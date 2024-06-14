67W Hızlı Şarj Sunan Telefon: Oppo F27 Pro+ Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Oppo F27 Pro+ özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Oppo tarafından tanıtılan yeni akıllı telefon!
67W hızlı şarj teknolojisini destekleyen Oppo F27 Pro+ özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, Oppo marka yeni akıllı telefon modelinde hangi donanın bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde telefonun neler sunduğunu açıkladık.
2024 yılının ocak ayında yapılan tanıtım ile beraber Oppo Find X7 serisi tanıtılmıştı. 13 Haziran 2024 tarihinde ise yeni bir akıllı telefon modeli duyuruldu. F27 Pro+ olarak isimlendirilen telefon 120Hz yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. İşte Oppo F27 Pro+ ücreti ve donanımı hakkında merak edilen detaylar!
Oppo F27 Pro+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p / 720p
- Ön Kamera: 8 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 67W
- Ağırlık: 177 gram
- Kalınlık: 7,9 mm
En İyi Fiyat - Performans Telefonlar - 2024
Uygun fiyata kaliteli bir cep telefonu mu arıyorsunuz? En iyi fiyat - performans telefonlar hakkında detaylı bilgilere bu listeden ulaşabilirsiniz.
6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 394 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekleyen cihaz 162,7 x 74,3 x 7,9 mm boyutlarında.
Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
5.000 mAh batary akapasitesinin yer aldığı telefon 67W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile beraber gelen Oppo F27 Pro+ ne kadar fiyata satılıyor?
Oppo F27 Pro+ Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 27.999 INR (Tahmini Türkiye fiyatı 22.049 TL)
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 29.999 INR (Tahmini Türkiye fiyatı 23.624 TL)
Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.
Android 15 Güncellemesi Alacak Oppo Telefonlar
Hangi Oppo telefonların Android 15 güncellemesi alacağını mı merak ediyorsunuz? Yazımıza göz atın ve Android 15 güncellemesi alacak Oppo telefonları keşfedin.
Bu rehberde Oppo F27 Pro+ ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR