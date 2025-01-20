NVIDIA, CES 2025 fuarında merakla beklenen RTX 50 serisi ekran kartlarını tanıttı. Tanıtımı yapılan RTX 50 ailesi markanın merakla beklenen yeni Blackwell mimarisine sahip. Bununla birlikte önceki RTX serilerine kıyasla 2 kat performans artışı ve verimlilik elde edildiği de iddia ediliyor. Peki ailenin amiral gemisi modeli NVIDIA RTX 5090 kullanıcılarına neler sunacak? İşte NVIDIA RTX 5090 teknik özellikleri ve detaylar...

NVIDIA RTX 5090 Teknik Özellikleri!

Nvidia Mimarisi: Blackwell

Blackwell DLSS: DLSS 4

DLSS 4 Yapay Zeka TOPS: 3352

3352 Tensör Çekirdekleri: 5. Nesil

5. Nesil Işın İzleme Çekirdekleri: 4. Nesil

4. Nesil NVIDIA Encoder (NVENC): 3 adet 9. Nesil

3 adet 9. Nesil NVIDIA Decoder (NVDEC): 2 adet 6. Nesil

2 adet 6. Nesil Bellek Yapılandırması: 32 GB GDDR7

32 GB GDDR7 Bellek Bant Genişliği: 1792 GB/saniye

Temel teknik özellikleri bu şekilde olan RTX 5090 ailenin en güçlü üyesi yani yeni amiral gemisi. Sahip olduğu DLSS 4 teknolojisi ile yapay zekadan büyük oranda destek alan bu yeni kart 5. nesil tensör çekirdekleri ve 4. nesil ışın izleme çekirdekleri ile birlikte amiral gemisi adının hakkını veriyor. Kartta bulunan GDDR7 teknolojisindeki 32 GB bellek kapasitesi ile ailenin en gelişmiş kartı olduğunu bizlere gösteriyor. 170 SM birimindeki 21 bin 760 çekirdek ile 5080 modeline oranla yüzde 50 daha fazla çekirdeğe sahip olan model 1792 GB/saniye bant genişliğine sahip.

RTX 5090 modelinde bulunan çekirdek ise GB202-300-A1 modeli oluyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi 21 bin 760 çekirdeğe sahip olan model bir önceki amiral gemisi NVIDIA RTX 4090'a kıyasla çekirdek sayısında yüzde 11'lik bir gerilemeye sahip olsa da performans testlerinde 2 kat daha hızlı olduğu belirtildi. Kartın enerji tüketimi ise 575W TBP olarak bildirildi. RTX 5090 modeli PCle Gen 5.0 ve DisplayPort 2.1b ile birlikte 8K 165Hz destek sunmakta.

Peki siz RTX 5090 teknik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...