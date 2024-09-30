Ucuz Oyuncu Telefonu: Nubia Neo 5G Özellikleri ve Fiyatı

Uygun fiyat etiketine sahip olan oyuncu telefonu Nubia Neo 5G özellikleri ile öne çıkıyor. Etkileyici tasarıma sahip telefon oyun deneyimini üst seviyeye çıkaran çeşitli işlevler içeriyor.

2023 yılının haziran ayında tanıtılan telefonda farklı senaryolara göre seçebileceğiniz ses efektleri bulunuyor. Neo 5G'de ayrıca Game Space isimli hizmet bulunuyor. Bu hizmet de çeşitli seçenekler sunarak daha iyi deneyim elde edilmesine yardım ediyor.

Çok katmanlı ısı dağıtım sistemi, telefonun yüksek sıcaklıklara ulaşmasını önleyerek verimliliği önemli ölçüde artırıyor. İşte Nubia Neo 5G ücreti ve donanımı hakkında merak edilen detaylar!

Nubia Neo 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel

1080 x 2408 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T820

Unisoc T820 RAM: 8 GB RAM + 10 GB dinamik RAM

8 GB RAM + 10 GB dinamik RAM Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP f/1.8 geniş açılı + 2 MP f/1.8 derinlik

50 MP f/1.8 geniş açılı + 2 MP f/1.8 derinlik Ön Kamera: 8 MP f/2.0 geniş açılı

8 MP f/2.0 geniş açılı Batarya Kapasitesi: 4.500 mAh

4.500 mAh Hızlı Şarj: 22.5W

22.5W Bluetooth: 5.2

5.2 Kalınlık: 7,98 mm

7,98 mm Ağırlık: 192 gram

Ucuz oyun telefonu Nubia Neo 5G modelinde Unisoc T820 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A76, üç adet 2.3 GHz Cortex-A76 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A55 olmak üzere dört adet çekirdekten oluşuyor.

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 192 gram ağırlığındaki 163,7 x 75 x 7,98 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Peki, en iyi oyuncu telefonları arasında yer alan Nubia Neo 5G ne kadar fiyata satılıyor?

Nubia Neo 5G Fiyatı

Etkileyici bir görünüme sahip olan Nubia Neo 5G modeli 17 bin 868 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

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