Bütçe Dostu Telefon: Oppo A2x Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Oppo A2x özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen sorular cevaplayacağız. İşte Oppo tarafından üretilen uygun fiyatlı akıllı telefon!
2023 yılının ekim ayında Oppo A2x isimli yeni bir akıllı telefon modeli tanıtıldı. Peki, şık bir görünüme sahip olan Oppo A2x özellikleri neler? Bu rehberde fiyatı ile dikkat çeken telefona dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
Oppo A2x Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,56
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 269 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 7 nm
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 5 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 10W
- Yazılım: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1
- Ağırlık: 185 gram
- Kalınlık: 8,1 mm
Oppo marka yeni akıllı telefon modelinin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.
6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile beraber gelen 163,8 x 75,1 x 8,1 mm boyutlarında.
Gücünü MediaTek Dimensity 6020 işlemcisinden alan telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Mali-G57 MC2 GPU'nun yer aldığı cihazda 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.
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Oppo A2x Fiyatı
Üç farklı renk seçeneği sunan Oppo A2x modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 150 dolar, 8 GB ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu için ise 190 dolar civarında fiyat belirlendi.
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Bu rehberde Oppo A2x ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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