Yapay Zeka ile Toplantıları Üst Seviyeye Taşıyan OctaMeet ve Özellikleri

Video konferans uygulamalarının ne kadar büyük öneme sahip olduğu özellikle pandemi döneminde görüldü. Hiç şüphesiz ki bu uygulamalar, uzaktan çalışanların irtibatta kalmasını inanılmaz kolaylaştırıyor.

Sorun şu ki her video konferans uygulaması beklentilerinizi karşılamayabiliyor. Bazıları çoğu gerekli özellikten yoksunken bazıları da yeterince güvenli olmayabiliyor. İşte bu durumda kullanıcıların isteklerini karşılamak üzere OctaMeet öne çıkıyor.

Gerek yapay zeka destekli zengin özellik yelpazesi gerek yüksek güvenliği ile kullanıcılara eksiksiz bir deneyim sunmayı amaçlayan bu uygulama ile kesintisiz ve güvenli video konferansların keyfini çıkarabiliyorsunuz.

Mevcut seçenekler arasından OctaMeet'in neden tercih edilmesi gerektiğini özelliklerini incelediğimizde anlayacaksınız.

OctaMeet'in Özellikleri Neler?

Çoklu platform desteği

Takvim entegrasyonu

Ücretsiz olarak sınırsız ve bire bir görüşme

Yüksek veri güvenliği

On-Premise kurulum

Toplantı çeşitleri

Canlı yayın ve ekran paylaşımı

Toplantı kaydı ve katılımcı etkileşimi

Toplantı istatistikleri

İnteraktif beyaz tahta

Katılımcı yetkilendirme

İki faktörlü giriş koruması

Görüntü ayarları

Yapay zeka destekli toplantı özellikleri

OctaMeet'in bu özellikleri bile mevcut çoğu video konferans uygulamasına harika bir alternatif olduğunu gösteriyor ancak bu özelliklerle sınırlı kalmıyor.

OctaMeet yakında daha birçok yeni özelliğe kavuşacak. Söz konusu özelliklere ve size sunacağı avantajlara değindikten sonra yakında gelecek özellikleri de ele alacağız.

Çoklu Platform Desteği

Bir video konferans uygulaması seçerken öncelikle hangi platformları desteklediğini kontrol etmelisiniz. Sürekli hareket hâlinde olduğumuz bugünlerde her an irtibat hâlinde olmak için her platformu destekleyen bir hizmete ihtiyacımız var. OctaMeet ise bu gereksinimi çoklu platform desteği ile karşılıyor.

OctaMeet'i kullanmak için herhangi bir uygulama indirmeye ihtiyacınız yoktur. Herhangi bir web tarayıcısında indirmeye gerek kalmadan kullanılabiliyor. Buna ek olarak masaüstü, tablet ve akıllı telefonlara da indirilebiliyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hiç zorluk çekmeden hizmeti kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Takvim Entegrasyonu

OctaMeet'in Outlook, Google Calendar ve iCalendar takvimleri ile olan entegrasyonu sayesinde uygulama üzerinde planlanan toplantılar günlük, haftalık ve aylık olarak son derece kolay bir şekilde takip edilebiliyor. Bu da toplantıları kaçırma ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor.

Ücretsiz Olarak Sınırsız ve Bire bir Görüşme

Çoğu video konferans uygulamasının aksine OctaMeet, hizmeti neredeyse kullanılamaz hâle getiren kısıtlamalar uygulamak yerine ücretsiz sürümünde bire bir görüşmelerde sınırsız ve kesintisiz bir görüşme imkânı sunuyor.

Yüksek Veri Güvenliği

OctaMeet, veri güvenliğini her şeyden önce tutuyor. Uygulamada bulut depolama seçeneği ile toplantı kayıtları, kullanıcıların cihazında yer kaplamıyor. Bunun yerine güvenli şekilde Türkiye'deki sunucularda korunuyor.

On-Premise Kurulum

İşletmeler, OctaMeet'i on-premise yani yerinde kurulum imkânı ile kullanmaya başlayabiliyor. İşletmeler, tüm görüşmeleri kendi sunucuları üzerinden gerçekleştirerek kendi güvenlik protokolleri ile koruma olanağına sahip oluyor.

Toplantı Çeşitleri

OctaMeet'te ne zaman toplantı gerçekleştireceğiniz hakkında kontrol tamamen sizdedir. İster anlık toplantı başlatabilir ister ileri bir tarihe toplantı planlayabilirsiniz. Tekrar eden toplantılar ve toplantı odaları da oluşturabilirsiniz. Yüksek sayıda katılıma olanak tanıyan webinarlar da gerçekleştirilebiliyor.

Canlı Yayın ve Ekran Paylaşımı

Toplantı sahibi, ekran paylaşımının yanı sıra herhangi bir görüşmeyi sadece tek bir tıklama ile YouTube'da canlı olarak yayınlayabiliyor. Böylece görüşme YouTube üzerinden geniş kitleler tarafından anlık olarak izlenebiliyor.

