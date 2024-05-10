Keeper Password Manager
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.1 MB
- Üretici Callpod Inc.
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Keeper Password Manager, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda şifre yönetme konusunda üst düzey koruma sağlar.
Keeper Şifre Yöneticisi, hem güvenli hem güçlü hem de başka insanların tahmin edilmesi zor şifreleri otomatik olarak oluşturarak, kullanıcıların kendilerine ait verileri en iyi şekilde koruyabilmelerini sağlar.
Kullanıcılar her hesapları için farklı ve birbirinden benzersiz şifreler oluşturabiliyor. Hesapların çalınması durumunda -Keeper ile pek mümkün olmasa da- otomatik olarak diğer hesapların şifreleri de değişir ve o hesaplara erişmek mümkün olmaz.
Keeper Şifre Yöneticisi İndir
4 farklı plan seçeneği ile ihtiyaca yönelik bir plan seçimi yapabilir. Kişisel, aile, business ve enterprise planları arasından kullanıcılar kendi isteklerine ve ihtiyaçlarına göre seçim yaparak dosyalarını güvence altına alabiliyor.
Keeper, şifreleri ezberleme ve akılda tutma zorunluluğunu ortadan kaldırarak daha yenilikçi bir çözüm sunuyor. Parolaların hepsini bir kasa içerisinde tutarak kullanıcılarına sadece kasanın şifresini hatırlamalarını yeterli tutuyor.
Zamandan tasarruf etmenize imkan tanıyan Keeper Password Manager, hesaplarınıza en kısa sürede en güvenilir yolla ulaşabilmenizi sağlar. Parola yöneticileri arasında kullanıcı memnuniyeti konusunda üst düzey bir performans sergileyen uygulama, alternatiflerine oranla daha kritik konularda kullanıcılarına yardımcı oluyor.
Kişisel kullanımlarda sınırsız şifre depolamadan sınırsız cihaz ve senkronizasyona, parmak izi ve yüz tanıma ile oturum açabilmeden acil erişime kadar pek çok avantaj da sunuyor.
Keeper Şifre Yöneticisi Özellikleri
- Şifreleri güvenli bir şekilde paylaşabilme
- Güçlü, güvenli, birbirinden farklı şifre oluşturabilme
- İki faktörlü doğrulama kodu oluşturabilme
- Kullanıcı adı ve şifreleri otomatik olarak doldurma
- Uygulamalarda ve web sitelere girişte zamandan tasarruf
- Kullanıcı dostu arayüz
Keeper Password Manager
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 165.4 MB
- Üretici Callpod Inc.
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Keeper Şifre Yöneticisi ile telefonlarınızdaki dosyaları, mesajları ve fotoğrafları dilediğiniz gibi koruyabilirsiniz.
Keeper Şifre Yöneticisi, mobil cihazınızdaki şifre güvenliğini en üst düzeye çıkararak kişisel verilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olur. Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan Keeper, milyonlarca kullanıcının verilerini başarıyla koruyarak güvenilir bir deneyim sunar.
Keeper Password Manager İndir
Keeper'ın sunduğu özellikler arasında, dosyaları, fotoğrafları, belgeleri ve mesajları dijital olarak gizleyip şifrelemek de bulunmaktadır. Bu sayede, bu şifrelenmiş verilere cihazınızın bağlı olduğu her yerden erişebilirsiniz.
Güçlü şifreleme teknolojisi sayesinde Keeper, şifreleri ve hassas bilgileri veri ihlallerine ve siber saldırılara karşı korur. Ayrıca, şirketler Keeper'ı kullanarak iş verilerini ve kişisel verilerini ayrı tutabilir ve hesaplar arasında kolayca geçiş yapabilirler.
Artık Keeper ile web sitelerinizde ve uygulamalarınızda geçiş anahtarlarını saklayabilir ve istediğiniz cihazdan belirlediğiniz şifre ile erişebilirsiniz. Ayrıca, TOTP kodlarını saklayarak ve koruyarak sitelere ve uygulamalara otomatik olarak iki faktörlü kimlik doğrulaması yapabilirsiniz.
Keeper, Chrome, Brave, DuckDuckGo, Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari ve Edge gibi birçok tarayıcıyı destekler. Eğer Android telefonda bu tarayıcılardan birini kullanıyorsanız, kullanım deneyiminizi daha geniş alanlarda yaşabilirsiniz.
Keeper Password Manager Özellikleri
Benzersiz şifreler oluşturma
Her uygulama için ayrı iki faktörlü kimlik doğrulaması
Her cihazdan giriş yapabilmek için geçiş anahtarı kullanma
Otomatik olarak şifreleri doldurma yeteneği
Güvenli ve sorunsuz şekilde şifre ve dosyaları paylaşma imkanı
Keeper Password Manager
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 165.4 MB
- Üretici Callpod Inc.
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Akıllı telefonunuzda saklamak istediğiniz tüm verileri Keeper Şifre Yöneticisi ile güvenli bir şekilde koruyabilirsiniz.
