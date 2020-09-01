Netflix Ücretsiz İzleme (Netflix Dizileri ve Filmleri Ücretsiz İzlemenin Yolları)

Netflix dizileri ve filmleri ile şu anda en popüler dijital platform. Online (internetten) film ve dizi izlemeyi sevenler için yüksek kalitede hizmet veren platform, aylık abonelik sistemiyle çalışıyor. Netflix üyelik ücretlerinin pahalı olması kullanıcıları Netflix ücretsiz izleme yolları aramaya itiyor. Netflix dizileri filmleri 30 günlük deneme ile neredeyse ücretsiz izleyebilirsiniz ancak Netflix ücretsiz izlemek için tek seçeneğiniz bu değil. Bu blog yazıda Netflix ücretsiz kullanma yollarından bahsedeceğiz.

Netflix Dizileri ve Filmleri Ücretsiz İzlemek Mümkün

Netlix ücretsiz deneme teklifi kötüye kullanım nedeniyle Türkiye'de kaldırıldı. Ancak ilk kez üye olanlara özel 0.20 TL gibi sembolik bir rakamla Netflix deneme seçeneği sunuluyor. Netflix filmlerini ve dizilerini 30 gün boyunca neredeyse ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Netflix’i ücretsiz izlemenin bir yolu daha var; tabii ki arkadaşlarınız, aileniz veya yakınlarınızın Netflix hesabına katılmaktan bahsetmiyoruz. Netflix’in en popüler, en çok izlenen dizilerini ve filmleri ücretsiz izleme şansına sahipsiniz. Nasıl olduğunu göstermeden hatırlatmakta fayda var; İnternette “Netflix ücretsiz izleme programı”, “Netflix ücretsiz apk türkçe”, “Netflix ücretsiz izleme 2020”, vb. aramaların sayısı oldukça fazla olmakla birlikte, Netflix’i ücretsiz izleyebileceğinizi söyleyen programlar ve APK dosyaları hem güvenilir değildir, cihazınıza zarar verebilirsiniz hem de istediğiniz filmleri/dizileri izleyemezsiniz. Bu uyarıdan sonra Netflix filmleri ve dizileri ücretsiz izlemenin, Netflix'i ücretsiz kullanmanın yollarına geçebiliriz.

Netflix Ücretsiz İzlemenin Yolları

Netflix ücretsiz deneme hesap seçeneğini kaldırmıştı lakin sonradan tekrar açıldı. Ancak bu kampanya hem 0.20 TL gibi sembolik de olsa bir ödeme gerektiriyor hem de sadece yeni üyelere açık. Netflix 30 gün ücretsiz deneme seçeneğinin bu şekilde değiştirilmesinin nedeni tahmin edeceğiniz üzere; farklı mail adresleri ile yeni Netflix üyeliklerinin açılması, böylelikle de uzun süreler Netflix'i ücretsiz izleme isteği.

İkinci seçeneğiniz Netflix’in özel olarak hazırladığı Ücretsiz İzle sayfasına gitmek. Yeni açılan Netflix ücretsiz izle bu sayfa üzerinden bazı popüler Netflix filmleri ve dizilerini hesap oluşturmadan, kaydolmadan, giriş yapmadan direkt izleyebiliyorsunuz. Bu makalenin girildiği tarihte, ücretsiz izlenebilen Netflix yapımları arasında Stranger Things, Murder Mystery, Elite, Bird Box, Love is Blind, Gezegenimiz var ancak bu sayfadaki içerikler (film, dizi, belgesel…) sürekli olarak güncelleniyor, hemen izlemenizde fayda var.

Netflix’in sosyal medya hesaplarından duyuruları da takip etmenizi öneririz. Zira arada Ömür Boyu Ücretsiz Netflix Üyeliği gibi dikkat çekici fırsatlar sunabiliyorlar.