Telefonda ve bilgisayarda orta çizgi ve alt tire nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtını merak eden PC ve akıllı telefon kullanıcıları için detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atarak söz konusu işaretlerin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

(-) ve (_) işaretleri, gün içerisinde sıklıkla kullanılan işaretler arasında yer alıyor. Bu işaretler genellikle URL’lerde ve e-posta adreslerinde kullanılır ancak Word gibi bir kelime işlemci programı üzerinden yazı yazarken de gerekebilir.

Bilgisayarda kelime işlemci programının yanı sıra akıllı telefon üzerinden WhatsApp Messenger gibi anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurarken de söz konusu işaretlerin kullanımı lazım olabilir. Böyle bir durumda söz konusu işaretleri çok kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Akıllı telefon ve bilgisayarda söz konusu işaretleri klavye üzerinden çok pratik bir şekilde yapabilmeniz mümkün. Peki, bu işaretleri yapmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bunun için rehberimizde yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Bilgisayarda Alt Tire Nasıl Yapılır?

Shift tuşuna basılı tutun.

Sağ üst köşedeki çizgi simgesinin bulunduğu tuşa basın.

Bilgisayarınızda web tarayıcınız üzerinden adres çubuğuna bir internet sitesinin bağlantısını yazarken ya da Gmail gibi bir e-posta servisi aracılığı ile e-mail adresi yazarken (_) işaretini kullanmanız gerekebilir.

PC üzerinden söz konusu işareti kullanabilmek için yalnızca iki tuşa basmanız yeterli. Bunun için Shift tuşuna basılı tutun. Ctrl tuşunun üzerinde bulabileceğiniz Shift tuşu, genellikle klavyenin sol alt köşesinde konumlanır.

Shift tuşuna basılı tutarken kısa ve uzun çizgilerin yer aldığı tuşa basın. Çizgilerin yer aldığı tuşu Backspace tuşunun yanından bulabilirsiniz. Bu iki tuşa basarak söz konusu işareti çok pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.

Fiziksel klavyede sorun meydana geldiyse ve çalışmıyorsa ekran klavyesini kullanabilirsiniz. Bu aracı açmak için ilk olarak Görev Çubuğu’nda yer alan arama butonuna tıklayın. Arama kutucuğuna "Ekran Klavyesi" yazın ve aracın üzerine tıklayın. Bu işlemi yapmanız halinde araç açılacaktır.

Ekran Klavyesi üzerinden tıpkı klavyede olduğu gibi önce Shift tuşuna basın. Bu tuşa bastıktan hemen sonra çizgi simgesinin yer aldığı tuşa tıklayın. Böylelikle söz konusu işareti yapabilirsiniz.

Bilgisayarda Orta Çizgi Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızda yer alan klavye üzerinden (-) işaretini çok hızlı ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun için yalnızca bir tuşa basmanız yeterlidir. Klavyenin üzerinde yer alan tuşlara baktığınızda bir tuşun üzerinde kısa ve uzun çizgilerin yer aldığını göreceksiniz.

Klavyenizdeki kısa ve uzun çizgilerin yer aldığı tuşun üzerine basın. Bu tuşa bastığınız takdirde söz konusu işareti yapmış olacaksınız. Fiziksel klavyenizde kısa ve uzun çizgilerin yer aldığı tuş bozulursa Ekran Klavyesi’ni kullanabilirsiniz. Bu araçta da aynı tuşu göreceksiniz. Tuşun üzerine basarak söz konusu işareti yapabilirsiniz.

Telefonda Orta Çizgi Nasıl Yapılır?

"123" butonuna basın.

Kısa çizgi simgesinin yer aldığı tuşa dokunun.

Akıllı telefonunuz üzerinden WhatsApp Messenger veya Telegram gibi bir anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden (-) işaretini kullanmanız gerekebilir. Cihazınızın klavyesi üzerinden söz konusu işareti çok pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.

Cihazınız üzerinden klavyeyi açın. Klavyenin üzerinde yer alan "123" butonuna basın. Bu işlemi yapmanız halinde çeşitli işaretlerin de yer aldığı tuşlar göreceksiniz. Orta çizgi simgesinin yer aldığı tuşun üzerine dokunun. Bunu yaptığınızda söz konusu işareti kullanmış olacaksınız.

Telefonda Alt Tire Nasıl Yapılır?

Klavyeyi açın.

Shift tuşuna dokunun.

"123" butonuna basın.

Uzun çizgi simgesinin yer aldığı tuşa basın.

Akıllı telefonunuza yüklediğiniz çevrim içi odaklı bir mobil oyun için kullanıcı adı belirlerken söz konusu işareti kullanmanız gerekebilir. Öte yandan yukarıda da belirttiğimiz üzere e-posta adresi yazarken veya adres çubuğuna site URL’si girerken de söz konusu işaretin kullanımı gerekli olabilir.

Söz konusu işareti kullanabilmek için yalnızca birkaç adımı uygulamanız yeterli. Bu adımları uygulamanız halinde söz konusu işareti çok pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Akıllı telefonunuz üzerinden işareti kullanabilmek için ilk olarak klavyeyi açın.

Klavyeyi açtıktan sonra "123" butonuna basın. Bu buton genellikle klavyenin sol alt köşesinde konumlanır. Daha sonra uzun çizgi simgesinin yer aldığı tuşun üzerine dokunun. Bunu tuşa bastığınız takdirde söz konusu işareti kullanmış olacaksınız.

Bu yazıda gün içerisinde bilgisayar ve akıllı telefon üzerinden kullanılan iki işaretin nasıl uygulanacağını detaylı bir şekilde açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.