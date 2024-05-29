Oppo Reno 12 ve 12 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Oppo’nun bir süredir beklenen yeni 12 serisi geçtiğimiz günlerde Çin’de tanıtıldı. Reno 12 ve Reno 12 Pro modellerinin bulunduğu bu seri ile ilgili etkinlikte paylaşılan özellikler dikkat çekmeyi başardı.

Bu içerikte Oppo’nun yüksek işlemcili yeni akıllı telefon modellerine ilişkin detayları kaleme alıyoruz. İşte, Oppo Reno 12 ve Oppo Reno 12 Pro’nun özellikleri ve fiyatı!

Oppo Reno 12 Özellikleri

Serinin standart modeli olan Oppo Reno 12 gücünü MediaTek Dimensity 8200 Star Speed Edition yonga setinden alıyor olacak.

RAM kapasitesine baktığımızda 12 ve 16 GB LPDRR5X seçeneklerinin bizi beklediğini görüyoruz. Dahili hafızaya ilişkin olarak ise 256 ve 512 GB seçenekleri sunulacak.

5.000 mAh kapasiteli bataryada 80 W hızlı şarj desteği sunan modelin işletim sistemi ise Android 14 tabanlı ColosOS 14 olacak.

Her iki modelde de 6.7 inç FHD+ 1.5K (2772 x 1240 px) çözünürlüklü OLED ekran mevcut.

Bu ekranın yenileme hızı 120 Hz, maksimum parlaklık seviyesi 1200 nit olarak belirtiliyor. Ekran koruma için ise Corning Gorilla Glass Victus 2 tercih edilmiş.

Standart modelde 50 MP 1/1.95’’ Sony LYT-600 ana kamera olarak kullanılmış. Bu kameraya eşlik eden 50 MP’lik 2x telefota kamera ve 8 MP’lik ultra geniş açı kamerası bulunuyor.

Ön kamera çözünürlüğü 50 MP olan model tercih edilen RAM ve dahili hafıza kapasitesine göre fiyatlandırılıyor.

Oppo Reno 12 Fiyatı

Oppo Reno 12 için belirlenen satış fiyatlarına baktığımızda 4 farklı seçenek olduğunu görüyoruz. Bunlardan ikisinde 12 GB’lık RAM kullanılırken diğer ikisinde 16 GB’lık RAM’e yer verilmiş.

Fiyatlandırma ise şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB Dahili depolama: 372 Dolar

12 GB RAM + 512 GB Dahili depolama: 413 Dolar

16 GB RAM + 256 GB Dahili depolama: 413 Dolar

16 GB RAM + 512 GB Dahili depolama: 441 Dolar

Oppo Reno 12 Pro Özellikleri

İki cihaz arasındaki en büyük farkın işlemci olduğunu belirtmekte fayda var. Oppo Reno 12 Pro modeli gücünü 3.35 GHz Octa Core Dimensity 9200+ Star Speed Edition yonga setinden alacak.

İki cihaz arasındaki bir diğer fark ise tercih edilen arka kamera sensörü olarak karşımıza çıkıyor.

12 Pro modelinde yine 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX890 sensör tercih edilmiş.

Diğer özellikler ise standart model ile hemen hemen aynı gibi gözüküyor. Batarya kapasitesi, RAM ve dahili depolama seçeneklerinde bir farklılık bulunmuyor. Sadece Pro modelinde 256 GB dahili hafızalı tek kombinasyon bulunduğunu görüyoruz. Standart modelde ise hem 12 hem 16 GB RAM kapasitesi ile eşleşen 256 GB’lık varyasyon mevcut.

Oppo Reno 12 Pro Fiyatı

12 Pro modeli için yukarıda da belirttiğimiz gibi üç farklı fiyat seçeneği oluşuyor. RAM ve dahili hafıza kombinasyonlarına göre 12 Pro’nun fiyat listesi: