yok. Ancak, USB-A portlu eski nesil bir bilgisayar kullanıyorsanız ekstra dönüştürücü, USB-C kablo veya dongle satın almanız gerekecek ve bu şekilde bağlantı sağladığınızda aktarım hızı oldukça yavaş olacak. USB-C portunun avantajını şarj ederken de göremeyeceksiniz. 18-watt USB-C güç adaptörü ile şarj ederken ciddi bir süre farkı göremeyeceksiniz. MacBook’larla gelen güç adaptörlerinden birini alırsanız ki; Apple Türkiye Online Store’da en ucuzu 30 W USB-C Güç Adaptörü 379 TL, şarj sorununu çözmüş olacaksınız. Özetle, 2018 iPad Pro, yeni nesil bilgisayarlarla tam hızını ortaya koyan bir tablet.

Başka Cihazı Şarj Etme:

2018 iPad Pro, USB-C bağlantılı her cihaz gibi bağlı olduğu cihaza güç verebiliyor. iPad Pro’nuzla artık iPhone’unuzu veya USB-C’li başka bir cihazı şarj etme şansına sahipsiniz ancak bunu doğrudan yapmanız mümkün değil. iPhone’unuzu tabletle şarj etmek için Lightning - USB-C kablosuna ihtiyacınız olacak. Apple Türkiye Online Store’da şu an USB-C Lightning Kablosu 149 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu, 1 metrelik kablo için vereceğiniz ücret. Apple Watch’unuz varsa onu da tabletten şarj edebilirsiniz. Tabii ki; öncelikle Apple Watch Manyetik Şarj Aygıtı için USB-C kablosu almanız gerekecek. 0,3 m kablo için vereceğiniz para 229 TL. USB-C’li Apple dışı bir cihazı şarj etmek için hiçbir kabloya ihtiyacınız yok. Özetle lansmandaki sahneyi gerçek hayatta yaşamanın bedeli oldukça yüksek.

Harici Monitöre Bağlama (AirPlay)

2018 iPad Pro’yu USB-C ve HDMI bağlantılarını kullanan bir monitöre bağlayıp görüntü alabiliyorsunuz. 4K hatta 5K çözünürlük sunan ekrandan iPad oyunlarını oynamak, HDR kalitede film izlemek, çizim yapmak veya belge düzenlemek etkileyici değil mi? Apple Türkiye Online Store’da 6000 TL’den başlayan USB-C portlu LG UltraFine monitörlerin iPad Pro’ya bağlanamadığını söylesek. LG UltraFine 4K-5K monitörler Thunderbolt 3 bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Bu pahalı monitörü aldıysanız iPad Pro’dan görüntü almak için kullanamayacaksınız. USB-C görünümlü aslında Thunderbolt 3 portlu monitörler yerine USB-C monitörleri tercih edeceksiniz. USB-C monitörlerin Türkiye fiyatları da ateş pahası. iPad Pro’nun capcanlı renklerini daha büyük ekranda görmek için ya uçuk fiyatlara satılan USB-C monitörlerden alacaksınız ya da elinizdeki HDMI bağlantılı monitörü kullanacaksınız. Yalnız bu sefer de HDMI - USB-C dönüştürücü veya dongle almanız gerekecek. Özetle, lansmanda etkileyici gelen bu detay, gerçek hayatta günümüz şartlarında pek mümkün değil. Unutmadan, böylesine güçlü bir cihaz hala yeni ekran formatlarını desteklemiyor. iPad’in ekranını monitöre yansıttığınızda yanlardan siyah boşluklar hep gözünüze takılacak.

Bilgisayara Bağlama (Gelsin Dongle, Hub'lar)

Şarj konusunda değindik ancak söylemekte fayda var. iTunes ile senkronizasyon, veri aktarımı (fotoğraf, video, belge) için iPad Pro’yu bilgisayarınıza bağlamanız gerekecek. Kutusundan USB-C - USB-C’ye kablo çıktığından yeni nesil bilgisayara sahip değilseniz Belkin USB-A - USB-C kablo gibi ekstra bir kablo satın almanız gerekecek. Onu da Apple’dan alayım derseniz, 1 metre kablo için 179 TL cebinizden çıkacak.

Tek Port Çok Cihaz (USB-C'li Kaç Cihazınız Var?)

iPad Pro, USB-C portuna sahip olduğundan farklı birçok cihaz bağlayabiliyorsunuz. Klavye, hub ve dock, dijital kamera, harici depolama cihazı, USB Ethernet adaptörü (WiFi kullanılamaz olduğunda faydalı), MIDI cihazları destekleniyor. USB-A portu, SD kart yuvası, 3.5mm kulaklık girişi gibi yeni iPad Pro’da olmayan portları kazandırması açısından USB-C güzel olsa da USB-C bağlantılı cihazların fiyatı ülkemizde ateş pahası. USB-C’li bir dijital kamera, USB-C bellek, eski tip ancak hala kullanılan portları cihaza kazandıran dongle’lara ulaşmak zor. Apple’ın eskittiği, elinizdeki cihazları iPad Pro’nuzda kullanmak için kesinlikle almanız gereken dongle’la tabletle görünümü de oldukça çirkin.

Kablolu Kulaklığınıza Elveda Deyin!

Apple tarafında USB-C MacBook’larla hayatımıza girmişti, tüm portlar uçurulmuş ancak 3.5mm kulaklık girişi bırakılmıştı. 2018 iPad Pro da o da uçuruldu. Evet, 2018 iPad Pro’da müzik dinlemek için ya AirPods gibi Bluetooth bir kulaklık satın alacaksınız ya da Apple’dan veya başka bir markanın USB-C - 3.5mm Kulaklık Jakı ürününü alacaksınız.

Apple'a Fazla Para Vermeyin; Seçiminizi Akıllıca Yapın!

Özetle, Apple’ın lansmanda gösterdiği çoğu iPad Pro özelliği ülkemizde bir anlam ifade etmiyor. Şu an piyasadaki en iyi, en güçlü tablet konumunda olsa USB-C’nin USB-A kadar yaygın olmadığı günümüzde çoğu özellik kullanılamaz olacağından satın alınabilir olmaktan çıkıyor. Tamam tam ekran tasarımı etkileyici, en güvenli yüz tanıma teknolojisi Face ID, A12X Bionic işlemcisiyle bilgisayarlarla kapışacak güçte, Adobe uygulamalarıyla tam uyumlu harika bir kaleme; Apple Pencil’a sahip harika bir tablet 2018 iPad Pro lakin hangi özelliğini kullanabileceksiniz? İlle de tablet alacağım, iPad’den başkası da olmaz diyorsanız, 2018 iPad’i alın. Şu anda USB-C'li tek iOS cihaz iPad olduğundan iPad üzerinden gittik ancak 2019 ve sonraki iPhone'larda da bu port karşımıza çıkacak. Apple'ın lansmanda anlattığı, öne çıkarmak için çaba sarf ettiği özelliklere kanıp binlerce lira vermeyin; USB-C'li hiçbir cihazınız yokken son modeli almayın. Apple ekosisteminde kalacaksanız ihtiyacınızı belirleyip öyle model seçimine geçin.