Keeper Şifre Yöneticisi, telefonunuzdaki şifre güvenliğini yüksek oranda koruyarak kişisel verileri güvende tutmaya yardımcı oluyor. Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Keeper, milyonlarca kullanıcısının cihazlarındaki verileri başarılı bir şekilde koruyor.
Hem bireysel hem de şirketler tarafından kullanılan uygulama, siber güvenlik alanında da başarısını kanıtlamaya devam ediyor. Keeper uygulaması, otomatik şekilde güçlü şifreler oluşturabilmesi sayesinde üst düzey koruma gerçekleştiriyor.
Keeper Password Manager İndir
Cep telefonunuzda saklamak istediğiniz dosyaları, fotoğrafları, belgeleri ve mesajları Keeper sayesinde dijital üzerinde gizleyebilir ve şifreleyebilirsiniz. Cihazınızın bağlı olduğu tüm cihazlardan bu şifrelediğiniz verilere tüm cihazlar üzerinden ulaşılabiliyor.
Güçlü şifreleme sayesinde şifrleri ve hassas bilgileri veri ihlallerinden koruyan Keeper Şifre Yöneticisi, siber saldırılara ve fidye yazılımlarına karşı da koruma gerçekleştiriyor. Şirketler, iş verilerini ve kişisel verilerini Keeper sayesinde ayırabiliyor ve hesaplar arasında kolayca geçiş yapabiliyorlar.
Tüm bunlarla birlikte artık Keeper ile web siteleriniz ve uygulamalarınızda geçiş anahtarı da kaydedebilir, dilediğiniz cihazdan bu sayfalara belirlediğiniz şifre ile ulaşabilirsiniz. Sitelere ve uygulaalara iki faktörlü şifreleri otomatik doldurmak için TOTP kodlarının saklanması ve korunmasını da Keeper ile mümkün kılabilirsiniz.
Keeper Password Manager Destekleyen Tarayıcılar
- Chrome
- Brave
- DuckDuckGo
- Opera
- Internet Explorer
- Firefox
- Safari
- Edge
Keeper Password Manager Özellikleri
- Benzersiz şifreler oluşturulabilir.
- Her uygulama için ayrı iki faktörlü şifreleme oluşturulabilir.
- Her cihazdan giriş yapabilmek için geçiş anahtarı kullanılır.
- Keeper şifreleri otomatik olarak kendisi doldurabilir.
- Şifre ve dosyaları güvenli ve sorunsuz şekilde paylaşmaya yardımcı olur.
Keeper Password Manager
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.1 MB
- Üretici Callpod Inc.
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Mac bilgisayarlarda dosyaları şifreleme konusunda başarılı performans sergileyen Keeper Password Manager, uygulama ve web sitelere hızlı girişler yapabilmenizi sağlar.
Keeper Şifre Yöneticisi, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak kişisel, aile, iş ve kurumsal planlar sunar. Kullanıcılar, dosyalarını güvence altına almak için kendi isteklerine ve gereksinimlerine en uygun planı seçebilirler.
Geleneksel şifre yönetiminden sıyrılarak daha yenilikçi bir çözüm sunan Keeper, kullanıcıların şifreleri hatırlama yükünü ortadan kaldırır. Tüm parolaları bir kasa içinde tutarak kullanıcıların sadece kasa şifresini hatırlamalarını sağlar.
Keeper Parola Yöneticisi İndir
Zamandan tasarruf etmeyi sağlayan Keeper Password Manager, kullanıcıların hesaplarına hızlı ve güvenli bir şekilde erişmelerine olanak tanır. Kullanıcı memnuniyeti konusunda diğer parola yöneticilerinden ayrılan Keeper, kullanıcılarını kritik konularda destekler.
Kişisel kullanımlarda sınırsız şifre depolama, sınırsız cihaz senkronizasyonu, parmak izi ve yüz tanıma ile oturum açma gibi pek çok avantaj sunar.
Sadece güvenlik değil, aynı zamanda kullanıcıların verilerini korumanın en etkili yollarından biri olan Keeper Şifre Yöneticisi, otomatik olarak güçlü ve benzersiz şifreler oluşturarak kullanıcılarına en iyi korumayı sağlar.
Her hesap için farklı ve benzersiz şifreler oluşturma özelliği sayesinde kullanıcılar, hesaplarına daha fazla koruma sağlayabilirler. Hesapların çalınması durumunda, Keeper otomatik olarak diğer hesapların şifrelerini de değiştirir ve bu sayede kullanıcıların güvenliğini daha da artırır.
Keeper Şifre Yöneticisi Özellikleri
- Şifreleri güvenli bir şekilde paylaşma
- Güçlü, güvenli ve benzersiz şifreler oluşturma
- İki faktörlü doğrulama kodları oluşturma
- Kullanıcı adı ve şifreleri otomatik olarak doldurma
- Uygulamalarda ve web sitelerinde zamandan tasarruf sağlama
- Kullanıcı dostu arayüz