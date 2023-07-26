Oppo A78 4G Özellikleri ve Fiyatı

2023 yılının başlarında piyasaya sürülen A78 5G modelinin ardından Oppo, bu cihazın 4G versiyonunu satışa çıkarıyor. Üst segment bir ürün olmadığı bilinen Oppo A78 4G, cihazın 5G sürümü ile kıyaslandığında bazı farklı özellikler taşıyor.

Ekran boyutu başta olmak üzere iki cihaz arasındaki farklılıklar kullanıcıların ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan Oppo A78 4G modelinin özelliklerini ve fiyatını sizin için bu yazımızda kaleme aldık.

Oppo A78 4G Özellikleri

Boyutları: 160 x 73.2 x 7.9 mm

Ağırlık: 180 gram

Ekran: 6.43 inç AMOLED 1080 x 2400 px ekran 90 Hz yenileme hızı ve 430 nits parlaklık

Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G

Arka Kamera 50 + 2 MP, 1080p ve 30 FPS Video

Ön Kamera 8 MP, 1080p 30 FPS Video

Li-Po 5000 mAh batarya

8 GB RAM, 128 / 256 GB Dahili Bellek seçenekleri

IP54 Toza ve suya karşı dayanıklılık derecelendirmesi

Oppo A78 4G güçlü işlemcisi, yüksek çözünürlüklü arka kamerası ve güçlü bataryası ile dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca 4G, Wi-Fi 5, USB Type-C, Bluetooth 5.0, 3.5 mm kulaklık, GBS ve NFC bağlantı özelliklerimne sahip olan cihazda IP54 derecelendirmesi toza ve suya karşı dayanıklılığını gösteriyor.

IP54 değerine baktığımızda cihazın toza karşı maksimuma yakın bir dayanıklılığa sahip olduğunu söylemek mümkün. Ancak suya karşı aynı düzeyde bir dayanıklılık sergilemediğinin altını çizmek gerekiyor. 8 üzerinden 4 olarak değerlendirilen suya dayanıklılık değerini dikkate alarak cihazınızı suya maruz bırakmamaya özen göstermenizde fayda var.

Oppo A78 4G Fiyatı

Oppo’nun yeni akıllı telefonu A78 4G öncelikli olarak Endonezya’da satışa sunuluyor. Bu bölgedeki ilk satış fiyatı ise 236 dolar olarak belirtiliyor. Bu bilgiler ışğında cihazın günümüz şartlarında Türkiye’de piyasaya çıkması durumunda TL olarak değerinin yaklaşık 12 bin TL civarında olması bekleniyor.

Ancak günden güne yaşanan kur değişimleri, vergi zamları gibi etmenler cihazın Türkiye fiyatının değişmesine neden olabilir. Türkiye’de net olarak hangi tarihte satışa çıkacağını bilmediğimiz Oppo A78 4G’nin TL fiyatı değişiklik gösterebilir. Ancak yine de genel özelliklerine baktığımızda Oppo A78 4G’yi kullanışlı bir fiyat / performans ürünü olarak değerlendirebiliriz.