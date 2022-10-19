Need For Speed Underground 2 (NFS 2), bir döneme damgasını vurmuş efsane yarış oyunu.

Erkan Calp - 45 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Need For Speed Underground 2 bir döneme damgasını vurmuş, kendi türüne yön vermiş efsane yarış oyunudur.

Electronic Arts tarafından geliştirilen NFS Underground 2, 2004 yılında çıkış yaptığında getirdiği yeniliklerle aklımızı başımızdan almıştı. Oyunun grafikleri, çıktığı dönem için göz alıcı kalitedeydi, detaylı araç modellemeleri, gerçekçi yansımalar, ışık efektleri NFS 2'yi benzersiz bir oyun yapıyordu. Need For Speed Underground 2 oynanış anlamında da bize ilkleri sunmuştu, daha önceki Need For Speed oyunları Need For Speed Underground ile karşılaştırıldığında çok standart kalmaktaydılar. Need For Speed Underground ile birlikte araç modifiye sistemi seriye kazandırılmıştı ve bu özellik serinin en sevilen özelliklerinden biri haline gelmişti.

Need For Speed Underground 2 İndir

Need For Speed Underground 2 ile birlikte gece yarışlarına katılıyorduk. Nitro ile ilk defa Need For Speed Underground'da tanışmıştık ve bir hayli sevmiştik. Aracımızı nitroyu kullanarak gecici bir süreliğine süper hızlara çıkarabiliyor ve avantaj kazanabiliyorduk. Bu esnada ekranın bulanıklaşma efekti ise oyunu daha da heyecanlı hale getiriyordu.

Need For Speed Underground 2 içinde lisanslı gerçek araçlar bulunuyordu. Sokakta görebileceğimiz standart araçları bile modifiye ederek hız canavarlarına dönüştürebilmekteydik. Bunun yanısıra üst segment araçlar da modifiye edilip sokak yarışlarında kullanılabiliyordu.

NFS 2 o kadar başarılı bir oyun olmuştu ki serinin sonraki oyunları, Need For Speed Underground serisinin başarısının gölgesinde kalmıştı. Gerçekçi grafikleri ve zengin içeriği sayesinde oyunculara sürükleyici yarışlar sunan başarılı yapım, araçları modifiye yapma fırsatı da veriyor. Benzersiz araba modelleri eşliğinde oyunculara adrenalin dolu anlar yaşatan başarılı yarış oyunu milyonlara ulaşmıştı.