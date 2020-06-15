ÖSYM, YKS sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir? YKS sınav giriş yeri nereden bakılır? ÖSYM, YKS sınav giriş belgesi öğrenme ekranı açıldı. YKS sınav giriş belgesi öğrenme linki nedir? YKS sınav giriş belgesi öğrenme ekranı hakkında tüm detaylar yazımız içerisinde yer almakta.

YKS Sınav Giriş Belgesi Öğrenme Ekranı, YKS Sınav Giriş Yeri Nereden Öğrenilir?

ÖSYM, YKS sınav giriş belgelerini yayınladı. YKS sınav giriş belgelerine nereden bakılır? ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." cümlelerine yer verildi.

YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. YKS sınav giriş belgesine ulaşmak için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmanız gerekiyor. ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş yaptıktan sonra başvurularım kısmından 2020 YKS alanına gelin. 2020 YKS alanından "Sınava Giriş Belgesi" bölümüne gelin. Bu bölümden TYT veya AYT seçeneklerini seçmeniz gerekiyor. Seçtikten hemen sonra sınava giriş belgenizi indirebilirsiniz.

ÖSYM, YKS sınav giriş belgesi öğrenme adresine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil İndir

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi Mobil uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

ÖSYM Çöktü Mü? ÖSYM Neden Açılmıyor?

ÖSYM sınav giriş belgesini öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin sitesine giriş yapamıyor. Bazı adaylar siteye erişim sağlayabilirken bazı adaylar ise siteye giremiyor. ÖSYM'nin internet sitesi yoğunluktan dolayı yanıt vermiyor. Aşırı yoğunluk yaşandığı için sunuculara erişim zor sağlanıyor.

ÖSYM internet sitesine girmek isteyen adaylar şu mesaj ile karşılaşmakta:

ÖSYM İnternet Sitesi Ne Zaman Düzelecek?

ÖSYM'nin internet sitesinin kısa süre içerisinde düzeleceği söylenmekte. Siteyi aralıklar ile giriş yapmayı denemenizi öneriyoruz. Sitenin ne zaman düzeleceğine dair ÖSYM tarafından bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldığında sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın!