Oppo A18 Özellikleri ve Fiyatı

Oppo tarafından üretilen bütçe dostu akıllı telefon modeli A18, sahip olduğu uygun fiyat etiketi ile dikkat çekiyor. Peki, Oppo A18'in özellikleri neler? Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Oppo A18 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,56 inç

: 6,56 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1612 piksel

: 720 x 1612 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 269 PPI

: Yaklaşık 269 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 8 MP + 2 MP

: 8 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Ağırlık : 188 gram

: 188 gram Kalınlık: 8,2 mm

Oppo marka akıllı telefon modelinin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 5 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan telefonda Mali-G52 MC2 GPU ve MediaTek Helio G85 işlemcisi mevcut. Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile birlikte gelen akıllı telefon 163,7 x 75 x 8,2 mm boyutlarında.

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 188 gram ağırlığındaki akıllı telefonda ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Oppo A18 Fiyatı

İki farklı renk seçeneği sunan Oppo A18 isimli akıllı telefon modeli 137 dolar civarında fiyata satılıyor. Söz konusu akıllı telefon modelinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Şık bir görünüme sahip olan ve uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken akıllı telefon modeli A18 hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.