Overwatch 2 Karakterleri Tier List

Overwatch 2 yeni karakterler ve haritalar eklemeye devam ediyor. Her yeni güncelleştirme ile beraber bazı karakterler güçlenirken bazı karakterler de güçlerini kaybedebiliyor. Denge konusunda elinden gelenin en iyisini yapan yapımcı Blizzard, Overwatch 2’yi mümkün olduğunca dengeli tutmaya çalışıyor.

Her güncelleme ile birlikte dengeler değişiyor ve pek çok oyuncu Overwatch 2’deki en güçlü karakterlerin kim olduğunu merak ediyor. Bir süre önce çok güçlü olan bazı kahramanlar birkaç güncelleme sonra son derece işlevsiz olabiliyor. Biz de bu kafa karışıklıklarının önüne geçmek adına sizler için Overwatch 2 tier list hazırladık. Aşağıda tüm karakterlerin hangi listede ve neden o listede olduğuna elimizden geldiğince değinmeye çalıştık.

Overwatch 2 Tier List

S Tier

Baptiste, Kiriko, Mercy, Moira, Junker Queen, Ramattra, Ashe, Tracer, Soldier 76, Sojourn

A Tier

Widowmaker, Cassidy, Mei, Junkrat, Reaper, Ana, Zenyatta, Brigitte, D.Va, Sigma, Reinhardt, Winston

B Tier

Lucio, Zarya, Orisa, Echo, Hanzo, Pharah, Sombra, Symmetra, Bastion, Torbjorn, Wrecking Ball

C Tier

Lifeweaver, Roadhog, Genji, Doomfist

S Tier

Zaman içerisinde değişen bir karakter olsa da Mercy oyunun her döneminde popüler ve bir o kadar da kullanışlı bir karakter olmuştur. Gerek basit oynanışı gerek de efektif bir şekilde heal basmasından ve hasar artırmasından ötürü sıklıkla tercih edilen bir support karakterdir.

Baptiste ve Kiriko çok iyi hasar üretebilen support karakterleridir ve keskin nişan alabildikleri için sıklıkla tercih edilirler. Bunlara ek olarak Moira da çok iyi hasar üretebilen bir support karakterdir. Yakınındaki düşmanlara çok iyi hasar verebilen Moira tecrübeli ellerde adeta bir DPS karaktere de dönüşebiliyor.

Junker Queen ve Ramattra oyuna son eklenen karakterlerdendir ve hiç şüphesiz en etkili tanklardandır. Oldukça da karizmatik karakterler oldukları için Overwatch 2 topluluğu tarafından hızlıca benimsendiler.

Ashe, Tracer, Soldier 76, Sojourn gibi karakterler iyi bir aim yeteneği ile birleşirse gerçekten oyunu domine edebilir. Uçan karakterleri hızlı bir şekilde ortadan kaldıran ve tankları sürekli tedirgin eden bu karakterler kesinlikle oyunun en iyi nişancı DPS’leri.

A Tier

Widowmaker, Cassidy, Mei tıpkı S tier’daki DPS’ler gibi son derece kullanışlı karakterlerdir ancak oynamaları biraz daha zor olduğu için ve basit bir şekilde counter’lanabildikleri için bunları A tier’a koymayı uygun gördük.

Junkrat ve Reaper gibi yüksek hasar üretebilen, aim’e çok ihtiyacımızın olmadığı karakterler S tier’ı hak etse de bu DPS karakterleri iyi bir takımla çok iyi sonuç verebiliyor. Çok iyi hasar vurabilmelerine rağmen takım arkadaşları tarafından uygun şartlar sağlanmadığında etkisiz hale gelebiliyorlar.

Ana, Zenyatta ve Brigitte iyi kullanıldığı zaman takıma çok fayda sağlayan karakterlerdir. Özellikle ana ve Zenyatta’nın yetenekleri, kalabalık düşman grubu içerisinden spesifik olarak bir kişiye odaklanılmasını sağlayarak onu hızlıca elimine etmek için tasarlanmıştır.

B Tier

Lucio ve Zarya ikilisi tek başına hiçbir anlam ifade etmeyen karakterler. 1v1’de asla şansı olmayan bu iki karakter B tier’a layıktırlar. Orisa Overwatch 2 ile birlikte en çok değişen karakterlerden birisi ve açık konuşmak gerekirse Orisa’nın ilk oyundaki tank halini daha çok özlüyorum. Bu haliyle pek de işlevsel bir karakter değil.

Echo, Hanzo ve Pharah oynaması eğlenceli karakterler olsa da S / A Tier’daki DPS’ler tarafından kolayca counter’lanabilir karakterlerdir. Sombra ve Symmetra çok spesifik bazı maplerde işe yarasalar da oyunun genelinde bu ikilinin iyi performans gösterdiği haritalar pek fazla değil. O nedenle Sombra ve Symmetra B tier list olmayı hak ediyor.

Bastion, Torbjorn ve Wrecking Ball gibi karakterler sürekli heal’a ve hasar artırımı gibi şeylere muhtaçlar. İyi bir takımınız varsa bu üçlüden herhangi biri ile şov yapabilirsiniz ancak bu ihtimal son derece düşüktür.

C Tier

Lifeweaver en güncel karakterlerden biri olmasına rağmen son derece kullanışsız. Genellikle yeni gelen karakterlerin OP olmasına alışmıştık ancak Lifeweaver iyi bir karakter olmaktan çok öte, tam tersine kullanışsız bir karakter. Oyunda Lifeweaver seçmek için neredeyse hiçbir neden yok. Kötü tasarlanmış bir karakter. Komple elden geçirilmesi ve yepyeni bir hale getirilmesi gerek.

Roadhog kademeli olarak güçsüzleştirilen karakterlerden biri. Overwatch’ın ilk dönemlerinde herkesin korkulu rüyası olan Roadhog şu an karşı takımın ultimate yeteneğini hızlı doldurmaktan başka bir işe yaramıyor maalesef.

Genji oyunun oynaması en zor karakterlerinden biri. Fakat Genji oynamanız için gereken o yeteneğe pek ihtiyacınız yok gibi. Oyuna yeni eklenen her karakter neredeyse Genji’nin anti’si gibi bir şey. Moira ve sonrasında gelen tüm karakterler Genji’yi kolaylıkla elimine edebilecek karakterler. Pek çok Genji oyuncusu oynanışının benzerliğinden ötürü Kiriko’ya daha çok yöneldiler gibi.

Overwatch 2 ile birlikte kahramanlara gelen en büyük değişikliklerden birinden nasiplenen de Doomfist oldu. İlk oyunda oynaması oldukça keyifli bir DPS iken Overwatch 2 ile birlikte Doomfist tank kahramanı oldu ve bu karar son derece kötü olmuş.

Şu an Doomfist ne tam anlamıyla bir tank ne de tam anlamıyla bir DPS. Son derece kullanışsız olan bu karakteri oynamak her ne kadar keyifli olsa da maalesef oyunu kaybetmenize sebep olabilecek kadar etkisiz bir kahraman.

Overwatch 2 tier list’imiz bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce bu tier list nasıl olmalıydı? Sizin favori karakteriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.