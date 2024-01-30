Bütçe Dostu OnePlus Nord N30 SE 5G Özellikleri ve Fiyatı

Uygun fiyat etiketine sahip olan OnePlus Nord N30 SE 5G özellikleri ile öne çıkıyor. Peki, OnePlus marka yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde yeni telefonun neler sunduğunu açıkladık.

OnePlus Nord N30 SE 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,72

: 6,72 Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400

: 1080 x 2400 Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 392 PPI

: Yaklaşık 392 PPI İşlemci : MediaTek Dimensity 6020

: MediaTek Dimensity 6020 GPU : Mali-G57 MC2

: Mali-G57 MC2 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Bluetooth : 5.3

: 5.3 Kalınlık : 8 mm

: 8 mm Ağırlık: 193 gram

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nord N30 SE 5G, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve yaklaşık 392 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Çok şık bir görünüme sahip akıllı telefon 165,6 x 76 x 8 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Mediatek Dimensity 6020 işlemciye ve Mali-G57 MC2 GPU'ya sahip olan telefonda 4 GB RAM mevcut. 193 gram ağırlığındaki telefonda 128 GB depolama alanını yer alıyor.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, iki farklı renk seçeneği sunan OnePlus Nord N30 SE 5G ne kadar fiyata satılıyor?

OnePlus Nord N30 SE 5G Fiyatı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde OnePlus Nord N30 SE 5G için 599 AED (163 dolar) fiyat etiketi belirlendi.

Bu rehberde OnePlus Nord N30 SE 5G ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. 29 Ocak 2024 tarihinde tanıtılan yeni akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.