Overwatch 2 ile yepyeni bir dünyanın tadını çıkarmaya hazır olun.

Doğukan Çağlakpınar - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Blizzard Entertainment'in adeta tutku haline gelen oyunlarından bir tanesi olan Overwatch yıllardır yediden yetmişe herkes tarafından oynandı. Günümüze gelene dek milyonlarca oyuncu tarafından oynanan başarılı aksiyon oyunu geçtiğimiz günlerde bomba gibi haberler ile gündeme geldi. İnternete sızan bilgiler ile Overwatch'un kapanacağını duyan oyunseverler şimdi ne olacak diye düşünmeye başlarken çok geçmeden müjde de geldi. Blizzard yaptığı duyuruda başarılı oyunun ikinci sürümünün yakında lansmana çıkacağını ifade etti. Bu duyurudan günler sonra da Overwatch 2 ilk kez oyuncular ile buluştu. Windows, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve Nintendo Switch için lansmana çıkan Overwatch 2 şu sıralar ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Overwatch 2 Özellikleri

Daha akıcı grafikler,

Aksiyon yüklü sahneler,

Eşsiz ses efektleri,

Gerçek zamanlı oynanış,

5v5 maçlar,

Farklı karakterler ve özellikleri,

Gelişmiş silah modelleri,

Çapraz platform desteği,

Hem konsol hem de bilgisayar oyuncularına cross platform yani çapraz platform desteği sunan Overwatch 2, oyuncuları ortak bir harita üzerinde karşı karşıya getiriyor. Gelişmiş silah modelleri ve efektleri ile oyunculara fantastik bir deneyim sunan başarılı oyun, 5v5 maçlar ile oyunculara sürükleyici anlar sunuyor. İlk sürümünde olduğu gibi oynaması ücretsiz bir yapıya sahip olan aksiyon oyunu sık sık çeşitli etkinlikler ile oyunculara birbirinden farklı ödüllerde sunacak. İlk oyuna nazaran daha akıcı bir oynanışa ev sahipliği yapan oyun basit kontroller eşliğinde farklı karakterleri de deneyimlememizi sağlayacak.

Overwatch 2 İndir

Resmi web sitesi üzerinden dağıtılan oyun bilgisayar platformunda suanda Windows tarafında oynanabiliyor. MacOS işletim sisteminde oynanamayan yapım, Windows kullanıcıları tarafından oynanmaya başlandı.

Overwatch 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3 veya AMD Phenom X3 8650

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 600 serisi veya AMD Radeon HD 7000 serisi

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 50 GB

Overwatch 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri