Merakla beklenen OnePlus Watch 2 nihayet duyuruldu. 3 yıl ara verdikten sonra sektöre yeni bir amiral gemisi ile dönüş yapan şirket cihazın bazı özelliklerini paylaştı. Tanıtım öncesi açığa çıkan verilerin ardından kullanıcıları büyük bir heyecan sardı diyebiliriz.

Markanın ilk saat girişimindeki başarısızlık bazı ön yargılara neden olsa da OnePlus Watch 2’nin sahip olduğu iddialı özellikler tüm olumsuzlukları gölgede bırakacak gibi gözüküyor. İşte, OnePlus Watch 2 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

OnePlus Watch 2 Özellikleri

Akıllı telefon modelleri ile tanınan OnePlus’ın ilk akıllı saat girişimi kullanıcıların gözünde hem tasarım hem de yazılım açısından sınıfta kalmıştı. Kendi işletim sistemine sahip olan bu cihazın çıkış tarihinin üstünden tam 3 sene geçti. Yeni cihaz ile ilgili açıklanan bilgiler bir önceki akıllı saat modelini unutturma potansiyeline sahip. Gelin, bu özelliklere yakından bakalım.

Klasik kol saatleri ile benzer bir görünüme sahip olan OnePlus Watch 2’de paslanmaz çelik çerçeve detayı bizi karşılıyor. Ekranda ise safir kullanılmış.

Cihazın en öne çıkan özelliği pil ömrü olarak lanse edildi. 100 Saate varan pil ömrü vadediliyor. Bunun için cihazı ‘Akıllı Mod’ isimli özel bir ayarda kullanmanız yeterli oluyor.

Henüz akıllı moda ilişkin detaylar paylaşılmadı ancak akıllı telefonlardaki ‘düşük güç modu’ ile benzer niteliklere sahip olması muhtemel.

Yapılan açıklamalar arasında cihazın Wear OS işletim sistemine sahip olup olmayacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Firmanın ilk akıllı saat modeline ilişkin eleştirilerden bazıları kullanılan işletim sistemi, üçüncü parti yazılımları desteklememesi, sesli asistanın olmaması, sağlık takibinin yeterince iyi olmaması gibi konulara odaklanıyordu.

Bunun yanında sürekli açık ekran desteğinin olmaması, cihazın gereğinden fazla büyük boyutlara sahip olması, bildirim seçeneklerindeki kısıtlılık da markayı eleştiri yağmuruna maruz bırakmıştı.

OnePlus Watch 2’de bu eleştirilerin dikkate alınacağını düşünüyoruz.

OnePlus Watch 2 Fiyatı

Tanıtım öncesi aktarılan bilgilere baktığımızda cihazın satış fiyatı ile ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmamış. OnePlus Watch’ın güncel piyasa değerinin 4.200 – 5.000 TL bandında olduğunu görüyoruz. Yeni modelin satış fiyatı bu tutarın üstünde olacaktır ancak net bir fiyat bilgisi paylaşmak için tanıtımı beklemek gerekiyor.

OnePlus Watch 2 Çıkış Tarihi

Cihazın resmi tanıtımı için 26 Şubat hedef gösterildi. Bu tarihte ürünün teknik özellikleri, fiyatı ve ne zaman satışa çıkacağına ilişkin daha kesin bilgilere ulaşmış olacağız.