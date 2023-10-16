Bütçe Dostu Telefon: Oppo A2x Özellikleri ve Fiyatı

2023 yılının ekim ayında Oppo A2x isimli yeni bir akıllı telefon modeli tanıtıldı. Peki, şık bir görünüme sahip olan Oppo A2x özellikleri neler? Bu rehberde fiyatı ile dikkat çeken telefona dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Oppo A2x Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,56

: 6,56 Ekran Teknolojisi : LCD

: LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1612 piksel

: 720 x 1612 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 269 PPI

: Yaklaşık 269 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 6020

: MediaTek Dimensity 6020 İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 7 nm

: 7 nm RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 13 MP

: 13 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 5G / 4G

: 5G / 4G Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 10W

: 10W Yazılım : Android 13 tabanlı ColorOS 13.1

: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 Ağırlık : 185 gram

: 185 gram Kalınlık: 8,1 mm

Oppo marka yeni akıllı telefon modelinin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile beraber gelen 163,8 x 75,1 x 8,1 mm boyutlarında.

Gücünü MediaTek Dimensity 6020 işlemcisinden alan telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Mali-G57 MC2 GPU'nun yer aldığı cihazda 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

Oppo A2x Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği sunan Oppo A2x modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 150 dolar, 8 GB ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu için ise 190 dolar civarında fiyat belirlendi.

Bu rehberde Oppo A2x ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.