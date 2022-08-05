IMDb Puanı Yüksek En İyi Türk Filmleri

En iyi Türk filmleri neler sorusu, film izlemek isteyen çoğu kişi tarafından soruluyor. Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı yapımın yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni filmler keşfedebilirsiniz.

Vizyona girdiği dönemde büyük başarının altına imza atan ve günümüzde popülerliğini devam ettiren Hababam Sınıfı, Kibar Feyzo, Neşeli Günler, Süt Kardeşler ve Züğürt Ağa gibi yapımları listeye dahil etmedik çünkü Kemal Sunal, Şener Şen gibi isimlerin bulunduğu yapımlar insanların gönlünde zaten özel bir yere sahip.

En İyi Türk Filmleri Listesi

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

Dağ

Sen Aydınlatırsın Geceyi

Av Mevsimi

Vizontele

Yahşi Batı

Her Şey Çok Güzel Olacak

Ölümlü Dünya

Limonata

Pardon

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Ayla

7. Koğuştaki Mucize

Kış Uykusu

G.O.R.A.

Devrim Arabaları

Bir Zamanlar Anadolu'da

Kelebeğin Rüyası

Aile Arasında

Babam ve Oğlum

Yukarıda en iyi 20 yerli film yer alıyor. Listede yer alan filmlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

IMDb Puanı: 7,5

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, Cansu Dere ve dahası

2011 yılında vizyona giren Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm isimli yapımda Behzat Ç ve ekibi, üst üste cinayetler işleyen bir seri katili yakalamaya çalışır. Yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği film 1 saat 50 dakika uzunluğunda.

Dağ

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Cağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Fırat Doğruloğlu ve dahası

2012 yılında vizyona giren Dağ, Oğuz ve Bekir isimli iki askerin hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar'ın üstlendiği film 3 milyon TL'den fazla hasılat elde etmeyi başardı. 1 saat 30 dakika uzunluğundaki filmi beğenirseniz serinin ikinci filmi olan Dağ 2'ye de göz atabilirsiniz.

Sen Aydınlatırsın Geceyi

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Ali Atay, Cengiz Bozkurt, Demet Evgar ve dahası

Senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği Sen Aydınlatırsın Geceyi, zamanı durdurma, ölümsüzlük gibi süper güçlere sahip olan insanların hikâyesini konu alıyor. 2013 yılında vizyona giren film 1 saat 47 dakika uzunluğunda.

Av Mevsimi

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Şener Şen, Cem Yılmaz, Çeitn Tekindor ve dahası

2010 yılında vizyona giren Av Mevsimi, bir cinayeti araştıran üç polisin hikâyesini konu alıyor. 2 saat 20 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul üstlendi. Çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen yapımda pek çok başarılı isim yer alıyor.

Vizontele

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Cem Yılmaz ve dahası

Senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Vizontele isimli yapımda 1974'te bir kasaba ilk kez televizyon ile buluşur. Bu durum, halkın heyecanlanmasına ve aynı zamanda kaygılanmasına yol açar.

Yahşi Batı

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Demet Evgar

En çok izlenen Türk komedi filmleri arasında yer alan Yahşi Batı'da sultanlarının adına ABD başkanına elmas kolye teslim etmek için Vahşi Batı'ya doğru yolculuğa çıkan iki Osmanlı yetkilisinin maceralarına tanık oluyoruz.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı film 1 saat 55 dakika uzunluğunda. Çoğu izleyici tarafından beğenilen filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Her Şey Çok Güzel Olacak

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci ve dahası

1998 yılında vizyona giren Her Şey Çok Güzel Olacak, Nuri ve Altan isimli iki kardeşin hikâyesini anlatıyor. Dram, komedi ve gerilim ögelerini içeren film, çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenildi.

Ölümlü Dünya

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul ve Sarp Apak

Restoran işletmeciliği yapan bir aile aynı zamanda kiralık katillik de yapar. Bir gün meydana gelen aksilik nedeniyle ailenin kimliği ifşa olur ve komedi dolu bir macera başlar. Yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği Filmi Netflix'ten izleyebilirsiniz.

