Nothing Phone 1 Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus’ın kurucuları arasında yer alan Cal Pei’nin kendine ait şirketi olan Nothing tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen Nothing Phone 1 kısa bir süre önce Türkiye piyasasına giriş yaptı.

Türkiye’deki akıllı telefon modelleri ile kıyaslandığında ilgi çekici özellikleri ve uygun fiyatı ile ilgi çeken telefonun özellikleri ise büyük bir merak uyandırdı.

İşte, ortalama bir bütçe ile akıllı telefon sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği Nothing Phone 1’in özellikleri ve fiyatı hakkında bilmeniz gerekenler!

Nothing Phone 1 Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 778G Plus

Adreno 642L GPU

1080 x 2400p OLED, 6,55 inç ekran

120 Hz ekran yenileme hızı

HDR 10+ özelliği

500 nit parlaklık seviyesi

8 GB – 12 GB Seçenekli RAM

Dahili hafıza: 128 - 256 GB

50 MP arka kamera

16 MP özçekim kamerası (ön kamera)

4500 mAh batarya

Kablolu şarj: 33W

Kablosuz şarj: 15 W

Android 12 işletim sistemi

Type-C 2.0 USB

Bluetooth 5.2 ve 5G bağlantı özellikleri

NFC

Ekran altı parmak izi tarayıcı

Geniş açı kamerası

Şeffaf arka kapak tasarımı

Nothing Phone 1 Fiyatı

Orta segment bir akıllı telefon olarak değerlendirebileceğimiz Nothing Phone 1 Türkiye’ye gelirken 8 GB ve 12 GB RAM özelliklerine göre farklı fiyatlandırmalar yapılıyor. Benzer şekilde 128 GB ya da 256 GB dahili hafıza olan modeli tercih ettiğinizde de cihaz fiyatları farklılık gösteriyor.

Sterlin bazındaki verilere göre 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızası olan modelin fiyatı minimum 399 Sterlin olarak belirtiliyor. Dahili hafıza 256 GB olduğunda ürün fiyatı 449 Sterlin’e yükseliyor. RAM’i 12 GB’a yükselttiğinizde ise ödeyeceğiniz tutar 499 Sterlin’e çıkıyor.

İlk yapılan açıklamalara göre Türkiye fiyatı 14.999 TL olarak belirlenmiş olsa da yapılan vergi düzenlemeleri ve enflasyonun etkisiyle güncel fiyatlarda artış söz konusu olabilir.

Eğer siz de yenilikçi özellikleri bünyesinde bulunduran orta segment bir akıllı telefon modelini tercih etmek istiyorsanız, Nothing Phone 1’i kullanışlı bir alternatif olarak değerlendirebilirsiniz.

Öncelikli olarak Vodafone üzerinden satışa çıkan Nothing Phone 1’i online yetkili bayilerden temin etme imkânınız bulunuyor.