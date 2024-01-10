OnePlus 12R Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

OnePlus’ın yeni amiral gemisi diyebileceğimiz akıllı telefon modeli satışa sunuluyor. Kısa bir süre içinde piyasaya sürülmesi beklenen fiyat/performans ürünü sektöre damgasını vuracak gibi gözüküyor.

Bu ay lansmanı yapılacak olan cihaz ile ilgili bazı özellikler açığa çıkmış durumda. Kullanıcılar ise cihazın teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor.

Bu yazımızda OnePlus’ın 2024’te ses getirecek akıllı telefon modeli 12R hakkında merak edilenleri ele alıyoruz. İşte, cihazın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

OnePlus 12R Özellikleri

Markanın Çin piyasasında satılan OnePlus Ace 3 isimli modelinin gelişmiş versiyonu olarak nitelendiriliyor.

isimli modelinin gelişmiş versiyonu olarak nitelendiriliyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi kullanılıyor.

LPDDR5x RAM belleğin kapasitesi 16 GB olarak belirtiliyor.

6.78 inçlik LTPO AMOLED ekranda 4500 nit parlaklık ve 120 Hz ekran yenileme hızı sunuluyor.

Demir grisi ve soğuk mavi renk seçenekleri ile gelmesi bekleniyor.

50 MP’lik ana kamera + 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera seti mevcut olup, ön kamerada 16 MP çözünürlük sunması bekleniyor.

Batarya kapasitesi 5.500 mAh olarak belirtiliyor.

Bu batarya için 100W hızlı şarj desteği bulunacak.

Kavisli bir ekrana sahip olacağı düşünülüyor.

Ekranda koruyucu olarak Gorilla Glass Victus 2 kullanılacağını görüyoruz.

OnePlus 12R Fiyatı

Cihazın resmi tanıtımı yapılmadığı için paylaşılmış kesin bir fiyat bilgisi de henüz bulunmuyor.

Yabancı kaynaklarda firmanın önceki akıllı telefon modelleri baz alınarak yapılan bazı tahminlere göre 500 dolar civarında bir beklenti olduğundan söz edebiliriz. Bu da yaklaşık 35.000 Hindistan Rupisi’ne denk geliyor.

TL bazında baktığımızda yaklaşık 15.000 TL’ye denk geldiğini görüyoruz. Cihaz bu fiyattan satışa çıkar ve Türkiye’ye gelirse üstüne eklenecek vergileri de göz önünde bulundurmanız gerektiğini unutmayın.

OnePlus 12R Çıkış Tarihi

Cihazın tam olarak hangi tarihte satışa sunulacağı belli değil ancak lansman tarihi açıklandı. Hindistan’da 23 Ocak’ta yapılacak olan etkinlikte OnePlus 12R tüm özellikleri ile birlikte görücüye çıkacak.

İlk olarak Hindistan’da satışa çıkıp ardından dünya pazarına açılabilir. Türkiye’ye ne zaman gelir derseniz, bu sorunun cevabını ilerleyen süreçte birlikte öğreneceğiz.