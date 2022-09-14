Drama filmleri birçok izleyiciyi etkilemekte ve hüzünlendirmekte, özellikle savaşı konu alan drama filmleri gerçek hayattan alıntılara değindiği için milyonlarca izleyici duygulanmaktadır. Biz de sizler için en iyi drama filmlerini derledik. Gelin birlikte listede yer alan en iyi drama filmleri neler bakalım?

En İyi Dram Filmleri

Fight Club (Dövüş Kulübü)

Seven (Yedi)

Inglourious Basterds (Soysuzlar Çetesi)

Enemy at the Gates (Kapıdaki Düşman)

Life is Beautiful (Hayat Güzeldir)

Ayla

Parasite (Parazit)

Nefes: Vatan Sağolsun

Interstellar (Yıldızlararası)

The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)

The Green Mile (Yeşil Yol)

Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak)

Fight Club (Dövüş Kulübü)

Psikoloji, dövüş ve dramı konu alan Fight Club, milyonların en çok beğendiği film arasında yer almaktadır. Hâla izlenen bu film bir karakterin kendisi ile yaşadığı çelişkiye anlatır. Birçok kişi aynı zamanda Fight Club'ı sadece dövüş filmi olarak bilmektedir, oysa Fight Club dövüş içerse dahi konusu daha çok psikolojik ve sistem eleştirisidir.

Tür: Drama

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf

IMDb Puanı: 8.8

Seven (Yedi)

Film, bir Katilin yedi ölümcül günah işleyen zanlıları kendi yöntemi ile öldürmesi ve bunu çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini anlatır. Bu sürede iki dedektifin başından birçok olay geçmektedir.

Tür: Suç, drama ve gizem

Oyuncular: Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey

IMDb Puanı: 8.6

Inglourious Basterds (Soysuzlar Çetesi)

Ne kadar gerçekçi olmasa da bir o kadar kişi tarafından sevilen Soysuzlar Çetesi, drama ve macera Konusunda oldukça başarılıdır. Nazi Almanyası'nın Yahudilere uyguladıkları zulümden yola çıkarak bir grup askerin ve genç bir kadının hikayesini anlatmaktadır.

Tür: Macera, drama ve savaş

Oyuncular: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth

IMDb Puanı: 8.3

Enemy at the Gates (Kapıdaki Düşman)

Dram filmleri denilince savaş filmlerini bu listeye almamak olmaz. Hemen hemen her savaşta bir keskin nişancı bulunmaktadır. Alman ordusu tarafından sıklıkla duyulan Rus kesin nişancı Vassila, rakibi olan bir Alman keskin nişancı ile karşılaşır. Tabî bu sürede bir çok dramatik olay gerçekleşir.

Tür: Aksiyon, drama ve savaş

Oyuncular: Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes

IMDb Puanı: 7.6

Life is Beautiful (Hayat Güzeldir)

Bir babanın Nazi kamplarında çocuğu ile yaşadığı dramatik hikayeyi konu alan Hayat Güzeldir filmi, birçok izleyiciyi duygulandırmış ve Nazi kamplarındaki zulümü izleyiciye yansıtmıştır.

Tür: Komedi, drama ve romantik

Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini

IMDb Puanı: 8.6

Ayla

Kore Savaşı'nı konu alan Ayla filmi Güney Kore'ye giden Türk birliğinin, Kuzey Kore ile çatışmalar esnasında 1 Türk askerinin küçük bir kız çocuğunu bulmasını ve Türk askeriyle yaşadığı sevginin bağlılığını anlatmaktadır. Gerçek bir olaydan uyarlanan film milyonları duygulandırmıştır.

Tür: Biyografi, drama ve tarih

Oyuncular: Çetin Tekindor, İsmail Hacioglu, Kyung-jin Lee

IMDb Puanı: 8.3

Parasite (Parazit)

Fakir bir ailenin zengin bir ailenin yanında çalışması ile başlayan hikaye çok farklı noktalara gider. Fakir aile, zengin ailenin yanında çalışan tüm çalışanlara kendi yöntemleri ile kovdurmak da ve tüm ailenin zengin ailenin yanında çalışmasına neden olmaktadır. Bu sıra da evin eski hizmetçisi bir gece eski çalıştığı eve gider işte tüm olaylar burada başlamaktadır.

Tür: Komedi, drama ve gerilim

Oyuncular: Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Cho Yeo-jeong

IMDb Puanı: 8.5

Nefes: Vatan Sağolsun

Türk yapımı olan film 2009 yılında hayatımıza girmesine rağmen günümüzde hâla izlenmekte ve bazı sahneleri birçok yabancı tarafından beğenilmekte. Ülkemizde yaşanan terör sorununu konu alan film askeri bir karakolda geçmektedir.

Tür: Aksiyon, drama ve gerilim

Oyuncular: Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz, Barış Bağcı

IMDb Puanı: 7.9

Interstellar (Yıldızlararası)

Bilim kurgu kategorisinde yer alan film birçok dramatik sahneydi izleyicilere yansıtmakta. 3 Saate yakın olan film, drama ve uzay filmi arayan izleyiciler için birebir. Çiftçi ve eski bir NASA çalışanı olan adam dünyanın sonunun yaklaştığını fark etmekte ve zorla da olsa dünyayı kurtarmak için uzaya çıkmak istemektedir.

Tür: Macera, drama ve bilim kurgu

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

IMDb Puanı: 8.6

The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)

Bir banka çalışanı karısını ve sevgilisini öldürmekten dolayı ömür boyu hapse çarptırılmıştır. Hapishanede tanıştığı en yakın arkadaşıyla uzun yıllar boyunca arkadaşlık etmektedir. Hapishanede birçok şeyi öğrenen genç adam aynı zamanda hapishanede çalışmayı başarmış ve arkadaşlarına bu sayede küçük sürprizler yapmakta.

Tür: Drama

Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton

IMDb Puanı: 9.3

The Green Mile (Yeşil Yol)

Dev bir adamın hapishaneye düşmesi ancak bu adamın olağanüstü güçlerinin bulunması birçok izleyici duygulandıran sahneler yaşatmıştır. Öyle ki hapishanede îdama zorlanan dev ama içi oldukça iyi kalpli olan adam karanlıktan korkmaktadır.

Tür: Suç, drama ve aile

Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse

IMDb Puanı: 8.6

Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak)

İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Milyonlarca insan arasında bir anne 3 oğlunda savaşta kaybettikten sonra ordu annenin son oğlununda ölmesini istemediği için genç askeri bulmak için yola koyulur. Genç adamı bulmaya çalışan ekip birçok farklı zorluktan geçmektedir.

Tür: Dram ve savaş

Oyuncular: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore

IMDb Puanı: 8.6

Drama severler için en iyi drama filmleri neler derledik. En popüler drama filmleri bulunan bu listede sizce hangi filmler olmalıydı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Kitaptan uyarlanan en iyi filmleri merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.