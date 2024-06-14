67W Hızlı Şarj Sunan Telefon: Oppo F27 Pro+ Özellikleri ve Fiyatı

67W hızlı şarj teknolojisini destekleyen Oppo F27 Pro+ özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, Oppo marka yeni akıllı telefon modelinde hangi donanın bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde telefonun neler sunduğunu açıkladık.

2024 yılının ocak ayında yapılan tanıtım ile beraber Oppo Find X7 serisi tanıtılmıştı. 13 Haziran 2024 tarihinde ise yeni bir akıllı telefon modeli duyuruldu. F27 Pro+ olarak isimlendirilen telefon 120Hz yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. İşte Oppo F27 Pro+ ücreti ve donanımı hakkında merak edilen detaylar!

Oppo F27 Pro+ Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2412 piksel

: 1080 x 2412 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 7050

: MediaTek Dimensity 7050 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 64 MP + 2 MP

: 64 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p / 720p

: 4K / 1080p / 720p Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p

: 4K / 1080p Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 67W

: 67W Ağırlık : 177 gram

: 177 gram Kalınlık: 7,9 mm

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 394 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekleyen cihaz 162,7 x 74,3 x 7,9 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

5.000 mAh batary akapasitesinin yer aldığı telefon 67W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile beraber gelen Oppo F27 Pro+ ne kadar fiyata satılıyor?

Oppo F27 Pro+ Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB Depolama : 27.999 INR (Tahmini Türkiye fiyatı 22.049 TL)

: 27.999 INR (Tahmini Türkiye fiyatı 22.049 TL) 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 29.999 INR (Tahmini Türkiye fiyatı 23.624 TL)

Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Bu rehberde Oppo F27 Pro+ ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.