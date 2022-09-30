NFT Mint Nedir? NFT Minting Nasıl Yapılır?

Türkçe olarak değiştirilemeyen token anlamına gelen NFT, kripto para birimleriyle ünlenen blockchain teknolojisini kullanıyor. NFT, temelde eşsiz ve kırılamayan şifrelerdir diyebiliriz. NFT'lerin böylesine güçlü bir özelliğe sahip olması, onları dijital sanat eserleri için bir "orjinallik belgesi" yapıyor. Peki bir dijital varlık nasıl NFT'ye dönüştürülür? "NFT Mint nedir?" ve "NFT Minting nasıl yapılır" gibi sorularınıza cevap arıyorsanız işte sizin için hazırladığımız rehber!

NFT Mint Nedir?

Daha önceden de bahsettiğimiz gibi NFT, dijital varlıkların gerçekliğini blockchain tabanlı bir koddur. Dijital eserlerin NFT'ye dönüştürülmesi aşamasına ise NFT Mint adı verilir. NFT Mint, basitçe tanımlamak gerekirse dijital dosyaların çeşitli programlar yardımıyla kripto koleksiyonlarına veya blockchain içerisinde saklanan dijital varlıklara dönüştürülmesi anlamına geliyor.

NFT Mint işleminden sonra merkezi olmayan bir veritabanı içerisinde saklanan dijital ögeler; değiştirilemez, silinemez veya düzenlenemez hale geliyor. Böylece her dijital varlık diğer hiçbir şeyle benzemeyen kendine has bir gerçeklik belgesi elde ediyor.

NFT Mint işlemi sırasında dijital varlığın sahipleri, ürünleri satıldığında veya el değiştirdiğinde alabilecekleri komisyon ücreti olarak tanımlanabilecek bir telif ücreti belirleyebiliyor. Bu sayede üreticiler, düzenli olarak NFT'lerden para kazanma şansı elde ediyor. Yani kısaca NFT Mint için blockchain üzerindeki bir market tanımını yapmak doğru olabilir.

NFT Minting Nasıl Yapılır?

NFT Minting Ücretsiz Mi?

NFT Minting Yapımı

NFT Minting Siteleri

NFT Minting Ücretsiz Mi?

NFT Minting yapabilmek için çeşitli NFT kuruluşlarına belirli bir ücret ödemeniz gerekir. Fakat bazı sitelerde ücretsiz NFT Minting yapabilmek mümkündür. "Lazy Minting" adı verilen bir yöntem kullanıldığı takdirde sitelere NFT'nizi ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz. Site, Minting ücretini NFT satıldıktan sonra alacaktır.

NFT Minting Yapımı

NFT Minting yapmak için en popüler sitelerden biri OpenSea'dir. OpenSea'de NFT Minting yapabilmek için öncelikle bir kripto para cüzdanı sahibi olmanız gerekir. Kripto para cüzdanınızı açtıktan sonra OpenSea veya diğer NFT platformlarıyla cüzdanınızı eşleştirebilir ve NFT'nin uçsuz bucaksız dünyasına dalış yapabilirsiniz.

NFT Minting yapımı işlemlerinde sıradaki izlemeniz gereken şey OpenSea'ye girdikten sonra profilinizdeki "Koleksiyonlarım" sekmesine ilerlemek. Daha sonrasında burada yer alan "Yeni Öğe Ekle" seçeneğini seçerek hazırladığınız NFT'yi platorma yükleyebilirsiniz. OpenSea, bu noktada NFT Minting için sizden belirli bir ücret talep edebilir. NFT'yi yükledin sonra dijital varlığınıza bir isim vermeniz ve OpenSea'nin belirlediği özellikler, seviyeler ve açıklamalar gibi kısımları doldurmanız gerekir. Tüm bu işlemlerin sonucunda ilk NFT Minting işleminizi başarıyla tamamlamış olacaksınız.

Yaptığınız koleksiyonun özgün olduğu anlaşıldığında NFT'nin markette listelemesi gerçekleşecektir. Satıldığında ise kripto para cüzdanınızda kazandığınız miktarı görebilirsiniz.

NFT Minting Siteleri