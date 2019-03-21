Yanınızda Olmayan Arkadaşlarınızla Netflix İzlemenin 7 Yolu

Tek başınıza film ya da dizi izlemeyi sevmiyor olabilirsiniz, yanınızda mutlaka insanların bulunmasını bir ihtiyaç olarak görebilirsiniz; arkadaşlarınızı arayabilir, onları evinize davet edebilirsiniz; ancak arkadaşlarınız müsait olmayabilir, çok uzaklarda olabilir.

Peki bu gibi durumlarda, yanınızda olmayan arkadaşlarınızla aynı anda nasıl Netflix’te bir film veya dizi izleyebilirsiniz? Bu yazıda, uzaktaki arkadaşlarınızla Netflix’te film veya dizi izlemenin en iyi 7 yolunu öğreneceğiz.

Netflix Party, uzaklardaki arkadaşlarınız ile herhangi bir dizi veya filmi aynı anda izlemenizi sağlayan ücretsiz bir Google Chrome uzantısıdır.

Uzantı, filmi ya da diziyi izleyen herkes için videoyu senkronize eder. Uzantıda bir sohbet penceresi vardır. İzleyicilerden herhangi biri videoyu duraklatabilir. Biri videoyu duraklattığında, video herkesin ekranında duraklamış olur.

Oturum başlatmak aşırı derecede kolaydır. Netflix’te bir film ya da dizi seçin, seçtiğiniz filmi ya da diziyi duraklatın ve hemen sağ üst köşede yer alan uzantının butonuna basın.

Netflix Party kullanımının bazı olumsuzlukları vardır. Kullanıcı adları özelleştirebilir değildir. Her bölüm bitişinde oturum sonlandırılır, her yeni bölüme geçildiğinde yeniden oturum başlatılmalıdır.

Daha önce YouTube videolarını arkadaşlarınızla aynı anda izlediyseniz, muhtemelen Watch2Gether’e aşinalığınız olacaktır. Netflix, Watch2Gether ile uyumlu değildir fakat şirketin bunun için geçici bir çözümü bulunmaktadır.

Beta W2gSync özelliği sayesinde, açtığınız özel odanın URL kısmına Netflix URL’sini yapıştırmanız yeterlidir. Video başlatıldığında, herkes tarafından video görülebilir. Videoyu yalnızca odayı kuran kişi yönetebilir.

W2gSync özelliğinin çalışabilmesi için Watch2Gether uzantısını Google Chrome veya Firefox tarayıcısından edinmeniz gerekiyor.

Rabb.it, arkadaşlarınız ile aynı anda video izlemenin en harika yollarından biridir ve Neflix de dahil olmak üzere tüm popüler video servislerine destek vermektedir.

ABD dışı kullanıcılar, coğrafi engellenen içeriklerle alakalı birtakım sorunlar ile karşılaşabilir. Rabb.it, bu sorunu çözmek için özel bir Chrome uzantısı yayınladı. Bu uzantı, coğrafi kısıtlamaları ortadan kaldırır.

Rabb.it uygulaması ve uzantısı tamamen ücretsizdir.

Arkadaşlarınız ile Netflix dizi veya filmlerini izlemek için illa video senkronizasyonu gerekmiyor. Küçük bir grubunuz varsa ve bu gruptakilerin tamamının Netflix hesabı varsa, gruptakilerin film veya dizileri aynı anda başlatması ile de bu gerçekleştirilebilir.

Bu durumda ihtiyacınız olan tek şey metin, sesli veya görüntülü sohbet olacaktır.

Gaze’nin birincil işlevi, YouTube videlarını arkadaşlarınızla izlemenizi sağlamaktır ama Netflix partisi için metin ve görüntülü sohbet özelliklerini kullanabilirsiniz.

Her insanın erişebileceği bir hizmet arıyorsanız, Google Hangouts’a bir göz atmalısınız. Hangouts, yaygın olarak kullanılan sohbet uygulamasıdır. Metin, görüntülü sohbet ve telefon görüşmeleri için Hangouts isimli uygulamayı kullanabilirsiniz. Oturum açmak için ise Google hesabınız gereklidir.

Kik, yıllar boyunca en iyi çevrimiçi sohbet hizmetlerinden biri olmayı başarmıştır. Kik ile çeşitli emojileri, GIF kütüphanesinden seçtiğiniz GIF’leri, normal fotoğrafları paylaşabilir ve daha sayılmayan onca özelliği deneyebilirsiniz.

GIF’ler, film veya dizi sahnelerinde verdiğiniz tepkileri ifade etmenin harika bir yoludur.

7. Telegram ya da WhatsApp

Canlı sohbet ve aramalar için kullanılan iki yaygın uygulama Telegram ve WhatsApp ile noktayı koyuyoruz.

WhatsApp, Telegram’dan daha büyük bir kullanıcı tabanına sahipir; ancak Telegram’ın etkileyici özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, Netflix’i arkadaşlarınızla izlerken bu ikili arasından Telegram’ı tercih edilebilirsiniz.

WhatsApp’ın en büyük avantajları ise daha büyük gruplar kurabilmenizi desteklemesi ve büyük video dosyalarını paylaşabilmenizdir.

WhatsApp, tanıdığınız hemen hemen herkes tarafından kullanılıyordur çünkü WhatsApp kolay erişilebilir bir uygulamadır.