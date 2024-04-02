100W Hızlı Şarj Sunan OnePlus Nord CE4 Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus tarafından üretilen Nord CE4 modeli 1 Nisan 2024 tarihinde tanıtıldı. Yapılan tanıtımla beraber OnePlus Nord CE4'ün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yeni telefon 100W hızlı şarj teknolojisi, yüksek yenileme hızı ve dahasını sunuyor.

OnePlus Nord CE4 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2412 piksel

: 1080 x 2412 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 394 PPI

: Yaklaşık 394 PPI İşlemci : Snapdragon 7 Gen 3

: Snapdragon 7 Gen 3 RAM : 8 GB LPDDR4X

: 8 GB LPDDR4X Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP

: 50 MP + 8 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Bluetooth : 5.4

: 5.4 Batarya Kapasitesi : 5.500 mAh

: 5.500 mAh Hızlı Şarj : 100W

: 100W Yazılım : OxygenOS 14.0 tabanlı Android 14

: OxygenOS 14.0 tabanlı Android 14 Ağırlık : 186 gram

: 186 gram Kalınlık: 8,4 mm

OnePlus marka yeni akıllı telefon modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Dikey olarak konumlandırılan arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda gece modu ve portre modu dahil olmak üzere çeşitli modlar mevcut.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük, yaklaşık 394 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Peki, 162,5 x 75,3 x 8.4 mm boyutlarındaki OnePlus Nord CE4 ne kadar fiyata satılıyor?

OnePlus Nord CE4 Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB Depolama : 24.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 19.799 TL)

: 24.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 19.799 TL) 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 26.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 21.383 TL)

OnePlus Nord CE4 modeli 4 Nisan 2024 tarihinde Hindistan'da satışa sunulacak. Bu nedenle telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyat etiketlerine yer verdik fakat telefon farklı fiyatlara sahip olabilir.

Bu rehberde OnePlus Nord CE4 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.