Toplantı Kaydı ve Katılımcı Etkileşimi

Toplantı sırasında yetkili olan katılımcı, ekranını diğer katılımcılarla paylaşabiliyor. Onların onayını aldıktan sonra toplantıyı kaydedebiliyor. Katılımcılar, uygulama içindeki sohbet kısmında toplantı sürerken görüşlerini gerçek zamanlı olarak ifade edebiliyor.

Toplantı İstatistikleri

Toplantı istatistikleri, OctaMeet'in en önemli özelliklerinden biridir. Toplantıların detaylı analizinin yapılmasını kolaylaştıran bu toplantı istatistikleri sayesinde toplantıya kaç kişinin katıldığı, hangi katılımcının ne kadar süre boyunca konuştuğu gibi birçok istatistiği takip edebiliyorsunuz.

İnteraktif Beyaz Tahta

İnteraktif beyaz tahta sayesinde katılımcılar gerçek zamanlı olarak çalışmalar gerçekleştirebiliyor. Bu çalışmalar, diğer katılımcılarla paylaşılabiliyor.

Katılımcı Yetkilendirme

OctaMeet'te toplantı sahibi, sunum sahibi, konuşmacı ve misafir olmak üzere 4 adet rol bulunuyor. Katılımcılara uygun rolleri vererek toplantı düzeni sağlayabiliyorsunuz.

İki Faktörlü Giriş Koruması

Güvenliğe her şeyden daha çok önem veren OctaMeet, toplantıların daha güvenli olmasını sağlamak amacıyla iki faktörlü giriş koruması özelliği de sunuyor. Hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar, görüşmelerini ekstra güvenlik katmanı sayesinde daha güvenli bir şekilde sürdürebiliyor.

Görüntü Ayarları

Katılımcılar, OctaMeet'te isterse arka planı bulanıklaştırabiliyor ya da düzenleyebiliyor. Kayıt zorunluluğu olmayan katılımcılar, herhangi bir toplantıya bağlantı üzerinden doğrudan misafir olarak da katılım sağlayabiliyor.

Yapay Zeka Destekli Toplantı Özeti

Toplantı sonunda yapay zeka tarafından otomatik olarak oluşturulan toplantı özeti, aksiyon maddeleri ve sonraki toplantının gündemleri oluşturulabiliyor. Bu bilgiler ise katılımcılara e-posta aracılığı ile gönderiliyor. Böylece süreç daha kolay bir şekilde takip edilebiliyor.

OctaMeet'e Yakında Gelecek Özellikler

Anket Gönderimi ve Analizi

Ekran Üzerine Not Alma

Konuşma Sırası ve Süre Yönetimi

Toplantı Molaları

OctaMeet'e yakında video konferans hizmetini her yönden kusursuz ve eksiksiz hâle getirecek bazı harika özellikler gelecek. Dilerseniz gelin, bunları daha yakından ele alalım.

Anket Gönderimi ve Analizi

Toplantı sırasında katılımcılara anket gönderilebilecek. Bu anketlerin sonuçları ise anında değerlendirilip analiz edilebilecek. Toplantı sırasında toplanan bu geri bildirimler özellikle de işinizi bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olacak.

Ekran Üzerine Not Alma

Toplantı sırasında ekrandaki görüntü üzerinde çizimler yapılabilecek. İçeriğe yönelik notlar eklenip bunlar katılımcılarla paylaşılabilecek. Bu özellik sayesinde sunumlar daha etkileşimli hâle gelecek. Kimsenin kafasında soru işareti kalmaması, konunun en ince ayrıntısına kadar anlaşılması açısından önemli bir özellik olduğu aşikâr.

Konuşma Sırası ve Süre Yönetimi

Toplantılarda katılımcıların hangi sırayla ve ne kadar süreyle konuşacağını önceden belirleyebileceksiniz. Planlarınızda bir değişiklik olması da sorun değil çünkü OctaMeet, toplantı sırasında konuşma sürelerini uzatıp kısaltmanıza ya da anında durdurmanıza imkân tanıyacak.

Toplantı Molaları

Uzun toplantılar için gerekli bir özellik olan toplantı molaları sayesinde ihtiyaç duyulduğunda mola verilebilecek. Mola sonrasında toplantıya anında devam edilerek Toplamda ne kadar süre aktif görüşme sağlandığı takip edilebilecek.

Rakiplerinin Yerine Neden OctaMeet'i Tercih Etmelisiniz?

Rakiplerinin yerine OctaMeet'i tercih etmeniz için bir değil, birçok sebebiniz vardır. Bunların başında elbette güvenlik geliyor.

