Nothing Phone 1 Özellikleri ve Fiyatı
Orta segment akıllı telefon arayışında olanların değerlendirmek isteyeceği Nothing Phone 1'i tüm özellikleri ile ele aldık. İşte tüm detaylar!
OnePlus’ın kurucuları arasında yer alan Cal Pei’nin kendine ait şirketi olan Nothing tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen Nothing Phone 1 kısa bir süre önce Türkiye piyasasına giriş yaptı.
Türkiye’deki akıllı telefon modelleri ile kıyaslandığında ilgi çekici özellikleri ve uygun fiyatı ile ilgi çeken telefonun özellikleri ise büyük bir merak uyandırdı.
İşte, ortalama bir bütçe ile akıllı telefon sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği Nothing Phone 1’in özellikleri ve fiyatı hakkında bilmeniz gerekenler!
Nothing Phone (2) Özellikleri ve Fiyatı
Nothing Phone (2) özellikleri, bir önceki Nothing Phone modelini beğenen kişiler tarafından uzun bir süredir oldukça merak ediliyor.
Nothing Phone 1 Özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 778G Plus
- Adreno 642L GPU
- 1080 x 2400p OLED, 6,55 inç ekran
- 120 Hz ekran yenileme hızı
- HDR 10+ özelliği
- 500 nit parlaklık seviyesi
- 8 GB – 12 GB Seçenekli RAM
- Dahili hafıza: 128 - 256 GB
- 50 MP arka kamera
- 16 MP özçekim kamerası (ön kamera)
- 4500 mAh batarya
- Kablolu şarj: 33W
- Kablosuz şarj: 15 W
- Android 12 işletim sistemi
- Type-C 2.0 USB
- Bluetooth 5.2 ve 5G bağlantı özellikleri
- NFC
- Ekran altı parmak izi tarayıcı
- Geniş açı kamerası
- Şeffaf arka kapak tasarımı
Nothing Phone 1 Fiyatı
Orta segment bir akıllı telefon olarak değerlendirebileceğimiz Nothing Phone 1 Türkiye’ye gelirken 8 GB ve 12 GB RAM özelliklerine göre farklı fiyatlandırmalar yapılıyor. Benzer şekilde 128 GB ya da 256 GB dahili hafıza olan modeli tercih ettiğinizde de cihaz fiyatları farklılık gösteriyor.
Sterlin bazındaki verilere göre 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızası olan modelin fiyatı minimum 399 Sterlin olarak belirtiliyor. Dahili hafıza 256 GB olduğunda ürün fiyatı 449 Sterlin’e yükseliyor. RAM’i 12 GB’a yükselttiğinizde ise ödeyeceğiniz tutar 499 Sterlin’e çıkıyor.
İlk yapılan açıklamalara göre Türkiye fiyatı 14.999 TL olarak belirlenmiş olsa da yapılan vergi düzenlemeleri ve enflasyonun etkisiyle güncel fiyatlarda artış söz konusu olabilir.
Nothing Phone 2 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Nothing Phone 2 güçlü işlemcisi ve yüksek yenileme hızına sahip OLED ekranı ile dikkat çeken yeni nesil akıllı telefon modellerinden birisi.
Eğer siz de yenilikçi özellikleri bünyesinde bulunduran orta segment bir akıllı telefon modelini tercih etmek istiyorsanız, Nothing Phone 1’i kullanışlı bir alternatif olarak değerlendirebilirsiniz.
Öncelikli olarak Vodafone üzerinden satışa çıkan Nothing Phone 1’i online yetkili bayilerden temin etme imkânınız bulunuyor.
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