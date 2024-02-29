108 MP Kameralı Nubia Focus 5G Serisi Özellikleri ve Fiyatı

Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan tanıtımla beraber Nubia Focus 5G serisinin özellikleri belli oldu. İki farklı modelden oluşan yeni akıllı telefon serisi, 108 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile dikkatleri üzerinde topladı.

MWC 2024 etkinliği esnasında akıllı telefonlardan şeffaf ekranlı dizüstü bilgisayara kadar pek çok ürün tanıtıldı. Yapılan duyurular arasında Nubia'nın Focus serisi de yer aldı. Bu rehberde yüksek çözünürlüklü kamerasıyla dikkat çeken telefonların neler sunduğunu açıkladık.

Nubia Focus 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1612 piksel

: 720 x 1612 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 267 PPI

: Yaklaşık 267 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Unisoc T760

: Unisoc T760 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 108 MP geniş açılı kamera, ikinci kamera açıklanmadı.

: 108 MP geniş açılı kamera, ikinci kamera açıklanmadı. Ön Kamera : Açıklanmadı.

: Açıklanmadı. Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Yazılım: Android 14

Gücünü Unisoc T760 işlemcisinden alan telefonda Mali-G57 GPU bulunuyor. Henüz ön kamerası açıklanmayan cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Nubia Focus Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,72 inç

: 6,72 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 392 PPI

: Yaklaşık 392 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Unisoc T760

: Unisoc T760 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 108 MP geniş açılı kamera, diğer iki kamera açıklanmadı.

: 108 MP geniş açılı kamera, diğer iki kamera açıklanmadı. Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Yazılım: Android 14

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 392 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın yer aldığı cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut.

Nubia Focus 5G Serisi Fiyatı Ne Kadar?

İki farklı modelden oluşan Nubia Focus 5G serisinin 199 dolar başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Söz konusu telefonların 2024 yılının birinci veya ikinci çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

Bu rehberde Nubia Focus 5G serisi ne kadar fiyata satılacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.