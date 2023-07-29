Oppo Find N3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Oppo Find N3 özellikleri, katlanabilir telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde Oppo'nun üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeline ilişkin merak edilen soruları cevaplayacağız.

2022 yılında piyasaya sürülen Oppo Find N2 Flip özellikleri ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Peki, yakında tanıtılması beklenen yeni katlanabilir akıllı etlefon modeli Oppo Find N3 neler sunacak?

Not: Bu rehber, Oppo Find N3 donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Oppo Find N3 Özellikleri

Ekran Boyutu : 8,0 inç

: 8,0 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 2268 x 2440 piksel

: 2268 x 2440 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 416 PPI

: Yaklaşık 416 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü : ?

: ? İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 32 MP + 48 MP

: 50 MP + 32 MP + 48 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/240 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/240 FPS Ön Kamera : 32 MP + kapak ekran 20 MP

: 32 MP + kapak ekran 20 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.3

: 5.3 NFC : Var

: Var Suya Dayanıklılık : ?

: ? Batarya Kapasitesi : 4800 mAh

: 4800 mAh Hızlı Şarj : 80W

: 80W Ağırlık: ?

İddiaya göre 8,0 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oppo Find N3, LTPO AMOLED ekran üzerinde 2268 x 2440 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Katlanabilir telefonun diğer ekranının ise 6,5 inç büyüklüğünde olacağı söyleniyor.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alması beklenen modelde 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olabilir. Android 13 tabanlı ColorOS13 ile beraber gelmesi beklenen cihazın depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunulabilir.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 32 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı ileri sürüldü.

Oppo Find N3 Fiyatı

Oppo Find N3'ün 1250 dolar civarında başlangıç fiyatıyla beraber piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oppo'nun yeni katlanabilir telefonun fiyatı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Dolayısıyla söz konusu telefon farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Oppo Find N3 Çıkış Tarihi

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Oppo Find N3 modelinin 2023 yılının ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

Bu yazıda Oppo Find N3 ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Oppo'nun yeni katlanabilir telefonu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.