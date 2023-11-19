21.000 mAh Bataryalı Telefon: Oukitel WP19 Özellikleri ve Fiyatı

Yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çeken Oukitel WP19 özellikleri ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Peki, 2022 yılında tanıtılan akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde telefona ilişkin merak edilen soruları cevaplayacağız.

Oukitel WP19 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2460 piksel

: 1080 x 2460 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 410 PPI

: Yaklaşık 410 PPI İşlemci : MediaTek Helio G95

: MediaTek Helio G95 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 64 MP + 20 MP + 2 MP

: 64 MP + 20 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya Kapasitesi : 21.000 mAh

: 21.000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Kalınlık : 29 mm

: 29 mm Ağırlık: 570 gram

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oukitel WP19, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 410 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 570 gram ağırlığındaki telefon 178,1 x 84 x 29 mm boyutlarında.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan akıllı telefon modelinde sekiz çekirdek MediaTek Helio G95 işlemcisi yer alıyor. 21 bin mAh batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplayan akıllı telefon 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasına sahip olan telefon zorlu şartlarda da sorunsuz kullanım imkânı tanıyor. Oldukça uzun bir pil ömrü sunan akıllı telefon modelinin sık sık şarj edilmesine gerek kalmıyor. Bu, deneyimi önemli ölçüde olumlu etkiliyor.

Oukitel marka akıllı telefon modeli modelinde çift SIM desteği mevcut. Peki, siyah renge sahip olan Oukitel WP19 ne kadar fiyat etiketiyle satılıyor?

Oukitel WP19 Fiyatı

Çok dayanıklı bir akıllı telefon modeli olan Oukitel WP19 399,99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu rehberde Oukitel WP19 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Peki, söz konusu akıllı telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Dayanıklılığı ve uzun pil ömrü ile dikkat çeken akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.