Discord Profil Resmi Büyütme Nasıl Yapılır?

Kullanıcıların kolayca iletişim kurabilmesine imkân tanıyan Discord'da profil fotoğraflarının daha büyük boyutlu hâlini gösteren bir seçenek mevcut değil. Neyse ki Discord profil resmi büyütme işleminin yapılabilmesine imkân tanıyan yöntem bulunuyor.

Bu rehberde Discord profil fotoğrafı büyütme işlemi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Profilde yer alan görselin daha büyük hâlini görüntülemek istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayabilirsiniz.

Discord Profil Resmi Büyütme Adımları

Discord'un web sitesini ziyaret edin.

"Discord'u tarayıcında aç" butonuna basın.

Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Profil resmini büyütmek istediğiniz hesaba tıklayın.

F12 tuşuna basın.

Ctrl + Shift + C klavye kısayolunu kullanın.

Profil resmine tıklayın.

"img" etiketini görene kadar ok simgesine tıklayın.

"img" etiketinin içerisindeki bağlantıyı açın.

URL'deki bağlantının son kısmında "?size=" göreceksiniz.

"?size=" bölümündeki sayıyı 512 veya 1024 şeklinde değiştirin.

Büyük boyutlu profil fotoğrafı görüntülenecektir.

En popüler iletişim uygulamaları arasında yer alan Discord hizmetinde profil görselini büyütme işlemi için hizmetin web sürümünü kullanmanız gerekiyor. Bunun nedeni ise uygulamada bunun için böyle bir seçenek sunulmamasıdır.

İlk olarak Discord'un web sitesini ziyaret edin. Daha sonra "Discord'u tarayıcında aç" butonuna basın. Hizmetin web sürümünü kullanabilmek için üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Bunu yaptığınız takdirde Discord'un arayüzü görüntülenecektir.

Bir sonraki adımda Profil resmini büyütmek istediğiniz hesaba tıklayın. F12 tuşuna basın. İsterseniz Ctrl + Shift + I klavye kısayolunu kullanarak veya Google Chrome'da mouse ile sağ tıklayıp "İncele" seçeneğini seçerek de aynı bölüme erişebilirsiniz.

Söz konusu adımı uyguladığınızda ekranın sağ kısmında çeşitli kodlar sıralanacaktır. Ctrl + Shift + C klavye kısayolunu kullanın. Profil resminin üzerine tıklayın ve ardından "img" etiketini görene kadar ok simgesine basın.

"img" etiketinin içerisindeki bağlantıyı açın. URL kısmında yer alan "?size=" bölümündeki sayıyı 512 veya 1024 şeklinde değiştirin. Bu adımı uyguladığınızda profil resminin daha büyük boyutlu hâli açılacaktır.

Discord PP Nedir?

Genellikle Instagram ve Threads gibi sosyal medya platformlarında kullanılan PP, profile photo sözcüklerinin kısaltmasıdır. Dolayısıyla Discord PP, Discord profil fotoğrafı anlamına gelir.

Bu rehberde Discord profil fotoğrafı büyütme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi kolayca yapabilirsiniz.