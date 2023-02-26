Neden Windows 10? Windows 10 vs Windows 11

Windows 10 2015 yılında hayatımıza girmişti. Windows 11 ise daha çok yeni sayılır. Fakat birçok bilgisayar kullanıcısı Windows 11 kullanıyor. Ancak sanılanın aksine 11 kullanmak o kadar da verimli değil! Peki, neden Windows 10 kullanmalısınız? Gelin, yakından bakalım.

Neden Windows 10 Kullanmalısınız?

Windows 10, hiç şüphesiz artık kendini toparlamış durumda. Öyle ki ilk çıktığı yıllar kullanıcılar Windows 8 hezimetinden sonra büyük değişiklik beklemişti. Aslında beklenende olmuştu. Ancak sürekli güncelleme almasında ve hatalar vermesinden dolayı bir o kadar kullanıcı Windows 7’ye dönmüştü.

Şimdiler ise aynı şey Windows 11 tarafında yaşanıyor. Bu nedenle Windows 11 kullanan sayısı bir yandan artarken bir yandan azalıyor. Peki, neden Windows 10 kullanmalısınız?

Aslında bakacak olursak cevap çok basit, Windows 10 teknik bakımdan daha az donanım istiyor ve kendini toparlamış durumda. Windows 11 ise kullanıcıların deneyimlerine göre şekilleniyor. Bir nevi kullanıcılar burada deneme tahtası oluyor.

Windows 10 ise kullanıcı deneyimi çoktan ortaya konmuş ve ona göre gelişmiştir. Kısaca Windows 10 hem teknik özellik bakımından hem de güncellemelerinin çoğunu tamamladığından dolayı 11 yerine tercih edilmelidir.

Bir örnek verecek olursak Windows 10 1 GB RAM isterken Windows 11 en düşük 4 GB RAM istemektedir.

8 GB RAM’e sahip olan bir bilgisayar 4 GB işletim sistemi kullanması büyük bir dezavantaj. Öyle ki zaten tarayıcılar 1.5 2 GB arası RAM tüketiyor. Bu nedenle Windows 10 kullanmak daha mantıklı duruyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Windows 11 Ne Zaman Çıktı?

Windows 12 Ne Zaman Çıkacak?

Windows 10 Sistem Gereksinimleri

Windows 11 Sistem Gereksinimleri

Windows 11 Ne Zaman Çıktı?

Windows 10, 5 Ekim 2021 yılında hayatımıza girmiştir. Microsoft’un son işletim sistemi olarak karşımıza geliyor. Zamanın efsanesi menü simgeler sol bölümden ilk defa orta bölüme geçmiştir.

Windows 12 Ne Zaman Çıkacak?

Windows 12 Windows 11’in yetersiz kaldığından çıkacaktır. Ancak 2024 yılında önce çıkması pek beklenmemektedir.

Windows 10 Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1 GHz

1 GHz RAM: 1 GB 32 bit 2 GB 64 bit

1 GB 32 bit 2 GB 64 bit Depolama: 16 GB 32 bit 20 GB 64 bit

Windows 11 Sistem Gereksinimleri

İşlemci : 1 GHz

: 1 GHz RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

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