Nothing Phone 2 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Nothing Phone 2 güçlü işlemcisi ve yüksek yenileme hızına sahip OLED ekranı ile dikkat çeken yeni nesil akıllı telefon modellerinden birisi. Çift lensli 50 MP çözünürlüğe sahip arka kameranın yanı sıra 32 MP ön kameranın yer aldığı telefon 45 W kablolu, 15 W kablosuz şarj imkanı sunuyor.

Bu özelliklere sahip olan cihaz hakkında kullanıcıların merak ettiği bir diğer konu ise, cihazın su geçirgenliği oluyor. İşte, Nothing Phone 2’nin suya dayanıklılığı hakkında bilmeniz gerekenler!

Nothing Phone 2 Öne Çıkan Özellikleri

Ekran: 6,7 inç LTPO OLED 1080 x 2412 px, 120 Hz Corning Gorilla Glass

İşlemci: 8 Çekirdekli Corning Gorilla Glass

RAM: 8 – 12 GB

Dahili Depolama: 128 – 256 – 512 GB

Batarya: 4700 mAh

NFC, Bluetooth 5.3

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Nothing Phone 2 Su Geçirir mi?

Nothing Phone 2 IP derecelendirmesine sahip telefonlar arasında yer alıyor. Su geçirgenliği açısından ortalama koruma seviyesinde olan Nothing Phone 2, IP54 sertifikası ile derecelendiriliyor.

Bu sertifikada yer alan 5 değeri toz geçirgenliğini ifade ederken, 4 değeri su geçirgenliğini gösteriyor. IP sertifikalarında suya karşı en yüksek direnci gösteren cihazlar 8 puan alıyor.

Nothing Phone 2’nin bu derecelendirmede aldığı 4 puan ise cihazın tamamen su geçirmez özelliğe sahip olmadığını kanıtlıyor.

Nothing Phone 2 Suya Dayanıklı mı?

Nothing Phone 2’nin suya ve toza karşı dayanıklılığını gösteren IP54 sertifikasını göz önünde bulundurduğumuzda cihazın suya ne kadar dayanıklı olduğunu şu şekilde analiz edebiliriz.

Normalde en yüksek dayanıklılık seviyesi olarak tanımlanan IP68 sertifikalı cihazlar hem toza hem de suya karşı maksimum direnç gösteriyor. Suya dayanıklılık ölçümleri ise saf su ile yapılıyor. Dolayısıyla klorlu su, deniz suyu gibi sularda cihazın performansı değişiklik gösterebiliyor.

1 metre derinlikte maksimum 30 dakika süre ile yapılan testlerde stabil su kullanılıyor. IP68 derecesine sahip olan cihazlar bile yüksek debili ve farklı bileşenleri içeren sularda hasar görebiliyor.

Nothing Phone 2’ye gelecek olursak, bu cihazda suya dayanıklılık 8 üzerinden 4 olarak değerlendiriliyor. Bu da cihazın saf ve stabil suda bile maksimum performans sergilemediğini gösteriyor. Bu özelliklerin sağlanamadığı deney koşullarının cihaz için tehlikeli olacağı aşikar.

Bu verilere baktığımızda Nothing Phone 2 suya dayanıklılık açısından piyasadaki yenilikçi modeller ile kıyaslandığında öne çıkacak bir performans göstermeyeceğini söyleyebiliriz.