Bazı video konferans uygulamalarında geçmişte yabancılar izinsiz olarak toplantıya katılım sağlamıştı ve görüşmeleri sabote etmişti. Bu durum özellikle pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim modeline geçildiği dönemde öğrencilerine video konferans hizmeti üzerinden ders veren öğretmenler için büyük soruna yol açmıştı.

Her ne kadar söz konusu video konferans uygulamaları bu durumun önüne geçmek için aksiyon almış olsa da her ihtimale karşı daha güvenli bir hizmet seçmek istersiniz.

OctaMeet, güvenliğe çok önem veriyor. Öyle ki bulut depolama seçeneği ile toplantı kayıtları güvenli bir şekilde Türkiye'deki sunucularda korunuyor.

Bu video konferans hizmetini öne çıkaran bir diğer nokta elbette sunduğu özelliklerdir. OctaMeet hâlihazırda canlı alt yazı, ekrana not alma, yapay zeka destekli toplantı özeti gibi birçok özellikle kullanıcılara inanılmaz fayda sağlıyor.

Sunduğu özelliklerle sınırlı da kalmıyor. Bu tür özelliklere daha çok yoğunlaşarak video konferans hizmetini her geçen gün daha da kullanışlı bir hâle getiriyor.

OctaMeet, yukarıda söz edilen nedenlerle gerek dünya çapında popüler olan Zoom gerek diğer video konferans uygulamalarına hem küresel çapta hem Türkiye'de harika bir alternatiftir.

OctaMeet'in Fiyatı Ne Kadar?

OctaMeet, kullanıcının gereksinimlerine göre seçebileceği çeşitli abonelik seçenekleri sunuyor. Ücretsiz sürümü de gelişmiş bir deneyim sunan OctaMeet'in lisanslı versiyonu aylık ya da yıllık olarak satın alınabiliyor.

Cayma bedeli de bulunmayan OctaMeet'in yıllık taahhüt mecburiyeti de yoktur. Dilerseniz ücretsiz olarak 30 gün lisanslı deneme versiyonunu kullanabilirsiniz.

Mevcut video konferans uygulamaları arasından uygun fiyatlı bir hizmet bulmak zor olsa da OctaMeet, Türk kullanıcılar için hem uygun fiyatlı hem kolay kullanımlı hem kullanıcı dostu arayüze sahip bir hizmet sağlıyor. Türkçe müşteri desteği de bulunuyor.

Uzaktan Çalışma ve Satışta Dijital Çözüm Ortağınız OCTAPULL'u Keşfedin

OCTAPULL; işletmelerin dijital dönüşüm sürecini kolaylaştırmak üzere OctaMeet, Octapull SFA, Octapull B2B, OctaSales ürünleri ile 20'den fazla modülü tek bir çatı altında topluyor.

Satış Gücü Otomasyonu İçin Octapull SFA

Octapull SFA, fiziksel olarak gerçekleştirdiğiniz satış süreçlerini dijitale taşıyor. İşletmeler hem zaman hem maliyetten tasarruf ediyor. Kapsamlı modüler çözümleri ile müşteri yönetiminden stok bilgisine, satıştan tahsilata ve lojistiğe kadar satış süreçlerindeki tüm operasyonlar otomatikleştiriliyor. Böylece verimlilik de büyük ölçüde artıyor.

Octapull SFA, geniş bir modül yelpazesi sunarak işletmelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sağlıyor. Bu modüller arasında şunlar bulunuyor:

Lojistik

Cari

Ürün

Sipariş

Finans

Depo Uygulaması

Kampanya

Reporting

Prim

Fon

Risk

Vezne

ERP Entegrasyon

Demirbaş

E-belge

İnsan Kaynakları

Tedarik-Sipariş-Öneri

Dosya Yönetimi

SFA Mobil

Bu kapsamlı modüler yapı, işletmelerin çeşitli operasyonel ve saha satış süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.

Etkili Satış Yönetimi İçin Octapull B2B

Octapull B2B, kapsamlı çözümleri ile işletmelerin satış süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmesine imkân sunuyor. Fiyatlandırma, sipariş yönetimi, müşteri ilişkileri, kampanya ve risk yönetimi gibi özellikleri ile iş süreçlerini optimize ediyor.

Dijital Ziyaret Modülü İçin OctaSales

OctaSales, dijital ve fiziksel ziyaretlerin büyük bir kolaylıkla planlanıp yönetilmesini mümkün kılıyor. Mobil uygulama ile bayiler ya da distribütörlerle hızlı bir şekilde dijital ziyaret başlatılabiliyor. Sipariş ve tahsilat işlemleri anında gerçekleştirilebiliyor. Octapull SFA entegrasyonu ve web paneli ile verimlilik ve performans izleme olanağı sunuyor.

Siz de OctaMeet hakkında detaylı bilgi almak ya da OCTAPULL’un size ve sektörünüze özel sunduğu diğer çözümleri keşfetmek isterseniz internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.