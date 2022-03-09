Faturalı hat kullanmak istemeyen kullanıcıların tercih ettiği faturasız hat günümüzde hala tercih edilen bir yöntem. Bazı yönlerden faturalı hatlara nazaran kullanıcılar faturasız hatlar üzerinde kontrol sahibi olabiliyorlar. Bu yazımızda faturalı hat üzerinden faturasıza geçiş yapmak isteyen abonelerin ''Faturasız Hat (SIM Kart) Fiyatları Ne Kadar?'' sorusuna olan merakını gideriyor olacağız. İşte güncel faturasız hat fiyatları!

Faturasız Hat (SIM Kart) Fiyatları Ne Kadar?

Faturasız hat fiyatları operatörden operatöre farklılık göstermektedir. Faturasız hat kullanan aboneler konuşma, sms, internet kullanımı ve benzeri harcamaları için önceden kontör satın almak zorundadırlar. Yüksek fatura ödemek istemeyen ve faturasız hatta geçiş sağlamak isteyen kullanıcılar kimlik ile her hangi bir operatöre başvuruda bulunabilirler. Buna ek operatörler herhangi bir döküman talebinde bulunmazlar. Ön ödemeli sistemde ihtiyaca göre kullanım miktarını abone belirlediği için faturalıya göre bazı açılardan daha avantajlı olabiliyor.

Buna ek olarak faturasiz hatta taahhüt söz konusu değildir. Başka bir pakete kolaylıkla geçiş sağlamakta özgürsünüz. Cayma bedelinin olmaması da cabası.

Ancak her sistemde olduğu gibi faturasız hatların da bazı dezavantajları vardır. Örneğin paket içeriği ve süresi belli olduğu için hizmet kesintiye uğradığında tekrardan bakiye yüklemek zorundasınız. Acil durumlarda bunu gerçekleştirememe riskini göze almak sıkıntı yaratabilir. Bir diğer dezavantaja gelecek olursak; yeni cihaz temini. Operatörler yeni dönemde abonelerine taksitle telefon satın almalarına olanak sağlıyor. Maalesef taksitle telefon satın alımı faturasız hatlar için geçerli değil. Bütçe sıkıntısı çekiyor ve taksitle telefon satın almak istiyorsanız faturalı hatlara göz atmanızda yarar var.

Faturasız Hat Fiyatları Ne Kadar?

Faturasız hat ücretleri 2022 yılında bulunduğunuz bölgeye ve operatöre göre değişiklik gösterebilmekte. Yeni faturasız hat alımında operatörlerin suduğu hoş geldin paketleri kullanıcılara daha cazip gelmekte. Bu yüzden faturasız hat tercih edeceklerin ilk araştıracağı detay operatörlerin sunduğu hoş geldin kampanyaları olmalı. Hemen aşağıdan güncel Turkcell, Voadafone ve Türk Telekom hat fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Turkcell Faturasız Hat Fiyatları Ne Kadar?

Turkcell faturasız hat ücreti resmi tüm bayilerde minimum 100 TL fiyat etiketinden satışa sunulmakta. Maalesef serbest piyasa koşullarına göre fiyat düzenlemesi yapan bazı bayiler 150 TL'ye kadar sim karı satışı yapabiliyorlar. Bölgesel olarak fiyat değişikliği yapan Turkcell bayilerine uğramadan önce iletişime geçmekte yarar var. Böylelikle en uygun fiyatlı bayiye giderek sim kartınızı alabilirsiniz.

Vodafone Faturasız Hat Fiyatları Ne Kadar?

Vodafone faturasız hat ücreti resmi tüm bayilerde minimum 90 - 130 TL fiyat etiketinden satışa sunulmakta. Maalesef serbest piyasa koşullarına göre fiyat düzenlemesi yapan bazı bayiler değişkenlik gösteren fiyatlarda sim karı satışı yapabiliyorlar. Bölgesel olarak fiyat değişikliği yapan Vodafone bayilerine uğramadan önce iletişime geçmekte yarar var. Böylelikle en uygun fiyatlı bayiye giderek sim kartınızı alabilirsiniz.

Türk Telekom Hat Fiyatları Ne Kadar?

Türk Telekom faturasız hat ücreti resmi tüm bayilerde minimum 100 - 150 TL fiyat etiketinden satışa sunulmakta. Maalesef serbest piyasa koşullarına göre fiyat düzenlemesi yapan bazı bayiler değişkenlik gösteren fiyatlarda sim karı satışı yapabiliyorlar. Bölgesel olarak fiyat değişikliği yapan Türk Telekom bayilerine uğramadan önce iletişime geçmekte yarar var. Böylelikle en uygun fiyatlı bayiye giderek sim kartınızı alabilirsiniz.

Faturalı Hat Fiyatları Nasıl Ödeniyor?

Yeni faturalı hat alımlarında abonelerden Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi alınmakta: Yeni hat alımlarında bir seferlik ödenen vergidir bu. Yıllık 46,00 TL olup, tercih ettiğiniz operatör faturanıza ilk 12 ay boyunca eşit taksitler halinde yansıtılır. Sadece bununla da sınır değil. Ayrıca kullanıcılardan Telsiz Ruhsat Ücreti de alınmaktadır bu: yeni hat alımlarında bir seferlik ödenir.

Peki siz ücretler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi operatörü tercih ederdiniz ve neden? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.