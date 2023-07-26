Oppo Reno 10 Serisi Özellikleri ve Fiyatları

Oppo Reno 10 serisinde üç farklı model bulunuyor. Bunlardan ilki Oppo Reno 10, diğeri Oppo Reno 10 Pro ve sonuncusu Oppo Reno 10 Pro+ olarak isimlendiriliyor. Serinin en gelişmiş ürünü Oppo Reno 10 Pro+ olarak karşımıza çıkıyor.

Oppo Reno 10 serisindeki ürünlerin her biri farklı özelliklere sahip olduğu için bulundukları fiyat aralıkları da değişiklik gösteriyor. İşlemciden kameraya, ekran özelliklerinden bataryaya birçok alanda Oppo Reno’nun geçmiş sürümlerinden farklı özellikler Oppo Reno 10 serisinde sizleri bekliyor.

İşte, Oppo Reno 10 serisinde yer alan üç yenilikçi cihaz ve özellikleri!

Oppo Reno 10

Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10 Pro +

1. Oppo Reno 10

Oppo Reno 10, seride ‘standart model’ olarak isimlendiriliyor. Oppo Reno 10’un özellikleri ve fiyatı ile ilgili bilgiler ise şu şekilde:

Oppo Reno 10 Özellikleri

6,7 inç AMOLED 120 Hz ekrana sahip olan cihazda MediaTek Dimensity 7050 isimli işlemci kullanılıyor. 8-12 GB RAM ile birlikte 256 GB hafıza alanının yer aldığı Oppo Reno 10’un arka kısmında üçlü kamera sistemi mevcut.

64 MP arka kameranın yanı sıra ön kısımda ise 32 MP çözünürlükte çekim yapabilen selfie kamerası yer alıyor. 4600 mAh bataryası olan Oppo Reno 10’da hızlı şarj özelliği de bulunuyor.

Oppo Reno 10 Fiyatı

8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızalı olan modeli için 354 dolar

12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızalı modelde 397 dolar

12 GB RAM ve 512 GB dahili hafıza olan ürünün ise 426 dolar olması bekleniyor.

2. Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10’un gelişmiş versiyonu olarak karşımıza çıkan serinin ikinci cihazı Oppo Reno 10 Pro oluyor. Oppo Reno 10 Pro’nun özellikleri ve fiyatı hakkında bilmeniz gerekenler ise şöyle:

Oppo Reno 10 Pro Özellikleri

Oppo Reno 10 Pro’da 120 Hz yenileme hızı ile öne çıkan OLED ekran bulunuyor. Ekran boyutu 6,74 inç olan cihazda Qualcomm Snapdragon 778G işlemciye yer veriliyor. 1400 nit max. parlaklık seviyesine sahip olan üründe parmak izi sensörü mevcut.

12 GB RAM’e sahip olan Oppo Reno 10 Pro’da dahili depolama alanı ise 256 GB olarak karşımıza çıkıyor. Üçlü arka kamera sisteminde 50 MP çözünürlüğe sahip bir kamera, önde ise 32 MP’lik ön çekim kamerası bulunuyor. Hızlı şarj desteği 80 W, batarya ise 4.600 mAh gücüne sahip.

Oppo Reno 10 Pro Fiyatları

16 GB RAM ve 256 GB Oppo Reno 10 PRO için 497 dolar

16 GB RAM ve 512 GB Oppo Reno 10 PRO için 553 dolar fiyat belirtiliyor.

3. Oppo Reno 10 Pro+

Oppo Reno 10 Pro+ serinin amiral gemisi olarak değerlendiriliyor. Bu modelin özellikleri ve fiyatı ise şu şekilde:

Oppo Reno 10 Pro+ Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye ve 12 GB RAM’e sahip olan Pro+ 256 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ekran özelliklerine baktığımızda ise 1200 nit maksimum parlaklık seviyesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunuyor.

Ayrıca OIS desteği, 100 W’luk hızlı şarj ve 4.700 mAh pil özellikleri ürünün dikkat çeken nitelikleri arasında sıralanıyor.

Oppo Reno 10 Pro+ Fiyatları