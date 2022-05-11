En İyi 5 Oyuncu Telefonu

Mobil oyunların her anlamda gelişmesi ve seçeneklerin çoğalmasıyla birlikte bu teknolojiye performansıyla ayak uydurabilecek telefonların da önemi artıyor. Telefonunuza yüklediğiniz oyunlarda donma, yavaşlama, oyundan atma gibi sorunlarla karşılaştığınızda bu epey moral bozucu olabiliyor. Fakat mobil oyunlar için gerekli tüm özelliklere sahip bir cep telefonu sizi bu sorunlardan kurtarabilir.

İdeal bir oyuncu telefonu size performans, ekran çözünürlüğü, cihaz tasarımı gibi faktörler bakımından avantaj sağlamalıdır. Sevdiğiniz oyunların sistem gereksinimlerini karşılayacak ve mobil oyun deneyimini maksimum seviyeye taşıyacak en iyi oyuncu telefonları ve özelliklerini sizler için inceledik.

En İyi Oyuncu Telefonları

OnePlus 10 Pro

Lenovo Legion 2 Pro

iPhone 13 Pro

Xiaomi Black Shark 4

Samsung Galaxy S22 Plus

OnePlus 10 Pro

Ekran: 6.7 inç, 1440p AMOLED LTPO 2.0 ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 12 GB’a kadar

Batarya: 5000 mAh, 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj

2022 yılının başında piyasaya sürülen OnePlus 10 Pro, 12 GB'a kadar RAM ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle oyunseverler için ideal seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 6,7 inç 1440p AMOLED ekranı ve 1Hz ile 120Hz arası dinamik olarak ayarlanabilen güç tüketimi, bu telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Lenovo Legion 2 Pro

Ekran: 6.92 inç, AMOLED

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 8/12/16/18 GB

Batarya: 5500 mAh – Tek kablo ile 65W çift Usb-c kablo ile 90W hızlı şarj

6,92 inç ekran boyutuna ve 144 Hz ekran yenilenme oranına sahip gerçek bir oyuncu telefonu. Lori Keysa teknolojisi ile ekranda çift basınç hassasiyet noktasının yanı sıra, üst ve arka taraftaki düğmeleri ile oyun deneyimini üst seviyelere taşıyabileceğiniz Lenovo Legion 2 Pro, 18 GB'a kadar RAM kapasitesine sahip.

iPhone 13 Pro

Ekran: 6.1 inç / 1170 x 2532 piksel / 460 ppi.

İşlemci: iOS 15, 3220 MHz

RAM: 6 GB

Batarya: 3095 mAh, Li-Ion, 20W hızlı şarj

Super Retina XDR ekran, 1170 x 2352 piksel çözünürlük ve 460 ppi piksel yoğunluğu olan iPhone 13 Pro özellikle ekran kalitesiyle öne çıkan modeller arasında. Bunun yanında 6 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli Neural Engine özelliğiyle de performans konusunda oyunseverleri tatmin edebilecek bir model diyebiliriz.

Xiaomi Black Shark 4

Ekran: 6.67 inç, AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

RAM: 6/8/12 GB

Batarya: 4500 mAh, 120W hızlı şarj

6.67 inç AMOLED ekrana ve 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan Black Shark 4, temel gereksinimleri dengeli bir şekilde karşılayan oyuncu telefonlarından biri. 2021 yılında piyasaya sürülen model aynı zamanda 12 GB'a kadar RAM ve 4500 mAh batarya gücüne sahip.

Samsung Galaxy S22 Plus

Ekran: 6.6 inç, 2340 x 1080 (FHD+)

İşlemci: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB

Batarya: 4500 mAh

Parlaklık, netlik ve renkler bakımından ideal ekran özelliklerine sahip Samsung Galaxy S22 Plus için ideal bir oyuncu telefonu diyebiliriz. Samsung'un performans bakımından 2022 yılının en iyi cep telefonu olma iddiasıyla piyasaya sürdüğü model, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi ve diğer teknik özellikleriyle tercih edilebilecek seçeneklerden biri.