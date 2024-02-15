Pagani Huayra R Evo Özellikleri ve Fiyatı

Lüks otomotiv sektörünün ünlü isimlerinden Pagani yeni aracını geçtiğimiz günlerde tanıttı. 2021’de tanıtılan Huayra R ile benzer bir isme sahip olan modelin sunduğu özellikler ve satış fiyatı merak konusu oldu.

Özellikle yüksek motor gücü ile sektörde büyük bir yankı uyandıran araca ilişkin gün yüzüne çıkan tüm detayları bu yazımızda bir araya getirdik. İşte, Huayra R Evo’nun özellikleri ve fiyatı!

Pagani Huayra R Evo Özellikleri

Huayra R’nin yeni versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz bu araç tıpkı önceki modelde olduğu gibi bir pist aracı olarak tanıtıldı. Buna karşın, yeni modelin çok daha üstün özelliklere sahip olduğu da aşikâr. Teknik özelliklerinden tasarımına varıncaya kadar her alanda birçok yenilikle gelen aracı incelediğimizde dikkat çeken detaylar şu şekilde:

Aracın dış tasarımındaki en önemli farklılık üstünün açılabiliyor olması. Bu da aerodinamik verimliliğin % 21’e varan bir oranda artmasını sağlıyor. Tasarımda yapılan diğer değişikliklerin bastırma kuvvetinde sağladığı artışın oranı ise teknik ekip tarafından % 45 olarak belirtiliyor.

Araçta V12 R-Evo isimli bir motor bulunuyor. V12 motorun kapasitesi 6 litre. Beygir gücü 900 iken tork değeri ise 770 nm.

Bir önceki model ile kıyasladığımızda tork değerinin 20 nm, beygir gücünün ise 50 hp daha yüksek olduğunu görüyoruz.

Otomobilin ulaştığı maksimum hız 350 kilometre. Altı vitesli şanzımana sahip olan aracın performansı Le Mans Prototype 2 isimli yarış araçları ile kıyaslanacak seviyede.

İç tasarıma baktığımızda ise yanmaz malzeme ile kaplı otyrma ünitesi, özel korumalı karbon fiber kafalık, altı nokta emniyetli kemerler öne çıkıyor.

518 cm uzunluğa sahip olan aracın genişliği 207.7 cm. Ağırlığı ise 1.06 ton olarak belirtilmiş.

Karbon fiber malzeme kullanımı sayesinde bir önceki modelden % 38 oranında daha fazla rijitlik sunan bir araç.

Fren sisteminde aktif amörtisörlerin kullanıldığı araçta alüminyum alaşımlı çift salıncaklı süspansiyon bulunuyor.

Araca ilişkin en merak edilen konulardan birisi hızlanma süresi olsa da henüz 0 km’den 100 km’ye kaç saniyede ulaştığına dair net bir açıklama yapılmadı.

Pagani Huayra R Evo Fiyatı

Pagani’nin ürettiği yeni nesil lüks yarış otomobilinin fiyatı henüz kesin olarak açıklanmadı. Bir önceki sürümün güncel fiyatı ile kıyasladığımızda 2021’de çıkan aracın 3.000.000’luk bir etikete sahip olduğunu göz önünde bulundurabiliriz. Yeni çıkan modelin satış fiyatı ise bu rakamın çok daha üstünde olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Pagani Huayra R Evo özellikleri ve fiyatı ile ilginizi çeken bir model oldu mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!