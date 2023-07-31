Nothing Phone 1 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Kısa bir süre önce Türkiye pazarına giriş yapan Nothing Phone 1 siyah ve beyaz renk seçenekleri ile büyük bir ilgi topluyor. Ekran ve işlemci özelliklerinin yanı sıra muadillerine göre daha uygun bir fiyat aralığında yer aldığı için fiyat / performans ürünü olarak değerlendirilebilen bu modelin suya karşı dayanıklılığı akıllı telefon kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

Telefonların su geçirgenliğini ölçmek için IP sertifikaları baz alınıyor. Bunun için cihazlara su ve toz dayanıklılığına ilişkin bazı testler uygulanıyor. Bu testler sonucunda Nothing Phone 1’in suya karşı dayanımını detaylı bir şekilde bu yazımızda ele aldık.

Nothing Phone 1 Su Geçirir mi?

Nothing Phone 1 modeli IP sertifikasına sahip akıllı telefon modelleri arasında yer alıyor. Ancak cihazın sahip olduğu sertifika IP53 olarak belirtiliyor. Bu da benzer özelliklere sahip akıllı telefonlardaki IP68 sertifikası ile kıyaslandığında daha düşük bir performans sergilediğini gösteriyor.

Toza karşı dayanıklılık için maksimum değer olan 6’ya yakınlığı ile IP53 derecelendirmesindeki 5 değeri Nothing Phone 1’in toza karşı güçlü bir dayanıklılığa sahip olduğunu söyleyebilmek için yeterli oluyor. Fakat aynı durum maalesef suya dayanım konusunda geçerli değil. Çünkü cihazın suya dayanıklılığı IP derecelendirmesinde 8 üstünden 3 olarak belirtiliyor.

IP53 derecelendirmesine sahip olan başka akıllı telefonlarla yapılan deneylerde cihazlar suya kısa bir süre maruz kaldığında bile ciddi hasarlara uğrayabiliyor. Bu nedenle Nothing Phone 1’in suya dayanıklı bir model olduğunu söylemek pek gerçekçi değil.

Nothing Phone 1 Suya Dayanıklı mı?

Nothing Phone 1’in ufak su sıçramalarına karşı direnç gösterebileceğini söylemek mümkün olabilir. Ancak direkt olarak suya maruz kalması durumunda başta ekran ve dokunmatik olmak üzere cihazın mikrofon, hoparlör gibi farklı kısımlarında beklenmedik hasarların oluşabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Ek olarak IP derecelendirmelerinin de saf suya göre yapıldığının altını çizmekte fayda var. Cihazın maruz kaldığı sıvı saf sudan farklı ise, klorlu su veya deniz suyu gibi çeşitli bileşenleri içeren bir su ise Nothing Phone 1 güçlü bir direnç göstermeyecektir.

Suya dayanıklılık konusunda önemli bir kriter de cihazın suya ne şekilde maruz kaldığı oluyor. Hızlı ve yoğun su akışı en dayanıklı cihazlarda bile çeşitli sorunlara neden olabiliyor.

Direkt olarak mikrofon ve hoparlöre su kaçması IP68 sertifikasına sahip cihazlarda bile problemlere yol açabiliyor. Nothing Phone 1’in suya dayanıklılığını değerlendirirken suyun akış hızı ve cihazın suya maruz kalma şekli gibi durumları da göz önünde bulundurmanızda fayda var.