Limonata

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Ertan Saban, Serkan Keskin ve Funda Eryiğit

Ölümcül bir hastalığa yakalanan Suat, Selim isimli oğlunun yanına gelmesini ister. Suat'ın diğer oğlu olan Sakip ise babasının bu isteğini yerine getirmeye çalışır. Senaristliğini Ali Atay ve Ertan Saban'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini ise Ali Atay yaptı.

Pardon

IMDb Puanı: 8,1

Oyuncular: Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin ve Bülent Kayabaş

2005 yılında vizyona giren Pardon, üç arkadaşın trajikomik hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Mert Baykal'ın yaptığı filmin senaristliğini Ferhan Şensoy üstlendi. Başarılı film 1 saat 39 dakika uzunluğunda.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 6+

Oyuncular: Hayat Van Eck, Selen Öztürk, Yetkin Dikinciler ve dahası

Biyografi, dram ve spor ögelerini içeren film, Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alıyor. 2019 yılında vizyona giren Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu isimli film 2 saat 14 dakika uzunluğunda. Başarılı yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Ayla

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Ali Atay, Altan Erkekli, Çetin Tekindor ve dahası

Gerçek olaylardan esinlenen Ayla, Koreli bir çocuğu kurtaran astsubayın hikâyesini konu alıyor. 2017 yılında vizyona giren filmin senaristliğini Yiğit Güralp üstlendi. 2 saat 3 dakika uzunluğundaki filmi Netflix'ten izleyebilirsiniz.

7. Koğuştaki Mucize

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal ve dahası

Bir cinayet suçundan dolayı cezaevine giren Memo, masum olduğunu kanıtlamaya çalışır. 2019 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğiin Mehmet Ada Öztekin yaptı. 2 saat 12 dakika uzunluğundaki yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Kış Uykusu

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Nejat İşler ve dahası

2014 yılında vizyona giren Kış Uykusu, oyunculuktan emekli olduktan sonra bir otele yerleşen Aydın'ın hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği film 3 saat 16 dakika uzunluğunda.

G.O.R.A.

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Cem Yılmaz, Rasim Öztekin ve Özkan Uğur

Sahte UFO fotoğrafçısı ve halı tüccari olan Arif, uzaylılar tarafından kaçırılır ve komedi dolu bir macera başlar. Çok büyük başarı elde eden filmi Netflix'ten izleyebilmeniz mümkün.

Devrim Arabaları

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Halit Ergenç, Haluk Bilginer, Taner Birsel ve dahası

Senaristliğini Murat Dişli ve Togla Örnek'in üstlendiği Devrim Arabaları, 1961'de yapılan Devrim isimli yerli araba projesini konu alıyor. 2008 yılında vizyona giren film 1 saat 55 dakika uzunluğunda.

Bir Zamanlar Anadolu'da

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Fırat Tanış, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel ve dahası

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Anadolu'da, cinayet soruşturması yürüten savcı ile bir doktorun hikâyesini anlatıyor. Bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görülen film 2 saat 37 dakika uzunluğunda.

Kelebeğin Rüyası

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Belçim Bilgin ve dahası

İkinci Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta bulunan bir kömür madeninde çalışan iki genç şair aynı kadına aşık olur. 2013 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan yaptı. 1 saat 58 dakika uzunluğundaki filmi Netflix'ten izleyebilirsiniz.

Aile Arasında

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar

Senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği Aile Arasında isimli filmde Fikret, tesadüfen Solmaz ile tanışır ve arkadaş olur. Filmde Solmaz ile Fikret'in komedi dolu hikâyesine tanık oluyoruz. 2 saat 6 dakika uzunluğundaki filmi Netflix üzerinden izleyebilmeniz mümkün.

Babam ve Oğlum

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Fikret Kuşkan, Hümeyra Akbay, Çetin Tekindor ve dahası

Karısını doğum esnasında kaybeden Sadık, yıllar sonra oğluyla beraber babasının ve annesinin çiftliğine geri döner. Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği film 25 milyon TL'den fazla hasılat elde etmeyi başardı.

Çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen film 1 saat 48 dakika uzunluğunda. 2005 yılında vizyona giren Babam ve Oğlum'u BluTV isimli yerli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu yazıda IMDb puanı yüksek en iyi Türk filmleri listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi Cem Yılmaz filmleri listemize de göz atabilirsiniz.