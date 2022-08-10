Token Nedir? Ne İşe Yarar?

Token nedir sorusu özellikle kripto para piyasasına hâkim olmayan internet kullanıcılarının merak ettiği sorulardan biridir. Öte yandan geçmişte zaten bu piyasa ile ilgilenen kişilerde de kafa karışıklığı yaratabilir.

Bunun sebebi, token kelimesinin zaman içinde farklı anlamlarda da kullanılmaya başlanmasıdır. Kripto token olarak da duymuş olabileceğiniz bu kelimenin ne anlamlara geldiğini ve ne işinize yarayacağını yazının sonuna geldiğinizde öğrenmiş olacaksınız.

Token Nedir?

Token, teknik açıdan kripto varlık ile aynı anlama sahiptir ama zaman içerisinde daha farklı anlamlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Token, öncelikle kendi blok zinciri olmayıp özel blok zincir kullanan dijital varlıkları ifade etmek için kullanılır.

Token merkezi olmayan takasları mümkün hâle getirir ve video oyunlarında oyuncuların açısından çok büyük bir öneme sahip ögeleri satmaya kadar hemen hemen her türlü işlemi gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Kripto para söz konusu olduğunda dile getirilen kelimelerden biri olan token, kripto token ya da buna benzer şekillerde de kullanılır çünkü teknik açıdan tüm kripto varlıklar aynı zamanda token olarak tanımlanabilir.

Tabii ki bu sözcük giderek yaygınlaşan yeni anlamlar kazanmıştır. Kripto para piyasasının içinde olduğunuzu düşünüyorsanız bunlarla daha önce mutlaka karşılaşmışsınızdır.

Bir diğer anlamda token, Bitcoin ve Ethereum dışındaki tüm kripto paraları ifade etmek için kullanılır. Bunlar da teknik açıdan token sayılır ama Ethereum ve Bitcoin, açık ara en büyük iki kripto para birimi olduğu için diğer kripto paraları tanımlamak için yeni bir kelime kullanmak daha iyi bir fikir gibi görünüyor.

Bu anlamda kullanılan token ile aynı anlamda kullanılan diğer bir kelime de altcoin'dir. Altcoin nedir sorusunu yanıtladığımız makalede bunun Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimleri tanımlarken kullanılan bir sözcük olduğunu belirtmiştik.

Token'ın bir diğer yaygın anlamı ise başka bir kripto para biriminin blok zincirini kullanan kripto varlıklardır. Bitcoin gibi kripto para birimi kendi özel blok zincirine sahiptir. Kendi özel blok zincirine sahip olmayan token'lar ise bu özel blok zincirleri kullanır.

İkinci anlamda kullanılan token'lar, merkezsiz işlemler gerçekleştirmeyi mümkün hâle getirir. Genel olarak normal bir kripto para biriminden farksızdır. Her kripto para birimi gibi saklanabilir ya da takas edilebilir.

Token Ne İşe Yarar?

Token yatırım amaçlı saklanabilir ya da satın alım yapmak için kullanılabilir. Kripto para birimlerinden farklı olarak token'lara belirli bir hedef kitlesine daha büyük satışlar yapmak için kullanılır. Örneğin bir takım taraftarlarının kendisini desteklemesi için sanal bir ihale yapılabilir.

Token sahibi bir kişi ise sakladığı token'larla sanal ihaleye katılabilir ve takımını bu sayede destekleyebilir.

Token Çeşitleri Neler?

Utility Token

NFT (Non-fungible Token)

Equity Token

DeFi Token

Öne çıkan Token çeşitleri arasında Utility, NFT, Equity ve DeFi yer alıyor. Gelin, yukarıdaki token'ların her birini aşağıda detaylı bir şekilde ele alalım.

Utility Token Nedir?

Utility token, sağlayıcı tarafından sunulan bir ürüne ya da hizmete erişmenize imkân tanıyan token'dır. Bir kişi, token satın alarak ürün veya hizmete erişim imkânı elde edip onu kullanmaya başlayabilir.

NFT Nedir?

NFT nedir sorusunu yanıtladığımız makalede de belirttiğimiz üzere NFT, takas edilemez token anlamına gelir. Blok zincirinde türünün tek örneği olan bir ögenin sahibi olduğunuzu gösteren bir belge niteliğindedir. Sanat eserleri, fotoğraflar, videolar, GIF'ler, tweetler, müzikler ve çok daha fazlası NFT olarak satışa çıkarılabilir.

Equity Token Nedir?

Geleneksel hisse senetlerinden farksızdır. Tek farkı bunun dijital olarak gerçekleşmesidir. Bunun dışında gerek format gerek işlem açısından hemen hemen aynı sayılır.

DeFi Token Nedir?

Merkezi olmayan bir blok zinciri üzerine kurulu olan finansal uygulamaları ifade eder. Merkeziyetsizlik, onların dağıtılmış olmasını sağlar. Finansal para kontrolü kullanıcıya ait olurken küresel çapta işlem yapmayı da mümkün hâle getirir.

Fan Token Nedir?

Fan token genellikle bir kulübün destekleyicilerine çeşitli imkânlar sunan token'dır. Bir fan token özellikle taraftar topluluğu sayesinde çok hızlı bir şekilde yaygınlaşabilir. Galatasaray Fan Token, Fenerbahçe Token ve FC Barcelona Fan Token, buna örnek olarak verilebilir.

Kripto Para ile Token Arasındaki Fark Nedir?

Token, dijital varlıktır. Kripto para ise dijital paradır. Kripto paraların kendine ait özel bir blok zinciri bulunurken Token zaten hâlihazırda mevcut bir blok zincirine dayanır. Token'ın kullanım alanı daha dardır. Token'lardan farklı olarak kripto paralar bir nevi sanal paralardır ve onlarla yapabileceğiniz nispeten daha çok şey vardır.