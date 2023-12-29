Opera GX ile Ücretsiz Discord Nitro Nasıl Alınır?

Discord, Opera GX kullanıcılarına özel ücretsiz Nitro hediye ediyor. Opera GX ile ücretsiz Discord Nitro aboneliğinde büyük dosya paylaşma, hareketli avatar gibi birçok avantaj sunuluyor.

Nitro aboneliği daha çok sunucuya katılma, uygulamalar için tema seçenekleri ve çok uzun mesajlar yazma gibi avantajlarıyla da dikkat çekiyor. Biz de bu avantajlardan yararlanmak isteyenler için Opera GX ile ücretsiz Discord Nitro alma rehberi hazırladık.

Opera GX ile Ücretsiz Discord Nitro Alma

Opera GX aracılığıyla ücretsiz Discord Nitro almak için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

İlk olarak Opera GX tarayıcısı telefon ya da bilgisayara indirilmelidir.

Opera GX sayfası üzerinden Discord Nitro sayfasına giriş yapılmalı.

“Şimdi Talep Et” tuşuna tıklanarak Discord’un web sitesine giriş yapılmalıdır.

Discord hesabına Opera GX bağlanarak ücretsiz olarak Nitro aboneliğine başvuru yapılır.

Opera GX kullanıcıları, ücretsiz Discord Nitro için 17 Haziran 2024 tarihine kadar başvuru yapabilir. Yalnız bu kampanyadan faydalanabilmek için son 12 ay içerisinde Nitro abonesi olmamak gerekiyor.

Discord Nitro, abonelik bittikten sonra da devam eder. Discord Nitro’yu yalnızca 1 ay denemek isteyenler yenilenme tarihi gelmeden önce mutlaka aboneliği iptal etmelidir.

Opera GX ile Ücretsiz Discord Nitro Alma Şartları Nelerdir?

Opera GX ile ücretsiz Discord alma işlemi için öncelikle sisteme kaydolup bir ödeme seçeneği üzerinden oturum açılmalıdır. Bu işlemlerin ardından ödeme şekli seçilmelidir.

Ödeme şekli seçilip veriler doldurulduktan sonra “Aylık Nitro Al” butonuna basılmalıdır. Böylelikle ücretsiz Discord Nitro’ya abone olunmuş olacak.

Ücretsiz Discord Nitro’a abone olmadan önce şu noktalara çok dikkat edilmesi gerekiyor;