YKS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı! ÖSYM Sitesi Çöktü Mü?

YKS sınav yerleri açıklandı. ÖSYM, YKS sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar sınav giriş belgelerine ulaşmakta sorunlar yaşamakta. YKS sınav yerlerinin açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesine erişim sorunları yaşanıyor.

YKS Giriş Belgeleri Açıklandı: ÖSYM Çöktü

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." cümlelerine yer verildi.

ÖSYM'nin resmi internet sitesine erişim sorunları yaşanmakta. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

Erişim sorunlarının kısa süre içerisinde düzelmesi beklenmekte. Adaylar internet sitesine giriş yapmakta sorunlar yaşamakta.