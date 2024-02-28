En Ucuz Katlanabilir Telefon: Nubia Flip 5G Özellikleri ve Fiyatı

İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde Nubia marka yeni katlanabilir telefon modeli tanıtıldı. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan Nubia Flip 5G'nin özellikleri neler?

Bu rehberde MWC 2024 etkinliğinde sergilenen en ucuz katlanabilir telefon modeli Nubia Flip 5G hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte yüksek yenileme hızı, OLED ekran ve dahasını sunan yeni telefona dair detaylar!

Nubia Flip 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,9 inç

: 6,9 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1188 x 2790 piksel

: 1188 x 2790 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 439 PPI

: Yaklaşık 439 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Boyutu : 1,43 inç

: 1,43 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü : 466 x 466 piksel

: 466 x 466 piksel İşlemci : Snapdragon 7 Gen 1

: Snapdragon 7 Gen 1 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz Çekirdek

: Sekiz Çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K, 1080p

: 4K, 1080p Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 4.310 mAh

: 4.310 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Yazılım : Android 13

: Android 13 Ağırlık : 214 gram

: 214 gram Kalınlık: Katlanmamış hâli 7,3 mm, katlanmış hâli 15,5 mm

Katlanabilir telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip katlanabilir telefon, OLED ekran üzerinde 1188 x 2790 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 439 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Kapak ekranında ise 1,43 inç büyüklüğünde ikinci ekran bulunuyor.

4.310 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, Android 13 işletim sistemiyle beraber gelen Nubia Flip 5G ne kadar fiyata satılıyor?

Nubia Flip 5G Fiyatı Ne Kadar?

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Nubia Flip 5G için 599 dolar fiyat etiketi belirlendi.

Bu rehberde Nubia Flip 5G ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Nubia tarafından üretilen yeni katlanabilir telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.