Overwatch 2 İncelemesi: Gerçekten Ne Gerek Vardı?

2016 yılında Blizzard tarafından yayınlanan Overwatch pek çok kişi tarafından oynandı ve beğenildi. Yıllar sonra gelen ilk yeni IP olan Overwatch’ın yıllar içerisinde kendine has bir kitlesi oluştu. 6v6 olarak çevrimiçi bir şekilde oynayabildiğimiz bir FPS oyunu olan Overwatch, günümüzde oldukça popüler bir oyun olan Valorant’ın da ilham kaynaklarından biridir.

Pek çok online oyun ilk çıktığı noktadan farklı bir yerde konumlanır ve genellikle daha iyiye doğru gider. Örneğin League of Legends’ın ilk çıktığı hali ile günümüzdeki hali oldukça farklıdır. Aynısı World of Warcraft, CS GO ve pek çok farklı online oyun için söylenebilir. Ancak bu oyunlar süreç içerisinde büyük güncellemeler alsa bile hiçbir zaman kendilerini League of Legends 2, WoW 2, CS GO 2 şeklinde tanıtmadılar. Ta ki Blizzard Overwatch 2’yi duyurana kadar.

Overwatch 2’nin duyurulması oldukça ilginç çünkü Overwatch 2. oyunu hak edecek kadar yaşlı, eskimiş ve köklü bir oyun değil. DotA ile DotA 2 arasındaki fark adeta bir uçurum gibi. Aynısı Guild Wars için de geçerlidir. Online oyunlar çok büyük köklü değişimler geçirdikleri zaman 2. ya da 3. oyunlarını duyururlar. Haliyle pek çok oyuncu Overwatch 2’nin nasıl bir oyun olacağına kafa yordular. Oyun çıkış yaptı ve Overwatch 2’nin öne çıkan yenilikleri şu şekilde:

Overwatch 2’deki En Önemli Değişiklikler

Overwatch 2 artık ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Junker Queen (Tank), Sojourn (Damage), Kiriko (Heal) isminde 3 yeni kahraman oyuna eklendi.

Bazı kahramanlara rollerinden ötürü pasif yetenekler atandı.

Maçlar artık 6v6 şeklinde değil 5v5 olarak oynanacak.

Yeni oyun modu Push artık oynanabilir durumda.

Pek çok farklı oyun moduna özel toplamda 6 farklı harita eklendi.

Orisa, Bastion ve Doomfist baştan dizayn edildi ve eskiye oranla oldukça farklı bir oynanışa sahip oldular. Doomfist artık “Damage” rolünde değil “Tank” rolünde.

Göreceğiniz üzere Overwatch 2 önceki oyunun biraz değiştirilmiş bir versiyonu. Öyle ki ilk oyundan ayrı bir inceleme hak edecek kadar bir değişiklik bile yapılmamış. Overwatch 2, ayrı bir oyundan ziyade büyük bir güncelleme ya da yama gibi olmuş.

Overwatch’u daha önce oynadıysanız ve Overwatch 2’yi merak ediyorsanız esasında merak edeceğiniz pek fazla bir şey yok. Overwatch 2 farklı ya da daha iyi bir deneyim sunmaktan ziyade daha çok kişinin aynı deneyime ortak olmasını amaçlayan bir oyun. Overwatch, pek çok oyunda gördüğümüz 5v5 konseptine ve F2P yapısına çevrilmiş. Bundan daha fazlasını da sunmuyor.

Overwatch 2, grafiksel, mekaniksel ya da oynanış anlamında ekstra bir şey sunmuyor. Yeni eklenen bazı sesler, karakterler arasında geçen küçük muhabbetler olsa da üzerine konuşulacak kadar büyük şeyler değiller. Ayrıca pek çok karakter modellemesinin üzerinden de geçilmiş. İlk oyundaki gibi görünmek istiyorsanız da dilediğiniz zaman değiştirmeniz mümkün.

İlk oyundaki ilerlemeleriniz, başarımlarınız ve kostümleriniz de ikinci oyuna aktarılacak. Saatler harcadığınız ve emek verdiğiniz her şey sorunsuz bir şekilde Overwatch 2’ye aktarıldı. Bu konuda aklında soru işareti olan bir oyuncu varsa içi rahat olsun.

Overwatch 2’nin ücretsiz bir oyun olması ve şu an herkesin girip rahatça deneyimleyebilmesi oldukça güzel. Eğer zamanında ilk oyunu oynayamadıysanız şu an tam sırası. Pek çok sorunla birlikte çıkış yapan Overwatch 2 artık stabil bir şekilde oynanabiliyor. Gözler bundan sonrası için Blizzard’da Bakalım Overwatch 2 ileride nasıl bir oyun olacak? Güncellemeler ve yeni gelen özellikler ile Overwatch 2 ilk oyundan daha başarılı olabilecek mi?

Overwatch 2 ile alakalı kısa incelememiz bu kadardı. Siz daha önce Overwatch oynamış mıydınız? Overwatch 2’yi deneyimleme şansınız oldu mu? Overwatch 2’nin bugünkü halinden memnun musunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.