Netflix'in En İyi Gerçek Suç Belgeselleri - 2024

Netflix, suç belgeselleri türünde birçok ilgi çekici yapıma imza atıyor. Sizin için özellikle son yıllarda Netflix’te yayınlanmış en iyi gerçek suç belgesellerini listeledik. Listeye göz atabilir ve en iyi gerçek suç belgesellerini keşfedebilirsiniz.

Netflix'in En İyi Gerçek Suç Belgeselleri Listesi

The Devil on Trial

American Nightmare

Murdaugh Murders: A Southern Scandal

House of Secrets: The Burari Deaths

Lucie Blackman Case

The Hatchet Wielding Hitchhiker

Bad Surgeon: Love Under the Knife

Til Death Do Us Part

Who Killed Jill Dando?

The Last Hours of Mario Biondo

1. The Devil on Trial

Belgesel, 1981 yılında 12 yaşındaki bir çocuk olan Arne Cheyenne Johnson'ın, 33 yaşındaki arkadaşı Alan Bono'yu öldürmekten yargılanmasını içeriyor. Johnson, Bono'yu öldürdüğünü kabul ediyor ancak kendini şeytani ele geçirmeden suçlu olduğunu savunuyor.

Belgesel, Johnson'ın çocukluğunu şeytani ele geçirme iddialarını ve davayı araştırırken, şeytani ele geçirme kavramının hukuk sistemi içindeki rolünü de inceliyor.

Oyuncular: Carlo Adamo, Hannah Mae Beatty, David Glatzel

2. American Nightmare

2015 yılında Kaliforniya'da gerçekleşen bir kaçırma ve tecavüz olayını konu alan bir gerçek suç belgeselidir. Belgesel, Denise Huskins ve Aaron Quinn çiftinin yaşadıklarını anlatıyor. Olayla birlikte hukuk sisteminin işleyişi ve medya gücü de sorgulanıyor.

Oyuncular: Denise Huskins, Aaron Quinn, Henry Lee

3. Murdaugh Murders: A Southern Scandal

Güney Carolina'da yaşayan birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğu derinden sarsan ve topluluğun en güçlü ailesinin dehşet verici sırlarını açığa çıkaran olay, 2019 yılında bir teknede meydana gelen kazada 19 yaşındaki Mallory Beach'in ölümü ile başlar.

Oyuncular: Morgan Doughty, Anthony Cook, Valerie Bauerlein

4. House of Secrets: The Burari Deaths

2018 yılında Hindistan'ın Delhi kentinde meydana gelen ve aynı aileden 11 kişinin ölümüne neden olan bir dizi intihar olayını konu alan bir belgeseldir. Yapım, ailenin üyelerinin yaşamlarını, ölümlerinin ardından yapılan soruşturmaları ve olayın olası nedenlerini araştırıyor.

Oyuncular: Manoj Kumar, Naresh Bhatia, Vishal Anand

5. Lucie Blackman Case

Lucie Blackman adlı bir İngiliz kadının 2000 yılında Japonya'da kaybolmasını ve ölümünü konu alır. Blackman, Tokyo'da bir barda hostes olarak çalışırken kayboldu ve daha sonra ölü bulundu. Vaka, polis soruşturması ve davayı çözmeye yönelik çabalara odaklanan bir belgeseldir.

Oyuncunlar: Katsuyoshi Abe, Jake Adelstein, Yasuhiko Asano

6. The Hatchet Wielding Hitchhiker

McGillivary evsiz bir gezgindir ve o sırada, bir kadın ve iki çocuğu otostopla taşırken, baltayla saldırdığı iddia edilen bir olayla gündeme gelmiştir.

Belgesel, McGillivary'nin çocukluğunu, otostop maceralarını ve saldırıyı araştırıyor. Ayrıca, McGillivary'nin psikopatolojisini ve toplumda şiddetin rolünü de inceliyor.

Oyuncular: Kai Lawrence, Jessob Reisbeck, Terry Woods

7. Bad Surgeon: Love Under the Knife

Belgesel, İtalyan cerrah Dr. Paolo Macchiarini'nin, kök hücre aşılı soluk borusu nakilleriyle dünya çapında ün kazanmasını ve ardından ortaya çıkan skandalı konu alıyor.

Belgesel aynı zamanda, tıp dünyasındaki etik standartları ve bilimsel araştırmaların güvenilirliğini de sorguluyor.

Oyuncular: Benita Alexander-Noel, Kalle Grinemo, Julia Tuulik

8. Til Death Do Us Part

2022 yılında Netflix'te yayınlanan bir bilim kurgu antoloji belgesel dizisidir. Her bölüm, MirrorFiction tarafından yazılan bir kısa öyküye dayanmaktadır.

Dizi, aşkın ve arzunun en karanlık yönlerini araştırıyor. Bölümler, zaman yolculuğu, paralel evrenler ve yapay zeka gibi bilim kurgu unsurlarını kullanıyor.

Oyuncular: Cam Gigandet, Jason Patric, Natalie Burn

9. Who Killed Jill Dando?

Belgesel, İngiliz televizyon sunucusu Jill Dando'nun ölümüyle ilgili bir soruşturmayı konu alıyor. Olayın detaylarına, cinayetin çözülme sürecine ve olası şüphelilere odaklanarak, Dando'nun ölümüne dair gizemli unsurlar inceleniyor.

Oyuncular: Jane Moore, Hamish Campbell, Gareth Snow

10. The Last Hours of Mario Biondo

2013 yılında İtalya'nın Palermo kentinde, 30 yaşındaki İtalyan-İspanyol fotoğrafçı Mario Biondo'nun ölümüne dair bir belgeseldir. Vakada, Biondo'nun ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu sorgulanıyor.

Oyuncular: Santina D'Alessandro, Guillermo Gómez, Andrea Biondo

Bu yazıda Netflix’in en iyi gerçek suç belgeselleri listesi çıkardık. Peki, sizce en iyi gerçek suç belgeselleri hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.