Oppo A18 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Oppo A18 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. Peki, bütçe dostu akıllı telefon modeli neler sunuyor?
Oppo tarafından üretilen bütçe dostu akıllı telefon modeli A18, sahip olduğu uygun fiyat etiketi ile dikkat çekiyor. Peki, Oppo A18'in özellikleri neler? Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
Oppo A18 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,56 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 269 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 8 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 5 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Ağırlık: 188 gram
- Kalınlık: 8,2 mm
Oppo marka akıllı telefon modelinin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.
Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 5 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan telefonda Mali-G52 MC2 GPU ve MediaTek Helio G85 işlemcisi mevcut. Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile birlikte gelen akıllı telefon 163,7 x 75 x 8,2 mm boyutlarında.
6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 188 gram ağırlığındaki akıllı telefonda ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.
Bütçe Dostu Telefon: Oppo A2x Özellikleri ve Fiyatı
2023 yılının ekim ayında Oppo A2x isimli yeni bir akıllı telefon modeli tanıtıldı. Peki, şık bir görünüme sahip olan Oppo A2x özellikleri neler? Bu rehberde fiyatı ile dikkat çeken telefona dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
Oppo A18 Fiyatı
İki farklı renk seçeneği sunan Oppo A18 isimli akıllı telefon modeli 137 dolar civarında fiyata satılıyor. Söz konusu akıllı telefon modelinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.
Oppo Find N3 Özellikleri ve Fiyatı
Oppo Find N3 özellikleri, katlanabilir telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Yapıaln tanıtımla birlikte söz konusu telefonun donanımı ve fiyat etiketi belli oldu.
Şık bir görünüme sahip olan ve uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken akıllı telefon modeli A18 hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR