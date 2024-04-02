100W Hızlı Şarj Sunan OnePlus Nord CE4 Özellikleri ve Fiyatı
Çok şık bir görünüme sahip olan OnePlus Nord CE4 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, yeni akıllı telefon neler sunuyor? İşte detaylar!
OnePlus tarafından üretilen Nord CE4 modeli 1 Nisan 2024 tarihinde tanıtıldı. Yapılan tanıtımla beraber OnePlus Nord CE4'ün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yeni telefon 100W hızlı şarj teknolojisi, yüksek yenileme hızı ve dahasını sunuyor.
OnePlus Nord CE4 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 394 PPI
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.4
- Batarya Kapasitesi: 5.500 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- Yazılım: OxygenOS 14.0 tabanlı Android 14
- Ağırlık: 186 gram
- Kalınlık: 8,4 mm
Güçlü Donanımıyla Öne Çıkan OnePlus 12 Özellikleri ve Fiyatı
Yapılan tanıtım sonucunda OnePlus 12 özellikleri neler sorusunun cevabı belli oldu. Yeni akıllı telefon modeli güçlü donanım bileşenleri, 8K video kaydı ve fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
OnePlus marka yeni akıllı telefon modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.
Dikey olarak konumlandırılan arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda gece modu ve portre modu dahil olmak üzere çeşitli modlar mevcut.
6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük, yaklaşık 394 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Peki, 162,5 x 75,3 x 8.4 mm boyutlarındaki OnePlus Nord CE4 ne kadar fiyata satılıyor?
OnePlus Nord CE4 Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 24.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 19.799 TL)
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 26.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 21.383 TL)
OnePlus Nord CE4 modeli 4 Nisan 2024 tarihinde Hindistan'da satışa sunulacak. Bu nedenle telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyat etiketlerine yer verdik fakat telefon farklı fiyatlara sahip olabilir.
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Uygun fiyat etiketine sahip olan OnePlus Nord N30 SE 5G özellikleri ile öne çıkıyor. Peki, OnePlus marka yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde yeni telefonun neler sunduğunu açıkladık.
Bu rehberde OnePlus Nord CE4 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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