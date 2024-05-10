Keeper Password Manager, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda şifre yönetme konusunda üst düzey koruma sağlar.

Hasan Okçu - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Keeper Şifre Yöneticisi, hem güvenli hem güçlü hem de başka insanların tahmin edilmesi zor şifreleri otomatik olarak oluşturarak, kullanıcıların kendilerine ait verileri en iyi şekilde koruyabilmelerini sağlar.

Kullanıcılar her hesapları için farklı ve birbirinden benzersiz şifreler oluşturabiliyor. Hesapların çalınması durumunda -Keeper ile pek mümkün olmasa da- otomatik olarak diğer hesapların şifreleri de değişir ve o hesaplara erişmek mümkün olmaz.

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4 farklı plan seçeneği ile ihtiyaca yönelik bir plan seçimi yapabilir. Kişisel, aile, business ve enterprise planları arasından kullanıcılar kendi isteklerine ve ihtiyaçlarına göre seçim yaparak dosyalarını güvence altına alabiliyor.

Keeper, şifreleri ezberleme ve akılda tutma zorunluluğunu ortadan kaldırarak daha yenilikçi bir çözüm sunuyor. Parolaların hepsini bir kasa içerisinde tutarak kullanıcılarına sadece kasanın şifresini hatırlamalarını yeterli tutuyor.

Zamandan tasarruf etmenize imkan tanıyan Keeper Password Manager, hesaplarınıza en kısa sürede en güvenilir yolla ulaşabilmenizi sağlar. Parola yöneticileri arasında kullanıcı memnuniyeti konusunda üst düzey bir performans sergileyen uygulama, alternatiflerine oranla daha kritik konularda kullanıcılarına yardımcı oluyor.

Kişisel kullanımlarda sınırsız şifre depolamadan sınırsız cihaz ve senkronizasyona, parmak izi ve yüz tanıma ile oturum açabilmeden acil erişime kadar pek çok avantaj da sunuyor.

Keeper Şifre Yöneticisi Özellikleri