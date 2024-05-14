OpenAl GPT-4o Özellikleri Neler, Nasıl Kullanılır?

ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAl, gerçekleştirdiği bahar etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle ürünlerinde kullanacağı OpenAl GPT-4o isimli yeni yapay zeka modelinden bahsetti.

Peki, OpenAl GPT-4o özellikleri nedir ve nasıl kullanılır? İşte tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

OpenAl GPT-4o Özellikleri

OpenAl CTO’su Muri Murati’nin tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağını açıkladığı GPT-4o çeşitli özellikleriyle dikkat çeliyor. Ücretli kullanıcıların ücretsiz kullanıcılara kıyasla 5 kat daha fazla kapasite limite sahip olacağı OpenAl GPT-4o modeli, 50 dili destekliyor. Bu model aynı zamanda tercüme yeteneklerine de sahip.

Etkinlikte OpenAl GPT-4o hem İngilizce ve İtalyanca arasında simultane tercüme yaptı hem de video görüntülerinden kişilerin duygularını okuyor. OpenAl’in yeni modeli özellikle şu alanlarda verimli ve hızlı şekilde çalışıyor;

Video

Metin

Ses

Kullanıcılarıyla gerçek zamanlı olarak konuşabiliyor. Bunun yanı sıra ses tonlamaları arasındaki farkı da net şekilde ayırt ediyor. Farklı tonlarda sesler üretmesi de önemli özellikler arasında yer alıyor. Modelin ses tonuna ifadeler eklenerek tonda değişimlerde yapılabiliyor.

OpenAl etkinlikte yeni modelin kod yazımı ve grafik okuma yapabildiğine dair örneklerde aktardı. Böylelikle model, duymuş olduğu ve gördüğü tüm unsurları gerçek zamanlı olarak yorumluyor. Yeni model, matematik problemi çözme konusunda da kullanıcılarına yardımcı olacak. Videoları gerçek zamanlı olarak görüntüleyip matematik problemlerinin çözümünü sağlıyor.

GPT-4o, grafik oluşturma ve verileri analiz etme yeteneğine de sahip. GPT’lerie ve GPT Store’a da erişebiliyor. Önceki konuşulanları hatırlayarak kullanıcısıyla daha derin iletişim kurabiliyor. Analiz, özetleme ve yazma noktalarında yardım etmek için dosya yüklemede yapabiliyor. OpenAl GPT-4o yukarıdaki özelliklerden de anlaşılacağı üzere doğal insan-bilgisayar etkileşimli olarak geliştirilen bir model denilebilir.

OpenAl GPT-4o Nasıl Kullanılır?

OpenAl GPT-4o’a tüm ChatGPT kullanıcıları ücretsiz olarak ulaşabilir. Bu model; ses, görüntü ve metin verileriyle eğitilmiştir. GPT-40’da tüm girdiler tek sinir ağı üzerinden işleniyor. Çok sesli, dilli ve görüntü yetenekleriyle yeni yüksek filigranlar belirliyor. Özellikle akıl yürütme, kodlama ve metinde GPT-4 Turbo seviyesinde performanstan oluşuyor.

OpenAl yeni modelin kullanımına dair etkinlikte birçok örnek verdi. Bir örnek videoda kullanıcı, modele köpeğini gösterip “seni birisiyle tanıştıracağım” dedi. Bunun üzerine GPT-4o insan gibi tepkiler veriyor. İsmini sorup sonrasında ismiyle seslenmeye başlıyor.

Model, tek görüntünün birden çok görünümünü oluşturmak içinde kullanılabilir. Oluşturulan görüntüler sonrasında 3 boyutlu nesnelere dönüştürülebilir. Aynı zamanda görsel anlatılar oluşturmak içinde modelden yararlanılabilir.

Diğer bir örnekte kullanıcı, GPT-4o’a patatesle ilgili ninni anlatmasını talep ediyor. Akabinde ninniyi fısıltı tonuyla söylemesini istiyor. OpenAl’in yeni modeli, görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak gibi duruyor. Çünkü etkinlikte bu konuyla ilgili de bir video sunuldu.

Videoda hem şarkı söyleyen hem de etkileşim kuran iki adet GPT-4o yer alıyor. Bu modellerden biri kamera aracılığıyla görebiliyor diğerindeyse göremiyor. Görebilen model diğerine etrafı güzel bir şekilde anlatıyor. İki model birlikte şarkı söylemeye başlıyorlar.